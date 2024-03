Previa de la Ligue 1: AS Mónaco vs Lorient

AS Mónaco Lorient

El próximo domingo a las 15:00 hora local se disputará el partido de la vigésimo sexta jornada de la Ligue 1, el cual enfrentará a Mónaco y a Lorient en el Louis II.

AS Mónaco viene con optimismo para su próxmo encuentro en la Ligue 1 después de ganar fuera de casa por un marcador de 1-0 a Racing Estrasburgo en el Stade de la Meinau, con un gol de Ben Seghir. Desde el inicio de la competencia, los locales han ganado 13 de los 25 encuentros jugados hasta la fecha y suman una cifra de 34 tantos en contra y 45 a favor.

En el lado de los visitantes, Lorient cayó derrotado por 2-0 en el último encuentro que disputó frente a Olympique Lyon, de modo que una victoria frente a AS Mónaco le ayudaría a mejorar su trayectoria en el campeonato. De los 25 partidos que ha jugado en esta temporada de la Ligue 1, Lorient ha ganado seis de ellos con un balance de 33 goles a favor y 47 en contra.

En cuanto a los resultados como local, AS Mónaco tiene un balance de seis victorias, cuatro derrotas y dos empates en 12 partidos jugados en su estadio, de modo que no podremos conocer cuál será su destino en este encuentro, pero sí que deberá luchar para ganar. A domicilio, Lorient tiene un balance de tres victorias, seis derrotas y tres empates en 12 encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que deberá esforzarse en arañar puntos en su visita al estadio de AS Mónaco para intentar romper las estadísticas.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Louis II, de hecho, los números muestran nueve victorias, dos derrotas y tres empates a favor de AS Mónaco. A su vez, los locales llevan un total de cuatro partidos seguidos invictos frente a este rival en la Ligue 1. La última vez que jugaron Mónaco y Lorient en esta competencia fue en septiembre de 2023 y el encuentro finalizó con un empate 2-2.

A día de hoy, AS Mónaco se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de 20 puntos con respecto a su rival. El equipo de Adi Hütter se sitúa en el tercer lugar con 45 puntos en su casillero. Por su parte, Lorient tiene 25 puntos y ocupa la decimoquinta posición en la clasificación.