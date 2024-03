Efemérides del 27 de marzo: qué se celebra hoy

Los nacimientos y fallecimientos de personajes célebres son parte de las efemérides de hoy (Infobae)

Qué pasó un día como hoy

196: En Egipto asciende al trono el faraón Ptolomeo V.

1344: En el sur de España, Alfonso XI entra en la villa vieja de Algeciras tras un asedio de cuatro años.

1528: Carlos I de España acuerda con los banqueros alemanes Welser un enorme préstamo para sufragar los sobornos y gastos correspondientes a su elección como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en el que el monarca arrendaba una parte del territorio de la actual Venezuela que sería colonizado por los alemanes bajo el nombre de Klein-Venedig.

1572: En España, la Inquisición encarcela a Fray Luis de León, bajo la acusación de sostener que la Biblia Vulgata contenía errores de traducción.

1624: En Chuquisaca, Reino del Perú, se funda la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca. Hoy es considerada la primera universidad de Bolivia.

1625: En Gran Bretaña, Carlos I se convierte en rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, al mismo tiempo que reclama el título de rey de Francia.

1638: En Calabria (Italia), entre hoy y mañana, tres terremotos de magnitud 7,0 de la escala sismológica de Richter dejan 10 000 víctimas.[1]​

1721: Francia y España firman una alianza para pactar uniones matrimoniales entre miembros de las familias reales de ambos países.

1802: Francia firma con Inglaterra la Paz de Amiens, por la que España recupera Menorca y cede la isla caribeña de isla Trinidad.

1808: En Roma, el papa Pío VII excomulga a Napoleón I.

1826: En España se hace público el primer decreto español sobre patentes de invención.

1854: Francia e Inglaterra, como aliadas de Turquía para el mantenimiento de la integridad del Imperio otomano, declaran la guerra a Rusia, lo que da origen a la Guerra de Crimea.

1861: En Turín, el Parlamento piamontés declara a Roma capital de Italia, aunque hasta 1870 no entrarían en la ciudad las tropas del rey Víctor Manuel II.

1871: En Edimburgo, Inglaterra juega un partido de rugby contra Escocia. Se trata del primer partido internacional de ese deporte.

1892: En Manresa (España), la Asamblea de la Unión Catalanista aprueba las bases para la constitución de la Región Catalana.

1899: El ingeniero y físico italiano Guglielmo Marconi establece la primera conexión mediante telegrafía sin hilos entre Inglaterra y Francia.

1915: María Tifoidea (1869-1938) es puesta en cuarentena de por vida. Fue la primera persona en Estados Unidos identificada como un portador asintomático de fiebre tifoidea. Era cocinera y cuando contagiaba a una familia, inmediatamente cambiaba de trabajo. Se cree que puede haber matado de 3 a 50 personas.

1918: Moldavia y Besarabia son anexionadas por Rumanía.

1920: En Cataluña (España), se constituye legalmente el Sindicat de Metges de Catalunya, el sindicato médico más antiguo de Europa.[2]​

1933: Japón se retira de la Sociedad de Naciones e invade el territorio de la República de China.

1934: En España, el gobierno restablece la pena de muerte para contener el terrorismo.

1945: En Argentina, el ministro de Guerra, coronel Juan Domingo Perón, declara la guerra a las Potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial.

1954: En una barcaza sobre el cráter de la bomba de hidrógeno Bravo (detonada el 1 de marzo en el atolón Bikini), Estados Unidos detona la bomba de hidrógeno Romeo, de 15 Mt (megatones). La soviética Bomba del Zar (la más potente de la Historia, del 30 de octubre de 1961) fue de 50 Mt y la Little Boy (usada en 1945 en Hiroshima) fue de 0,016 Mt.

1956: En España el pelotari Luis Cenoz "Alsúa II" muere como consecuencia de un pelotazo.

1964: En Alaska sucede un fuerte terremoto de 9,2 grados a una profundidad de 35 kilómetros y provoca un tsunami.

1972: La Unión Soviética lanza la sonda espacial Vénera 8 con destino al planeta Venus.

