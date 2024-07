El fenómeno global del K-pop: las canciones más buscadas en Shazam

Las producciones provenientes de Corea del Sur han encantado a los oídos del mundo. (Jesús Avilés/Infobae)

El K-pop, conocido por su gran presencia visual y musical, ha ganado un lugar importante en los escenarios de todo el mundo. Las canciones de este género, reconocidas por sus melodías pegajosas y coreografías llamativas, han capturado la atención de oyentes alrededor del mundo, y su popularidad se hace notable en plataformas como Shazam.

En la actualidad, las canciones de K-pop suelen tener elementos de diferentes géneros como el pop, hip-hop, EDM y R&B. Los sonidos del K-pop han permitido que los temas conecten con audiencias diversas, expandiendo su influencia más allá de Corea del Sur.

Las redes sociales han jugado un papel importante, ahí los fans del K-pop comparten rápidamente canciones de sus artistas favoritos que terminan llegando a todos los rincones de internet y del mundo. Este género además de sus melodías y bailes, ha influido en la moda y la cultura pop actual, alcanzando los primeros lugares de popularidad. Los oyentes que se sienten atraídos, terminan por buscar las canciones y artistas que están sonando en el momento en plataformas como Shazam.

Las canciones de K-pop más buscadas en Shazam

Lisa de BLACKPINK se ha convertido en una de las máximas referencias del K-pop. (Créditos: Rolling Stones)

1.- Rockstar - LISA

2.- Smeraldo Garden Marching Band - Jimin & Loco

3.- Magnetic - ILLIT

4.- Standing Next to You - Jung Kook

5.- Small girl (feat. D.O.) - LEE YOUNG JI

6.- The Astronaut - JIN

7.- Cupid - Twin Ver. - FIFTY FIFTY

8.- Seven - Jung Kook & Latto

9.- Armageddon - Aespa

10.- Supernova - Aespa

Por qué son tan exitosas las canciones de K-pop

Una de las razones detrás del éxito de estas canciones en Shazam es su producción. Las composiciones a menudo combinan letras en varios idiomas, lo que facilita su accesibilidad y popularidad a nivel internacional. Además, muchos de estos temas son acompañados por videoclips sumamente visuales que destacan la estética de las canciones.

Las letras de las canciones de K-pop también juegan un papel importante en su atractivo. Tienen temas que van desde el amor, hasta la superación personal y la crítica social, brindando simpatía para todos. Este contenido le permite a las audiencias encontrar aspectos con los que pueden identificarse, aumentando así la búsqueda de estas canciones en plataformas como Shazam.

FOTO DE ARCHIVO: El grupo de chicos de K-pop NCT Dream actúa durante el concierto "SMTOWN LIVE 2022" en Suwon, Corea del Sur, el 20 de agosto de 2022. (REUTERS/ Heo Ran/Foto de Archivo)

Adicionalmente, la coreografía es un componente esencial en el K-pop. Las actuaciones en vivo y los videoclips de estos artistas suelen incluir complejas rutinas de baile que atraen tanto a fans como a los amantes del baile. Esta sinergia entre música y danza crea un espectáculo completo, incentivando a los oyentes a buscar estas canciones en Shazam para disfrutarlas repetidamente.

Las redes sociales son fundamentales, ya que los artistas y grupos de K-pop interactúan frecuentemente con sus fans a través de plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, donde comparten avances y contenido exclusivo, incrementando la expectativa y la búsqueda de sus nuevas canciones.

Por otro lado, el fenómeno de la “viralidad” también impulsa la búsqueda de canciones de K-pop en plataformas digitales. Fenómenos en redes sociales y desafíos de baile en plataformas como TikTok han jugado un papel crucial en popularizar melodías, haciendo que sean fácilmente reconocibles y buscados por sus sonidos.

El K-pop sigue demostrando su capacidad para trascender culturas y oyentes por su combinación de ritmos adictivos, letras, producciones visuales y estrategias de marketing. La presencia de estas canciones en los rankings de Shazam subraya el impacto del K-pop en el mundo.