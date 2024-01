Webtoons: estas fueron las historietas digitales más populares de la semana

La Emperatriz divorciada vuelve a liderar una semana el ranking de webtoons más leídos de la plataforma (Facebook Webtoon Latam)

Los webtoons son un formato de historieta digital que surgieron en Corea del Sur y su principal característica a diferencia de los cómics o mangas es su presentación que es una sola imagen vertical para que los lectores puedan leerlos desde sus teléfonos móviles o dispositivos electrónicos.

Te puede interesar: Cuáles son los 10 podcast más populares hoy en todas las plataformas

Romance, fantasía, comedia, acción y terror son algunos de los géneros que se abordan en estas historias y en los últimos años los webtoons han adquirido relevancia en diferentes partes del mundo, pues cada día suman nuevos lectores gracias a los tramas que abordan.

Webtoon es la primera página que dio el salto fuera de Corea del Sur y logró asentarse internacionalmente. Cada semana publican una lista con las historias más leídas y acá te compartimos cuáles fueron las 10 mejores historietas de este 25 de enero.

Los Webtoons más populares

1.- La emperatriz divorciada

Vistas: 289.5M

Te puede interesar: Las series que están dando de qué hablar en X este día

Calificación: 9.88

Publicación: Todos los viernes

Te puede interesar: EEUU reiteró su compromiso de defender a Corea del Sur tras los últimos ensayos nucleares del régimen norcoreanos

Navier Ellie Trovi era la emperatriz perfecta en todos los sentidos: inteligente, valiente y sociable. Era amable con sus súbditos y devota de su marido. Se conformaba con vivir el resto de sus días como la sabia emperatriz del Imperio de Oriente… Pero un día, su esposo trajo a una amante y le exigió el divorcio. “Acepto este divorcio… y solicito autorización para volver a casarme”. En un giro inesperado, Navier se vuelve a casar con otro emperador y conserva su título y su sueño de ser emperatriz. Pero ¿cómo se desarrollaron los hechos?

2.- Yo soy la reina en esta vida

Vistas: 23.1M

Calificación: 9.87

Publicación: Todos los martes

El reino Etruscan se tiñe de sangre cuando Cesare, el hijo ilegítimo del rey, conspira con su prometida Ariadne para usurpar el trono de su medio hermano, Alfonso. A pesar de la devoción de Ariadne por el nuevo rey, su fe se hace añicos cuando él la traiciona y finalmente la asesina su propia hermana, que desea ser reina. Para su sorpresa, Ariadne regresa en el tiempo a su vida con 17 años. Mientras explora los peligros y las oportunidades de la intriga del palacio, Ariadne debe aprovechar al máximo su astucia y su valor para asegurarse de que su trágico futuro no se repita.

3.- Este matrimonio está destinado a fracasar

Vistas: 10.4M

Calificación: 9.73

Publicación: Todos los sábados

Cuando Inés, de seis años, vio al apuesto heredero de la Casa Escalante, rápidamente lo convirtió en su prometido. Dado que los hombres nobles son todos iguales, pensó que sería mejor elegir a uno bonito. ¡Pero Carsen aún no está listo para este tipo de compromiso y pasa la próxima década y media evitando el matrimonio a toda costa! Por suerte, eso no es ningún problema para Inés, ya que este fracaso matrimonial es exactamente lo que ella quiere. De hecho, él tiene su bendición para seguir adelante con sus amoríos mientras se mantenga fuera de su negocio. Desafortunadamente, seguir saliendo con otras chicas no es tan divertido cuando tu prometida te da permiso. ¿Y no significa esto que ella también lo está engañando? Ahora, Carsen está decidido a cambiar la opinión de Inés sobre él y demostrar que puede ser el marido que siempre ha querido.

4.- Mi liberación en tu fuego

Mi Liberación en tu Fuego fue bien recibida por los usuarios de la plataforma Webtoon (Facebook Webtoon Latinoamérica)

Vistas: 6M

Calificación: 9.83

Publicación: Todos los lunes

Diez años atrás, una niña le salvó la vida a un dragón. No imaginaban que las vueltas del destino los unirían nuevamente cuando la propiedad familiar de Lucina resulta invadida por la temible nación Tayar, liderada por el rey Hakan. Después de que la egoísta madrastra de Lucina la ofreciera en matrimonio a Hakan a cambio de sus vidas, Lucina se da cuenta de que está destinada a viajar al árido reino de Tayar y casarse con su rey que parece ser brutal. ¿Qué tendrá guardado el destino para esta extraña pareja? ¿Catástrofe o romance?

