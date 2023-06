Deportivo Maipú visita a Chaco For Ever por la fecha 18 de la zona B

A partir de las 16:30 (hora Argentina), Chaco For Ever y Deportivo Maipú protagonizarán mañana su choque por la fecha 18 de la zona B del torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023, en el estadio Juan Alberto García.

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Chaco For Ever viene de vencer a Villa Dálmine con un marcador de 2-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 3.

Deportivo Maipú viene de perder contra Independiente Mdz. por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 1 y ganó 3. Marcó 10 goles y recibieron 8.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de febrero, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023, y el marcador favoreció a Deportivo Maipú con un marcador de 2-0.

Carlos Córdoba será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Chaco For Ever y Deportivo Maipú, según país

Argentina: 16:30 horas

Colombia y Perú: 14:30 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

