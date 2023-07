Síndrome de QT largo: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

En muchas ocasiones se desconoce que se tiene un padecimiento hasta que se presentan síntomas (Infobae/Jovani Pérez)

El síndrome de QT largo es un trastorno de señalización cardíaca que puede hacer que el corazón lata rápido y de manera caótica (arritmias). Un trastorno de señalización cardíaca también se conoce como trastorno de conducción del corazón.

Algunas personas nacen con un ADN modificado que causa el síndrome de QT largo (síndrome de QT largo congénito). El síndrome de QT largo también puede aparecer más tarde en la vida (síndrome de QT largo adquirido) como consecuencia de algunas enfermedades, ciertos medicamentos o desequilibrios minerales.

El síndrome de QT largo puede provocar convulsiones o desmayos repentinos. Los jóvenes con el síndrome de QT largo presentan un mayor riesgo de muerte súbita.

El tratamiento para el síndrome de QT largo incluye cambios en el estilo de vida y medicamentos para prevenir latidos cardíacos peligrosos. A veces, se necesita cirugía para implantar un dispositivo con el fin de controlar el ritmo cardíaco.

Síntomas

Algunas personas con síndrome de QT largo no presentan ningún síntoma perceptible. Es posible que se descubra la afección cuando se haga un electrocardiograma o una prueba genética por otros motivos.

Los desmayos (síncope) son el síntoma más común del síndrome de QT largo. Es posible que los desmayos causados por el síndrome de QT largo ocurran con poca o ninguna advertencia. Algunas personas primero presentan signos de advertencia de desmayo, entre ellos:

Visión borrosa

Aturdimiento

Latidos cardíacos fuertes (palpitaciones)

Debilidad

El desmayo se produce cuando el corazón late temporalmente de forma desorganizada. Puedes desmayarte durante un momento de emoción, enojo, miedo o cuando haces ejercicio. Las cosas que te asustan, por ejemplo, un teléfono o un despertador, pueden hacer que pierdas el conocimiento.

El síndrome de QT largo también puede provocar convulsiones en algunas personas. En ocasiones, los síntomas del síndrome de QT largo pueden ocurrir durante el sueño.

La mayoría de las personas con síntomas del síndrome de QT largo tienen el primer episodio antes de los 40 años. Cuando la afección se presenta al nacer (síndrome de QT largo congénito), los síntomas pueden aparecer durante las primeras semanas a meses de vida o más adelante durante la infancia.

Por lo general, después de un episodio de QT largo, el corazón vuelve a su ritmo normal. Si el ritmo cardíaco no se restablece por sí solo o si no se emplea un desfibrilador externo a tiempo para restablecerlo, podría darse la muerte súbita.

Cuándo debes consultar con un médico

Llama al proveedor de atención médica si te desmayas repentinamente durante la actividad física o en un momento de mucha excitación, o después de haber tomado un medicamento nuevo. Si tienes un padre o madre, hermano o hijo con síndrome de QT largo, es importante que se lo digas al proveedor de atención médica. El síndrome de QT largo puede ser hereditario.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (iStock)

Factores de riesgo

Es posible que los siguientes factores incrementen el riesgo de tener síndrome de QT largo:

Antecedentes de paro cardíaco

Tener un padre, hermano o hijo con síndrome de QT largo

Usar medicamentos que se sabe que causan intervalos QT prolongados

Ser mujer y tomar medicamentos para el corazón

Tener vómitos o diarrea excesivos, que provocan desequilibrios hidroelectrolíticos

Tener trastornos alimentarios, como la anorexia nerviosa, que causan desequilibrios electrolíticos

Si tienes síndrome de QT largo y estás pensando en quedar embarazada, avisa a tu proveedor de atención médica. El proveedor de atención médica querrá controlarte de cerca durante el embarazo para prevenir cosas que puedan desencadenar un episodio de síndrome de QT largo .

Diagnóstico

Para diagnosticar el síndrome de QT largo, un proveedor de atención médica lleva a cabo un examen físico y hace preguntas acerca de tus síntomas y antecedentes médicos y familiares. El proveedor de atención médica usa un estetoscopio para escuchar el corazón. Si el proveedor de atención médica piensa que tienes un ritmo cardíaco irregular, se pueden hacer pruebas para controlarlo.

Pruebas

Se realizan pruebas para confirmar un diagnóstico de síndrome de QT largo o comprobar si hay otras afecciones que puedan alterar el ritmo cardíaco o aumentar el riesgo de tener latidos cardíacos irregulares.

Electrocardiograma

Esta es la prueba más común utilizada para diagnosticar el síndrome de QT largo. Un electrocardiograma es una prueba rápida e indolora que registra las señales eléctricas del corazón. Durante un electrocardiograma , los sensores (electrodos) se adhieren al pecho y a veces a los brazos o las piernas. Un electrocardiograma mide el tiempo y la duración de cada fase eléctrica de los latidos del corazón. Las señales se muestran como ondas en un monitor de computadora o una impresora conectados.

El electrocardiograma etiqueta las señales eléctricas del corazón como cinco ondas usando las letras P, Q, R, S y T.

Las ondas de la Q a la T muestran la actividad eléctrica en las cavidades inferiores del corazón (ventrículos).

