Previa de la Premier League: Brighton and Hove Albion vs Crystal Palace

Brighton and Hove Albion Crystal Palace

Brighton recibe este sábado a las 15:00 la visita de Palace en el The American Express Community Stadium durante su vigésimo tercero duelo en la Premier League.

Brighton and Hove Albion tiene esperanzas de reencontrarse con la victoria en su próximo partido tras sufrir una derrota contra Luton Town en el partido anterior por un resultado de 4-0. Desde el inicio de la competencia, los locales han vencido en ocho de los 22 partidos disputados hasta ahora en la Premier League, con 38 tantos a favor y 37 en contra.

Respecto al equipo visitante, Crystal Palace se impuso a Sheffield United por 3-2 durante su último encuentro de la competencia, con tantos de Eze y Michael Olise, por lo que espera repetir resultado, esta vez en el estadio de Brighton and Hove Albion. Antes de este partido, Crystal Palace había ganado en seis de los 22 encuentros jugados en la Premier League esta temporada, con una cifra de 25 goles a favor y 36 en contra.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, Brighton and Hove Albion ha logrado un balance de cinco victorias, una derrota y cinco empates en 11 partidos jugados en su campo, de modo que no podremos saber cuál será su desenlace en este encuentro, pero sí que deberá luchar para ganar. En el papel de visitante, Crystal Palace ha ganado tres veces y ha sido derrotado en cinco ocasiones en sus 11 encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que tendrá que darlo todo en el estadio de Brighton and Hove Albion para conseguir sumar más puntos fuera de casa.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el The American Express Community Stadium, de hecho, los números muestran dos victorias, dos derrotas y dos empates a favor de Brighton and Hove Albion. A su vez, el conjunto local lleva una racha de dos encuentros seguidos sin perder en casa frente a Palace. La última vez que jugaron Brighton y Palace en este torneo fue en diciembre de 2023 y terminaron empatando 1-1.

En este momento, Brighton and Hove Albion se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de ocho puntos con respecto a su rival. Brighton and Hove Albion llega al encuentro con 32 puntos en su casillero y ocupando la novena plaza antes del partido. Por su parte, los visitantes cuentan con 24 puntos y ocupan la decimocuarta posición en el campeonato.