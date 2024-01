Las mejores peliculas en Prime Video en Colombia hoy

Los usuarios de Prime Video tienen acceso a más de cuatro mil títulos producidos por Amazon. (Infobae)

Para los ávidos consumidores de contenido en línea, este es el lugar correcto, ya que podrán encontrar el top de las películas más populares este 26 de enero en Prime Video Colombia. Una de las ventajas que dan estas plataformas es su portabilidad, además de que se pueden encontrar producciones originales, estrenos y títulos clásicos que han sido galardonados en festivales.

A continuación se encuentran las películas favoritas en la plataforma

1. Hipnótico

Una joven que busca la superación personal pide ayuda a un prestigioso hipnotizador, con el que se somete a varias sesiones muy intensas. Las consecuencias serán aterradoras.

2. Juego de Roles

La historia gira en torno a una pareja casada (Cuoco y Oyelowo) cuyas vidas se ponen del revés cuando salen a la luz ciertos secretos del pasado. Emma tiene un marido maravilloso y dos hijos en los suburbios de Nueva Jersey; también tiene una vida secreta como asesina a sueldo, un secreto que su marido David descubre cuando la pareja decide darle vida a su matrimonio con un pequeño juego de roles.

3. Háblame

La solitaria adolescente Mia se engancha a la emoción de invocar espíritus utilizando una mano embalsamada, pero cuando se enfrenta a un alma que dice ser su madre muerta, desata una plaga de fuerzas sobrenaturales y se debate entre decidir en quién puede confiar: en los vivos o en los muertos.

4. Saltburn

Mientras lucha por encontrar su lugar en la Universidad de Oxford, el estudiante Oliver Quick (Barry Keoghan) se ve arrastrado al mundo del encantador y aristocrático Felix Catton (Jacob Elordi), que le invita a Saltburn, la extensa finca de su excéntrica familia, para pasar un verano inolvidable.

5. Contrarreloj

Un ejecutivo de un banco recibe, mientras conduce a sus hijos a la escuela, una amenaza de bomba dentro de su auto, el cual explotará si se detienen o salen del vehículo antes de conseguir una elevada suma de dinero. Remake de la película española de 2015 "El Desconocido".

6. Sugar Baby

Una joven decide vender su virginidad para pagar las deudas de su madre. Ella descubre nuevos mundos y nuevos sentimientos.

7. John Wick 4

John Wick descubre un camino para derrotar a la Alta Mesa. Pero para poder ganar su libertad, Wick deberá enfrentarse a un nuevo rival con poderosas alianzas en todo el mundo, capaz de convertir a viejos amigos en enemigos.

8. After: Aquí acaba todo

After llega a su fin. Por fin conoceremos cómo acaba la historia de Hardin y Tessa, dos almas gemelas que no pueden estar separadas, pero que no saben cómo estar juntas.

9. Culpa mía

Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión de William Leister, el flamante y rico marido de su madre Rafaela. Por otro lado, con 17 años, orgullosa e independiente, Noah se resiste a vivir en una mansión rodeada de lujo. Allí conoce a Nick, su nuevo hermanastro y el choque de sus fuertes personalidades se hace evidente desde el primer momento.

10. Intruso

Hen y Junior cultivan un trozo recóndito de tierra que ha sido propiedad de la familia de Junior durante generaciones, pero su tranquila vida sufre un vuelco cuando un extraño aparece en su puerta inesperadamente con una inquietante proposición.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Danish Siddiqui)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.