El intervalo QT es el espacio entre el inicio de la onda Q y el final de la onda T. El intervalo es el tiempo que tarda el corazón en contraerse y llenarse de sangre antes de volver a latir. Si el intervalo toma más tiempo de lo normal, se denomina intervalo QT prolongado.

Un intervalo QT óptimo depende de la edad, el sexo y el ritmo cardíaco individual.

Si los síntomas de QT largo son poco frecuentes, es posible que no se detecten en un electrocardiograma estándar. Si esto sucede, puede recomendarse el control por electrocardiograma remoto. Hay varios tipos diferentes.

Monitor Holter. El proveedor de atención médica puede recomendar este dispositivo portátil de electrocardiograma para controlar el ritmo cardíaco en casa. Se puede usar durante un día o más para registrar la actividad del corazón mientras llevas a cabo actividades diarias.

Monitor de eventos. Este dispositivo portátil de electrocardiograma se usa durante un máximo de 30 días o hasta que tengas una arritmia o síntomas. Generalmente, presionas un botón cuando se presentan los síntomas. Algunos dispositivos registran automáticamente cuando se detecta un ritmo cardíaco irregular (arritmia).

Algunos dispositivos personales, como los relojes inteligentes, ofrecen control con electrocardiograma. Pregúntale al proveedor de atención médica si esta opción es válida para ti.

Prueba de esfuerzo

Este tipo de prueba suele consistir en caminar sobre una cinta o pedalear en una bicicleta fija mientras se controla el corazón con un electrocardiograma . Las pruebas de esfuerzo muestran cómo responde el corazón a la actividad física. Si no puedes hacer ejercicio, puedes recibir un medicamento que estimula el corazón de manera similar al ejercicio.

Pruebas genéticas

Existe una prueba genética para detectar el síndrome de QT largo a fin de confirmar el diagnóstico. Consulta con la aseguradora para saber si está cubierto.

Si tu prueba genética del síndrome de QT largo es positiva, es posible que el proveedor de atención médica te recomiende que otros familiares también se hagan la prueba para determinar si heredaron el mismo gen.

Es importante entender que las pruebas genéticas para identificar el síndrome de QT largo no pueden detectar todos los casos hereditarios de este síndrome. Se recomienda que las familias hablen con un consejero genético antes y después de las pruebas.

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (EFE)

Tratamiento

El tratamiento del síndrome de QT largo puede incluir cambios en el estilo de vida, medicamentos y cirugía u otros procedimientos.

El objetivo del tratamiento del síndrome de QT largo es prevenir los latidos cardíacos erráticos y la muerte súbita. Tu proveedor de atención médica conversará contigo sobre cuáles son las mejores opciones de tratamiento para ti según tus síntomas y el tipo de síndrome de QT largo que tengas. Es posible que necesites tratamiento, incluso si no tienes síntomas con frecuencia.

Si tienes el síndrome de QT largo por el uso de medicamentos, dejar de tomar el medicamento que causa los síntomas puede ser todo lo que se necesita para tratar la afección. Tu proveedor de atención médica puede decirte cómo hacerlo de forma segura.

Para otros tipos de síndrome de QT largo adquirido, es necesario tratar la afección subyacente. El tratamiento varía, pero puede incluir magnesio u otros líquidos que se administran por vía intravenosa para corregir los desequilibrios electrolíticos.

Medicamentos

Los medicamentos no curarán este síndrome, pero pueden ayudar a proteger contra los posibles cambios en el ritmo cardíaco que ponen en riesgo la vida.

Los medicamentos que se usan para tratar el síndrome de QT largo pueden incluir los siguientes:

Betabloqueadores. Estos medicamentos para el corazón son el tratamiento estándar para la mayoría de los pacientes con síndrome de QT largo. Disminuyen la frecuencia cardíaca y hacen menos probables los episodios de este síndrome. Los betabloqueadores que se usan para tratar el síndrome de QT largo incluyen el nadolol (Corgard) y el propranolol (Inderal LA, InnoPran XL).

Mexiletina. Tomar este medicamento para el ritmo cardíaco con un betabloqueador podría ayudar a acortar el intervalo QT y disminuir el riesgo de desmayos, convulsiones o muerte súbita.

Toma siempre los medicamentos según lo indicado.

Cirugía u otros procedimientos

Algunas personas con síndrome de QT largo necesitan una cirugía para controlar el ritmo cardíaco. La cirugía u otros procedimientos que se usan para tratar el síndrome de QT largo incluyen los siguientes:

Cirugía de denervación simpática cardíaca izquierda (LCSD, por sus siglas in inglés). La cirugía de denervación simpática cardíaca izquierda suele recomendarse únicamente para personas con síndrome de QT largo y problemas de ritmo cardíaco persistentes que no pueden tomar o no toleran los betabloqueadores. No cura el síndrome de QT largo, pero ayuda a reducir el riesgo de muerte súbita. En este procedimiento, los cirujanos extirpan nervios específicos a lo largo del lado izquierdo de la columna vertebral a la altura del pecho. Estos nervios forman parte del sistema nervioso simpático del cuerpo, que ayuda a controlar el ritmo cardíaco.