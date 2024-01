Glosario de tecnología: qué son los sistemas microinformáticos

Saber sobre tecnología es cada vez más necesario en las actividades cotidianas. (Jesús Avilés/Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestros conocimientos sigan ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Sistemas Microinformáticos

En la tranquilidad del hogar, un hombre joven aprovecha la tecnología de su notebook para comprar en línea, demostrando la eficiencia del trabajo remoto y la comodidad de la conexión a internet que elimina barreras y distancias. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sistemas microinformáticos son aquellos sistemas informáticos que se componen de una computadora personal y los dispositivos conexos, como un monitor, teclado, mouse y otros dispositivos periféricos. Esta combinación de hardware se usa para procesar información y realizar tareas como el procesamiento de texto, hojas de cálculo, presentaciones en línea y juegos.

¿Qué hace un técnico en sistemas microinformáticos?

Un técnico en sistemas microinformáticos es una persona que se encarga de la administración y mantenimiento de equipos informáticos. Esto incluye el análisis, diseño, implementación y gestión de sistemas informáticos. Su trabajo consiste en solucionar problemas informáticos, mantener los sistemas actualizados y optimizar su rendimiento.

Para llevar a cabo esta labor, el técnico en sistemas microinformáticos necesita:

Conocimientos básicos sobre hardware. El técnico en sistemas microinformáticos necesita conocer los diferentes componentes del hardware como procesadores, memoria RAM, tarjetas gráficas, discos duros y unidades ópticas. Conocimiento de software. Tiene que conocer los diferentes programas que se utilizan para la administración y mantenimiento de equipos informáticos como Sistema Operativo (Windows o Linux), herramientas para la gestión de recursos, software antivirus e índices para la optimización del equipo. Habilidades analíticas. El técnico en sistemas microinformáticos necesita un alto grado de habilidad analítica para poder identificar las causas del problema y buscar soluciones adecuadas que mejoren el desempeño del equipo. Habilidades de comunicación. Además, necesita desarrollar habilidades para poder explicar a los usuarios cómo funciona el equipo así como resolver sus dudas y problemas con amabilidad y paciencia. Salidas profesionales de un técnico en sistemas microinformáticos La carrera de técnico en sistemas microinformáticos ofrece una amplia gama de salidas profesionales. Estas incluyen. Diseño y desarrollo web. Pueden diseñar y desarrollar sitios web para clientes. Esto requiere experiencia en lenguajes de programación como HTML, CSS, JavaScript, PHP y otros lenguajes relacionados. Administración de redes. Pueden trabajar como administradores de redes, configurando y manteniendo una red informática para permitir el acceso seguro a Internet y la transferencia de datos entre equipos. Implementación e instalación. Esta función involucra la instalación y configuración del hardware y software necesario para que los equipos informáticos funcionen correctamente. El técnico en sistemas microinformáticos tendrá que verificar la compatibilidad del hardware con el software antes de instalarlos correctamente. Soporte técnico. Esta labor requiere que el técnico en sistemas microinformáticos sea experto en solucionar problemas informáticos con rapidez y eficiencia para que las empresas no pierdan negocio por culpa de errores técnicos o fallas del sistema. Consultoría tecnológica. Un consultor tecnológico asesora a sus clientes sobre cómo mejorar su rendimiento al utilizar tecnologías específicas como software, hardware, servicios web e Internet para optimizar sus procesos internos o mejorar la productividad general del negocio. Despliegue de contenidos digitales. Si el técnico tiene experiencia con contenidos digitales como videos, música o imágenes, puede trabajar como experto en despliegue de contenidos digitales ayudando a empresarios a mejorar su presencia online mediante la creación y promoción de contenido multimedia adecuado para su marca o proyecto empresarial.

Se requieren varias habilidades para trabajar con Sistemas Microinformáticos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La tecnología en la vida

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida es posible que aún haya personas que le tengan miedo o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es aprender más para poder estar preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.