5.- Operación: Amor Puro

Vistas: 6.3M

Calificación: 9.89

Publicación: Todos los lunes

Es difícil salir con alguien que no te da la hora del día. Su-ae Shim lo sabe mejor que nadie por haber salido durante años con su indiferente novio, Minu Kang. Por veces desea poder parecerse a su carismática hermanastra, Ra-im, quien parece tenerlo todo. Pero la vida da un giro extraño cuando Su-ae descubre un teléfono inteligente con tapa llamado Jellypop. Jellypop tiene mucho que decir sobre su vida amorosa, especialmente cuando Su-ae se aleja cada vez más de Minu y se encuentra más a menudo con su amigo, Eunhyeok. Al mismo tiempo, Su-ae se percata de una creciente sospecha de que Minu y Ra-im podrían ser más que amigos. ¡Su-ae necesitará un milagro para navegar por los altibajos del romance de la preparatoria!

6.- Apuesta de amor

Vistas: 90.6M

Calificación: 9.78

Publicación: Todos los lunes

Es el último año y Sara Lin acaba de cumplir 18. Tiene grandes amigos, un padre genial (o por lo menos así lo cree él) y mucho por delante. Lo último que necesita es preocuparse por su primer beso. Pero todo esto está a punto de cambiar porque su buen amigo Patrick la acaba de desafiar con una apuesta que la llevará al amor, el sufrimiento o la vergüenza… o quizás a las tres cosas.

7.- Positivamente tuya

Vistas: 16.9M

Calificación: 9.83

Publicación: Todos los miércoles

Heewon está despechada por un amor no correspondido y decide ir a un bar a buscar consuelo en los brazos de un extraño. Pero lo que solo debía ser una noche apasionada tuvo un desenlace inesperado: ¡está embarazada! El destino hace que los dos se reencuentren, y el guapo y estructurado Doojoon está decidido a casarse y hacer lo correcto. ¡Pero si apenas se conocen! Excepto en la intimidad... ¿Qué hará Heewon? ¿Estará dispuesta a aceptar esta locura?

8.- ¡Creí que iba a morir!

Vistas: 2M

Calificación: 9.89

Publicación: Todos los domingos

Lariette Blanche visita al doctor Zakascoff después de sentirse mal, solo para descubrir que tiene una enfermedad congénita extremadamente rara. Con solo tres meses de vida restante, Lariette decide escribir una lista de todo lo que quiere hacer antes de morir. ¡Sin embargo, resulta que el diagnóstico en realidad era erróneo! Con tantos cambios que ya ha implementado en su vida, ¿qué hará Lariette en el futuro? ¿Volverá a su vida anterior o seguirá viviendo la nueva, llena de nuevas aventuras que nunca antes había imaginado?

9.- Belleza en un clic

Vistas: 37.8M

Calificación: 9.52

Publicación: Todos los viernes

Si pudieras volverte hermosa con un par de clics, ¿presionarías el botón? Eso es lo que más desea Dami Jin, una chica que sufre de bullying por su apariencia. Su vida está al borde del abismo hasta que un demonio le hace una oferta muy seductora: entra a un juego, presiona botones, cumple misiones y, como si fuera arte de magia, te vuelves más linda, sexy y chic. Suena muy fácil hasta que... no lo es.

10.- Cuentos del olimpo

Vistas: 212.8M

Calificación: 9.75

Publicación: Todos los domingos

Sé testigo de lo que los dioses hacen… después del atardecer. Las amistades y las mentiras, los chismes y las fiestas salvajes y por supuesto, los amores prohibidos. Parece ser que los dioses no son muy diferentes a nosotros, especialmente cuando se meten en problemas. Esta historia súper adictiva y con mucho estilo es una de las mejores de la mitología, vista desde los ojos de Perséfone, como nunca la habías visto.

Cuál es la edad recomendada para leer Webtoons

Solo Leveling es uno de los webtoons que dio el salto de la historieta a la pantalla chica con una adaptación al anime (Crunchyroll)

Una de las preguntas más frecuentes que se realizan los padres es sobre la edad recomendada para que sus hijos lean estas historietas, pues algunos autores tratan temas “delicados” a lo largo de los episodios.

La administración de Webtoon recomendó en su estatutos que la edad ideal para comenzar a leer estas series es de 10 a 11 años, debido al trama que se tratan en algunas historias y siempre va a depender el género que hayan elegido.

“Es recomendable estar siempre al pendiente de la trama de cada historia e ir realizando preguntas de esta, para ir trabajando la comprensión lectora”, explicó la gerencia de la plataforma a los padres.

Otro consejo es que los padres lean antes las historias que llamen la atención de sus hijos, pues además de generar un nuevo vínculo por medio de la lectura, van a saber cuáles son los temas que abordan en la trama.