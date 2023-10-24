Efemérides de octubre en Chile: personajes y fechas importantes para recordar este mes

Este mes se festejan en el país una serie de eventos que son forman de la identidad. (Jovani Pérez)

El ser humano ha dejado huella a través del tiempo y del espacio, siendo testigo de descubrimientos e inventos; nacimientos de grandes científicos, artistas, pensadores, líderes sociales; y también ha presenciado hechos afortunados y otros no tanto que marcaron a la humanidad.

Aunque la memoria de una persona es limitada, no lo es la memoria colectiva, que mantiene vivos los recuerdos de cómo evoluciona el mundo y qué ha pasado en él para que sea como hoy en día lo conocemos, al tiempo que el ser humano entienda su propia historia.

Por ello, para que no olvides los acontecimientos más importantes que están por conmemorarse, acá te presentamos las efemérides más relevantes del mes de octubre en Chile.

La historia de Chile en octubre

Las efemérides conmemoran hechos y personajes que marcaron la historia. Son clave para preservar la memoria colectiva y el conocimiento. Créditos: Infobae México.

1 de octubre: Día Internacional del Café

Día Mundial del Vegetarianismo

Día de los Trabajadores de la Educación

1 y 2 de octubre: Aniversario de la Batalla de la Rancagua

2 de octubre: Día Nacional de las Ciencias, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación

Día del Tecnólogo Médico

3 de octubre: Día del Hospital

4 de octubre: Día Mundial de los Animales

Día del Vodka

7 de octubre: Día Nacional del Veterinario

Día Mundial de la Sonrisa

Día del Frappé

8 de octubre: Día Nacional del Agricultor

FOTO DE ARCHIVO. Un agricultora inspecciona frijoles en una granja en las afueras de la ciudad de Runge, a unos 60 kilómetros al norte de Santiago de Chile. (REUTERS/Iván Alvarado)

Aniversario del Combate Naval de Angamos

9 de octubre: Día Mundial del Correo

10 de octubre: Día Nacional de la Protección Civil

Día Mundial de la Salud Mental

11 de octubre: Día Internacional de la Niña

12 de octubre: Descubrimiento de América o Día de la Hispanidad

13 de octubre: Fundación de la Cruz Roja Chilena Mujeres

Día Mundial del Psicólogo

14 de octubre: Día de Conmemoración del Ministerio de Salud

Día del Patrullero Escolar

15 de octubre: Día Nacional del Anciano y el Abuelo

Día Mundial del Bastón Blanco

16 de octubre: Día del Profesor

17 de octubre: Día Nacional del Geólogo

Día Nacional para la Erradicación de la Pobreza.

18 de octubre: Día de Celebración del Escudo y Bandera Nacionales.

Bandera chilena. (FLICKR / FABRICIO TELLO)

19 de octubre: Día Internacional del Cáncer de Mama

20 de octubre: Día Nacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.

Día Nacional del Chef-Cocinero

21 de octubre de 1971: un día como este pero de 1971 el poeta chileno Pablo Neruda recibía el Premio Nobel de Literatura.

24 de octubre: Aniversario luctuoso de Bernardo O’Higgins.

José de San Martín y Bernardo O'Higgins. (Infobae).

24 de octubre: Día de las Naciones Unidas

24 de octubre: Día Internacional de las Bibliotecas

27 de octubre: un día como este pero de 1909 murió en París el pintor chileno Alfredo Valenzuela Puelma.

27 de octubre: aniversario luctuoso de la escritora chilena Marta Brunet(1967), quien fuera galardonada en 1961 con el Premio Nacional de Literatura.

28 de octubre: un día como este, pero de 1818 Blanco Encalada captura a la Fragata Reina María Isabel

28 de octubre: Día Nacional de los Manipuladores de Alimentos

28 de octubre: Día de los Funcionarios Municipales

30 de octubre: Día Nacional del Ejecutado Político

31 de octubre: Día Nacional de las Iglesias Cristianas Evangélicas y Protestantes de Chile

31 de octubre: Halloween

Las celebraciones más importantes en Chile

Las efemérides y fechas históricas de Chile más importantes están relacionadas con la lucha por la Independencia (18 de septiembre) y posiblemente sea la fiesta más tradicional, pues también se encuentran fondas, ramadas, empanadas, vino tinto, anticuchos y bailes tradicionales.

Sin embargo, también tiene otras festividades peculiares como el día del completo (el hot dog versión nacional), el Festival Internacional de la Canción Viña del Mar, los días de los sándwiches chacarero y del churrasco, entre otros.

Además, la sociedad chilena también se toma su tiempo para celebrar su herencia indígena y al igual que sus países vecinos hacen carnavales a lo grande, como es el caso del Carnaval Andino y el Carnaval de Invierno de Punta Arenas.

Otra de las festividades más reconocidas a nivel mundial está la Fiesta de la Virgen de Andacollo que se celebra cada 25 y 26 de diciembre en la región de Coquimbo.

Qué son las efemérides

Registro general del recinto de la Quinta Vergara durante la 56ª edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile. (EFE/Felipe Trueba)

Una efeméride es un acontecimiento relevante escrito para ser recordado, celebrado o conmemorado en un determinado día. Éstas pueden estar clasificadas como históricas, hagiográficas (que está relacionado a los santos); vexilológicas (relacionado a las banderas); patrias, natalicios, entre otras.

La palabra “efeméride” viene del griego “ephémeros” que significa “diario”, así como del latin “ephemeris” que quiere decir “calendario” “narración de cada día”, es decir, alude a un acontecimiento que ocurrió en determinada fecha, un hecho que sigue siendo recordado cada año.

De acuerdo con María Elena Pensiero y Graciela Gómez en el texto Efemérides: memoria y olvido. Apuntes para su resignificación, de la Universidad Nacional del Comahue de Argentina, cientistas sociales consideran que cuestiones como la identidad y el pasado han constituido una vía para “exhumar hechos y personas que están en peligro de caer en el olvido y de este modo otorgarle sentido al presente”.

Sin embargo, las investigadoras señalan que hay quienes también critican que se busque usar el discurso oficial para construir una narrativa de conmemoración de ciertas fechas o personajes para buscar su legitimación.

El debate sobre la reconstrucción de la memoria histórica remonta a las últimas décadas del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial.

El historiador francés Pierre Nora afirmó que la memoria está “sometida a la dialéctica del recuerdo y del olvido, ignorante de sus deformaciones sucesivas, abierta a todo tipo de uso y manipulación. A veces permanece latente durante largos periodos, para luego revivir súbitamente”.

Mientras que el psicólogo y sociólogo Maurice Halbwachs apuntaba que el hombre, para evocar su pasado, necesita acudir a los recuerdos de los otros, por lo que requiere una memoria personal, social, autobiográfica y colectiva.