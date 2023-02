Comienza el partido entre AD Guanacasteca y Puntarenas en el estadio Chorotega

Fría respuesta de la Cancillería argentina al pedido de ciudadanía de Sergio Ramírez, el escritor desterrado por el régimen nicaragüense

“Si el gobierno argentino respondiera, me hago argentino”, había dicho el premiado autor. La escritora Gioconda Belli, que como su colega también fue despojada de su nacionalidad por Daniel Ortega, le dijo a Infobae que “América latina no ha tendido la mano”. “Salvo el de Chile, los demás gobiernos no se han pronunciado contra este atropello”, lamentó