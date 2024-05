El secreto de la avena: cómo ayuda contra la diabetes, la obesidad y las enfermedades del corazón

La avena es un alimento versátil y nutritivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas medicinales y los suplementos han sido empleados por diversas culturas a lo largo de la historia como remedios para una variedad de dolencias y para mejorar la vitalidad del organismo.

En la actualidad, el interés por estas alternativas naturales se ha revitalizado, cada vez más personas buscan en estas opciones respuestas para cuidar su salud. Sin embargo, se debe tener cuidado con su uso y hacerlo siempre bajo el asesoramiento de un médico.

En esta ocasión nos enfocaremos en avena, cuáles son sus beneficios, su nivel de seguridad y eficacia, efectos secundarios, así como su reacción al interactuar con medicamentos, alimentos y otras plantas curativas o suplementos, según con Medline Plus, una página de la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos.

Usos medicinales

La avena es un tipo de grano de cereal. Las personas a menudo comen las semillas enteras de la planta, las capas externas de semillas, las hojas y los tallos.

Esta planta medicinal puede reducir los niveles de colesterol y azúcar en la sangre, así como ayudar a controlar el apetito al hacer que se sienta lleno.

El salvado de avena podría funcionar evitando que el intestino absorba sustancias que pueden provocar enfermedades cardíacas, colesterol alto y diabetes.

La avena parece reducir la hinchazón cuando se aplica sobre la piel.

El salvado de avena y la avena integral se utilizan para las enfermedades cardíacas, el colesterol alto y la diabetes. También se usan para la presión arterial alta, el cáncer, la piel seca y muchas otras condiciones, pero no existe una buena evidencia científica que respalde estos otros usos.

Eficacia de la avena

Pese a ser un alimento seguro, se deben tener en cuenta algunos efectos secundarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enfermedad del corazón: La avena contiene fibra. Consumir una dieta rica en fibra, como 3.6 gramos de avena al día, reduce el riesgo de enfermedad cardíaca.

Colesterol alto: Comer avena, salvado de avena y otras fibras solubles puede reducir un poco el colesterol total y de lipoproteínas de baja densidad (LDL o “malo”) cuando se consume como parte de una dieta baja en grasas saturadas.

Diabetes: Consumir una dieta rica en cereales integrales, como avena y salvado de avena, podría ayudar a prevenir la diabetes. También podría ayudar a mejorar el control del azúcar en sangre y reducir los niveles de colesterol en personas con diabetes.

Cáncer de estómago: El consumo de alimentos ricos en fibra, como la avena y el salvado de avena, parece reducir el riesgo de cáncer de estómago.

Contraindicaciones y efectos secundarios

El salvado de avena y la avena integral son seguros para la mayoría de las personas cuando se ingieren en los alimentos, sin embargo, pueden causar gases e hinchazón.

Para minimizar los efectos secundarios, comience con una dosis baja y aumente lentamente hasta la cantidad deseada. Su cuerpo se acostumbrará al salvado de avena y es probable que los efectos secundarios desaparezcan.

La loción que contiene extracto de avena es segura para usar en la piel. Ponerse productos que contienen avena en la piel puede hacer que algunas personas tengan un sarpullido.

El salvado de avena y la avena integral son seguros cuando se consumen en los alimentos durante el embarazo y la lactancia.

Las personas con enfermedad celíaca no deben comer gluten. A muchas personas con enfermedad celíaca se les dice que eviten comer avena porque podrían estar contaminadas con trigo, centeno o cebada, que contienen gluten. Pero en las personas que no han tenido ningún síntoma durante al menos 6 meses, comer cantidades moderadas de avena pura y no contaminada parece ser seguro.

Los problemas digestivos que podrían prolongar el tiempo que tarda en digerirse la comida podrían permitir que la avena bloquee el intestino.

La avena puede reducir la cantidad de insulina necesaria para controlar el azúcar en sangre. La ingesta de avena junto con insulina puede hacer que el nivel de azúcar en la sangre baje demasiado. Controle de cerca su nivel de azúcar en sangre. Es posible que sea necesario cambiar la dosis de insulina. Lo mismo ocurre con los niveles de azúcar en sangre.