1972: En Colombia inicio de transmisión de Canal A

1977: Ocurre el peor accidente de la historia de la aviación en Tenerife (Canarias): dos Boeing 747 chocan en una pista de despegue brumosa. Mueren 583 personas en el accidente (Colisión de 1977 en Los Rodeos).

1980: En España, el precio de la plata cae alarmantemente causando pánico en el mercado (Jueves de Plata).

1980: En el Mar del Norte se derrumba la plataforma petrolífera noruega Alexander Kielland, muriendo 123 personas de su tripulación de 212 personas.

1984: En Lima, Perú tiene lugar el Motín del penal El Sexto donde fallecen 20 personas.

1987: En Los Ángeles (California), el grupo de rock U2 toca por primera vez la canción Where the streets have no name en la azotea de una tienda de licores antes del concierto The Joshua Tree en la misma ciudad.

1988: En Bangladés, Moudud Ahmed se convierte en primer ministro.

1989: En Washington (capital de Estados Unidos), un hospital anuncia la realización del primer trasplante conjunto de páncreas y corazón a un diabético de 45 años de edad.

1990: En Miami (Florida) comienza a difundir TV Martí a Cuba.

1993: En la República Popular China, Jiang Zemin es nombrado presidente.

1993: En Madagascar, Albert Zafy se convierte en presidente.

1993: En Níger, Mahamane Ousmane se convierte en presidente.

1994: En España finaliza con éxito el caso de la farmacéutica de Olot, con la liberación de María Angels Feliú, que permaneció secuestrada más de 16 meses.

1996: En La Coruña (Galicia) se inaugura oficialmente la emisora comunitaria Cuac FM sede social de la Red de Medios Comunitarios.

1999: Cerca de Buđanovci, Serbia (Yugoslavia) — en el marco de la campaña de bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia— el Ejército Popular Yugoslavo derribó un avión furtivo F-117 Nighthawk mediante un misil tierra-aire S-125 Neva/Pechora.

2000: La Justicia española acepta a trámite la querella por genocidio contra el pueblo maya interpuesta por Rigoberta Menchú contra el régimen militar guatemalteco.

2002: En Netanya (Israel) un terrorista suicida palestino mata a 30 personas.

2003: En España se ilegaliza el ya disuelto partido político Batasuna.

2006: En España se inaugura la cadena televisiva La Sexta, con un sondeo a los españoles y el discurso inaugural de Emilio Aragón.

2010: Se conmemora la cuarta edición de La hora del planeta, en esta ocasión fue de 8:30 p. m. a 9:30 p. m., hora local de cada país.

2020: El papa Francisco imparte la bendición urbi et orbi a causa de la pandemia por COVID-19.

2020: Es descubierto el cometa NEOWISE.

2020: Macedonia del norte Ingresa a la OTAN.

2022: Inicio de la Guerra contra las pandillas en El Salvador

2023: Nintendo cierra la eshop de Nintendo 3DS y Wii U

Quién nació un día como hoy

45: Estacio, poeta romano (f. 96).

972: Roberto II, rey francés (f. 1031).

1306: Felipe III de Navarra, rey de Navarra, conde de Évreux y Longueville (f. 1343).

1416: San Francisco de Paula, fraile fundador de la orden de los Mínimos (f. 1507).

1416: Antonio Squarcialupi, organista italiano (f. 1480).

1560: Sebastián Rodriguez Cermeño, navegante y explorador español-portugués (f. 1602).

1662: María Luisa de Orleans, reina consorte española (f. 1689).

1702: Johann Ernst Eberlin, compositor y organista alemán (f. 1762).

1785: Luis XVII de Francia, rey francés (f. 1795).

1787: Pierre Antoine Delalande, naturista y explorador francés (f. 1823).

1797: Alfred de Vigny, escritor francés (f. 1863).

1809: Barón Haussmann, político y urbanista francés (f. 1891).

1817: Karl Wilhelm von Nägeli, botánico suizo (f. 1891).

1845: Wilhelm Röntgen, físico alemán, premio nobel de física en 1901 (f. 1923).

1847: Otto Wallach, químico alemán, premio nobel de química en 1910 (f. 1931).

1851: Ruperto Chapí, compositor español (f. 1909).

1851: Vincent d'Indy, compositor y profesor de música francés (f. 1931).

1857: Karl Pearson, matemático británico (f. 1936).

1862: Francisco Alió, compositor español (f. 1908).

1871: Heinrich Mann, escritor alemán (f. 1950).

1879: Edward Steichen, fotógrafo estadounidense (f. 1973).

1883: Ruperto García de Alba, militar mexicano (f. 1963).

1886: Ludwig Mies van der Rohe, arquitecto alemán (f. 1969).

1886: Sergéi Kírov, líder bolchevique ruso (f. 1934).

1887: Balbino Santos Olivera, obispo español (f. 1953).

1892: Ferde Grofé, director de orquesta y compositor estadounidense (f. 1972).

1893: Karl Mannheim, sociólogo húngaro (f. 1947).

1895: Betty Schade, actriz alemana (f. 1982)

1899: Gloria Swanson, actriz estadounidense (f. 1983).

1901: Carl Barks, historietista y guionista estadounidense (f. 2000).

1901: Enrique Santos Discépolo, poeta, compositor, actor y autor teatral argentino (f. 1951).

1901: Eisaku Satō, político japonés, premio nobel de la paz en 1974 (f. 1975).

1903: Antonio Arráiz, poeta y novelista venezolano (f. 1962).

1903: Xavier Villaurrutia, escritor mexicano (f. 1950).

1905: Giovanni Bassanesi, anarquista italiano (f. 1947).

1905: Elsie MacGill, ingeniera aeronáutica estadounidense, primera diseñadora de aeronaves del mundo (f. 1980).

1905: Raúl Soldi, artista plástico argentino (f. 1994).

1909: Ben Webster, saxofonista de jazz estadounidense (f. 1973).

1912: James Callaghan, político y primer ministro británico entre 1976 y 1979 (f. 2005).

1913: Theodor Dannecker, capitán nazi alemán (f. 1945).

1914: Budd Schulberg, guionista y escritor estadounidense (f. 2009).

1915: Robert Lockwood Jr., guitarrista de blues estadounidense (f. 2006).

1916: David Ronald Marshall, escritor británico (f. 2005).

1917: Cyrus Vance, político estadounidense (f. 2002).

1921: Moacir Barbosa Nascimento, guardameta brasileño (f. 2000).

1923: Shūsaku Endō, escritor japonés (f. 1996).

1924: Sarah Vaughan, cantante estadounidense de jazz (f. 1990).

1925: Henry Plumb, político británico, presidente del Parlamento Europeo entre 1987 y 1989 (f. 2022).

1927: Mstislav Rostropóvich, violonchelista soviético (f. 2007).

1928: Jean Dotto, ciclista francés (f. 2000).

1928: Trudy Tomis, actriz argentina de origen alemán (f. 2015).

1930: Jorge de la Vega, pintor argentino (f. 1971).

1931: Carlos Gandolfo, actor y director de teatro argentino (f. 2005).

1931: David Janssen, actor estadounidense (f. 1980).

1932: Sígfrid Gracia, futbolista español (f. 2005).

1932: Agustín Rodríguez Sahagún, político español (f. 1991).

1935: Abelardo Castillo, escritor argentino (f. 2017).

1937: Ricky Aramendi, exfutbolista argentino.

1937: Lourdes Iriondo Mujika, cantante y escritora española (f. 2005).

1939: Cale Yarborough, piloto de automovilismo estadounidense.

1941: Ivan Gašparovič, presidente eslovaco.

1942: John E. Sulston, químico británico, premio nobel de Medicina (f. 2018).

1942: Michael York, actor británico.

1944: Miguel Enríquez, político chileno (f. 1974).

1944: Enrique Barón, político español.

1944: Lorenzo Zambrano, empresario e industrial mexicano (f. 2014).

1947: Brian Jones, aeronauta británico.

1949: Carlos García Cambón, futbolista y director técnico argentino (f. 2022).

1950: Julia Álvarez, escritora estadounidense de ascendencia dominicana.

1950: Tony Banks, teclista y compositor británico, de la banda Génesis.

1952: Maria Schneider, actriz francesa (f. 2011).

1952: Josep Antoni Duran i Lleida, político español.

1955: Mariano Rajoy, político español.

1956: Leung Kwok-hung, activista hongkonés.

1959: Andrew Farriss, músico australiano, de la banda INXS.

1961: Tony Rominger, ciclista suizo.

1962: Carmen García de Merlo, activista LGTBI.

1963: Charly Alberti, baterista argentino, de la banda Soda Stereo.

1963: Quentin Tarantino, cineasta estadounidense.

1963: Xuxa, presentadora de televisión, cantante y actriz brasileña.

1963: Dave Koz, saxofonista estadounidense de smooth jazz.

1966: David Monreal Ávila, político mexicano.

1967: Talisa Soto, actriz estadounidense.

1968: Stacey Kent, cantante angloestadounidense de jazz

1968: Tomás Gómez Franco, político español del PSOE.

1969: Kevin Corrigan, actor estadounidense.

1969: Pauley Perrette, actriz estadounidense.

1969: Mariah Carey, cantante, compositora y productora musical estadounidense.

1970: Nico Abad, periodista español.

1970: Elizabeth Mitchell, actriz estadounidense.

1970: Leila Pahlevi, princesa de Irán (f. 2001).

1970: Gaia Zucchi, actriz italiana.

1971: David Coulthard, piloto británico de Fórmula 1.

1971: Nathan Fillion, actor canadiense.

1972: Charlie Haas, luchador profesional estadounidense.

1972: Jimmy Floyd Hasselbaink, futbolista neerlandés.

1974: Gaizka Mendieta, futbolista español.

1974: Stéphane Trévisan, futbolista francés.

1975: Fergie, cantante estadounidense, de la banda Black Eyed Peas.

1976: Djamel Belmadi, futbolista argelino.

1976: Carlos Areces, actor español.

1979: Louise Brealey, actriz y escritora británica.

1980: Gianpaolo Bellini, futbolista italiano.

1981: Quim Gutiérrez, actor español.

1981: JJ Lin, cantante y actor singapurense.

1982: Fredy Bareiro, futbolista paraguayo.

1983: Marco Aurélio Ribeiro Barbieri, futbolista brasileño.

1985: Sabrina Seara, actriz, cantante y modelo venezolana.

1985: Anton Amelchenko, futbolista bielorruso.

1985: Caroline Winberg, modelo y actriz sueca.

1986: Manuel Neuer, futbolista alemán.

1987: Polina Gagárina, cantante rusa.

1987: Buster Posey, beisbolista estadounidense.

1988: Brenda Song, actriz estadounidense.

1988: Jessie J, cantante británica.

1988: Rodriguinho Marinho, futbolista brasileño.

1989: Kenji Dai, futbolista japonés.

1989: Sara Gama, futbolista italiana.

1990: Natalia Sánchez, actriz española.

1990: Kimbra, cantante neozelandesa.

1990: Luca Zuffi, futbolista suizo.

1991: Shayne Whittington, baloncestista estadounidense.

1994: Yoan Cardinale, futbolista francés.

1994: Hernani Azevedo Júnior, futbolista brasileño.

1997: Lisa, integrante del grupo Blackpink.

1997: Muhsen Al-Ghassani, futbolista omaní.

1997: Murilo Cerqueira, futbolista brasileño.

1999: Karim Bertelli, futbolista suizo.

2000: Sophie Nélisse, actriz canadiense.

2000: Davide Merola, futbolista italiano.

Quién falleció un día como hoy

1172: Ibn Mardanix, «el Rey Lobo», monarca almorávide murciano (n. 1124).[3]​

1378: Gregorio XI, papa de la Iglesia católica (n. 1330).

1381: Juana Manuel de Villena, reina consorte de Castilla (n. 1339).

1487: Juan de Beaumont, I vizconde de Arberoa (n. 1419).

1546: Leonor de Castro Mello y Meneses, esposa de Francisco de Borja y Dama de Isabel de Portugal.

1625: Antonio de Herrera y Tordesillas, historiador español.

1770: Giovanni Battista Tiépolo, pintor barroco italiano (en Madrid) (n. 1696).

1837: Pedro Coudrin, sacerdote francés, fundador de la Congregación de los Sagrados Corazones (n. 1768).

1883: Philipp Christoph Zeller, entomólogo alemán (n. 1808).

1898: Francisca Carolina de Braganza, princesa de Brasil e infanta portuguesa.

1898: Syed Ahmed Khan, político y catedrático indio (n. 1817).

1909: Antonio Hernández Fajarnés, catedrático y escritor español (n. 1851).

1918: Henry Brooks Adams, historiador estadounidense (n. 1838).

1923: James Dewar, físico-químico británico (n. 1842).

1929: Charles Henry Brent, religioso estadounidense (n. 1869).

1938: Avelino González Mallada, anarquista español (n. 1894).

1942: Julio González, escultor español (n. 1876).

1952: Kiichiro Toyoda, industrial japonés (n. 1894).

1960: Gregorio Marañón, médico y ensayista español (n. 1887).

1961: Manuel Anzuela Montoya, escultor español (n. 1892).

1966: José María Albareda, científico español (n. 1902).

1968: Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, primera persona en el espacio (n. 1934).

1972: Maurits Cornelis Escher, dibujante y artista neerlandés (n. 1898).

1973: Mijaíl Kalatózov, cineasta soviético (n. 1903).

1974: Eduardo Santos Montejo, fue un abogado, político, humanista y periodista colombiano. (n. 1888)

1974: Wang Ming, político chino (n. 1904)

1987: Luis Chávez y González, obispo católico salvadoreño (n. 1901).

1987: Cláudio Santoro, compositor brasileño (n. 1919).

1988: Luis Azcárraga Pérez-Caballero, militar español (n. 1907).

1992: Anita Colby, actriz y modelo estadounidense (n. 1914).

1992: James E. Webb, segundo administrador de la NASA (n. 1906).

1993: Vicent Andrés i Estellés, periodista y poeta español (n. 1924).

1999: Rolf Ludwig, actor alemán (n. 1925).

2002: Milton Berle, actor estadounidense (n. 1908).

2002: Dudley Moore, actor británico (n. 1935).

2002: Billy Wilder, cineasta estadounidense (n. 1906).

2003: Alan Ackerman Beetle, botánico estadounidense (n. 1913).

2003: Edwin Carr, director de orquesta y compositor neozelandés (n. 1926).

2003: Elisa Mújica, escritora colombiana (n. 1918).

2003: José María Satrustegi, eclesiástico, etnógrafo antropólogo y estudioso del euskera español (n. 1930).

2003: Domingo Ynduráin Muñoz, catedrático de Literatura Española (n. 1943).

2004: Robert Lawrence Trask, lingüista estadounidense (n. 1994).

2005: Fernando Jiménez del Oso, psiquiatra y parapsicólogo español (n. 1941).

2005: Rigo Tovar, músico mexicano (n. 1946).

2006: Stanisław Lem, novelista polaco (n. 1921).

2006: Dan Curtis, director estadounidense (n. 1927).

2007: Paul C. Lauterbur, químico estadounidense, premio nobel de fisiología en 2003 (n. 1929).

2008: Jean-Marie Balestre, dirigente francés de Fórmula 1 (n. 1921).

2010: Vasili Smyslov, ajedrecista ruso (n. 1921).

2010: Rafael Lozano Martínez, violinista, profesor y músico español (n. 1938).

2011: Farley Granger, actor estadounidense (n. 1925).

2012: Gian Franco Pagliaro, cantautor italiano (n. 1941).

2013: Fay Kanin, guionista y productor estadounidense (n. 1917).

2014: James Schlesinger, economista y político estadounidense (n. 1929).

2018: Carlos Saiz Cidoncha, escritor español (n. 1939).

2018: Clément Rosset, filósofo francés (n. 1939).

2020: Roberto Alemann, economista y abogado argentino (n. 1922).

2021: Eugenio Mimica Barassi, escritor chileno de ascendencia croata e italiana (n. 1949)

2022: James Vaupel, científico y demográfo estadounidense (n. 1945).

2022: Enrique Pinti, actor, director y dramaturgo argentino (n. 1939).

