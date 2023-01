Trabajo de parto prematuro: causas, síntomas y tratamiento

Existen varios métodos para diagnosticar este padecimiento (Infobae/Jovani Pérez)





El parto prematuro se produce cuando las contracciones regulares provocan la apertura del cuello del útero después de la semana 20 y antes de la semana 37 del embarazo.



El parto prematuro puede producir un nacimiento prematuro. Cuanto antes ocurra el nacimiento prematuro, mayores serán los riesgos para la salud de tu bebé. Muchos bebés prematuros (recién nacidos prematuros) necesitan atención médica especial en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Los recién nacidos prematuros también pueden tener discapacidades mentales y físicas a largo plazo.



La causa específica del parto prematuro a menudo no está clara. Ciertos factores de riesgo pueden aumentar la probabilidad de un parto prematuro, pero el parto prematuro también puede ocurrir en mujeres embarazadas sin factores de riesgo conocidos.

Síntomas





Los signos y síntomas del parto prematuro comprenden los siguientes:

Sensaciones regulares o frecuentes de endurecimiento del abdomen (contracciones)

Dolor sordo, leve y constante en la espalda

Sensación de presión en la pelvis o en la región inferior del abdomen

Cólicos leves

Manchado o sangrado vaginal leve

Rotura prematura de las membranas: pérdida continua de líquido, en forma de chorro o goteo, después de que se rompa o se desgarre la membrana alrededor del bebé

Cambio en el tipo de flujo vaginal (acuoso, con aspecto de mucosidad o sanguinolento)



Cuándo consultar al médico

Si tienes estos signos o síntomas, o te preocupa lo que sientes, consulta de inmediato con el proveedor de atención médica. No te preocupes por confundir el falso trabajo de parto con el verdadero. Todos estarán satisfechos si se trata de una falsa alarma.

El parto prematuro puede afectar a cualquier embarazo. No obstante, se vincularon muchos factores a un mayor riesgo de trabajo de parto prematuro, incluidos los siguientes:

Trabajo de parto prematuro o nacimiento prematuro anterior, en especial, en el embarazo más reciente o en más de un embarazo anterior

Embarazo de mellizos, trillizos o más

Cuello del útero acortado

Problemas con el útero o la placenta

Tabaquismo o consumo de drogas ilegales

Ciertas infecciones, particularmente del líquido amniótico y del tracto genital inferior

Algunas afecciones crónicas, como la alta presión arterial, la diabetes, las enfermedades autoinmunitarias y la depresión.

Si ocurren eventos estresantes del ciclo vital, como la muerte de un ser querido

Exceso de líquido amniótico (polihidramnios)

Sangrado vaginal durante el embarazo

Presencia de un defecto congénito en el feto

Un intervalo de menos de 12 meses - o de más de 59 meses - entre embarazos

La edad de la madre, tanto joven como mayor

Raza y etnia negra no hispana

Diagnóstico





El proveedor de atención médica revisará tu historia clínica y los factores de riesgo del trabajo de parto prematuro y evaluará tus signos y síntomas. Si tienes contracciones uterinas regulares y el cuello del útero ha comenzado a volverse más suave, delgado y abierto (dilatarse) antes de las 37 semanas de embarazo, es probable que te diagnostiquen trabajo de parto prematuro.



Medicamentos

Una vez que estás de parto, no hay medicamentos o procedimientos quirúrgicos para detener el trabajo de parto, excepto temporalmente. No obstante, el médico podría recomendarte los siguientes medicamentos:



Corticoesteroides. Los corticoesteroides pueden ayudar a promover la madurez pulmonar de tu bebé. Si tienes entre 23 y 34 semanas, es probable que tu médico te recomiende corticoesteroides si cree que tienes un mayor riesgo de parto en los próximos uno a siete días. Tu médico también puede recomendarte esteroides si corres el riesgo de tener un parto entre 34 y 37 semanas.

Se podría repetir el tratamiento con corticoesteroides si estás embarazada de menos de 34 semanas, con riesgo de dar a luz dentro de los siete días y si realizaste un tratamiento previo con corticoesteroides por más de 14 días anteriormente.

Sulfato de magnesio. El médico podría ofrecerte sulfato de magnesio si corres riesgo alto de dar a luz entre la semana 24 y la 32 del embarazo. Algunas investigaciones han demostrado que podría reducir el riesgo de un tipo específico de daño al cerebro (parálisis cerebral) en bebés nacidos antes de las 32 semanas de gestación.



Tocolíticos. Tu proveedor de atención médica podría darte un medicamento llamado tocolítico para retardar temporalmente las contracciones. Los tocolíticos pueden utilizarse durante 48 horas para retrasar el parto prematuro y así permitir que los corticosteroides proporcionen el máximo beneficio o, si es necesario, que te trasladen a un hospital que pueda proporcionar atención médica especializada a tu bebé prematuro.

Los tocolíticos no abordan la causa subyacente del trabajo de parto prematuro y en general no se ha demostrado que mejoren los resultados de los bebés. Tu proveedor de atención médica no te recomendará un tocolítico si tienes ciertas afecciones, como presión arterial alta inducida por el embarazo (preeclampsia).



Si no te hospitalizan, posiblemente tengas que programar consultas con el proveedor de atención médica todas las semanas o con mayor frecuencia, para que pueda controlar los signos y síntomas del trabajo de parto prematuro.



Procedimientos quirúrgicos

Si tienes riesgo de parto prematuro debido a un cuello del útero corto, tu médico puede sugerir un procedimiento quirúrgico conocido como cerclaje cervical. Durante este procedimiento, el cuello del útero se cierra con suturas fuertes. Normalmente, las suturas se retiran después de 36 semanas completas de embarazo. Si es necesario, las suturas se pueden extraer antes.



El cerclaje cervical puede ser recomendado si tienes menos de 24 semanas de embarazo, si tienes un historial de nacimiento prematuro temprano y si una ecografía muestra que el cuello del útero se está abriendo o que la longitud del cuello del útero es menor de 25 milímetros.



Medicamentos preventivos

Si tienes antecedentes de nacimiento prematuro, tu proveedor de atención médica podría sugerirte inyecciones semanales de un tipo de hormona progesterona llamada caproato de hidroxiprogesterona, a partir del segundo trimestre y hasta la semana 37 del embarazo.



Además, tu proveedor de atención médica podría ofrecerte progesterona, que se inserta en la vagina, como medida preventiva contra el parto prematuro. Si se te diagnostica un cuello del útero corto antes de la semana 24 del embarazo, tu proveedor de atención médica también podría recomendarte el uso de progesterona hasta la semana 37 del embarazo.



Investigaciones recientes sugieren que la progesterona vaginal es tan eficaz como el cerclaje cervical para prevenir el parto prematuro en algunas mujeres que están en riesgo. Los medicamentos tienen la ventaja de no requerir cirugía ni anestesia. Tu médico puede ofrecerte medicamentos como alternativa al cerclaje cervical.



Si tienes antecedentes de trabajo de parto o nacimiento prematuro, corres riesgo de tener otro trabajo de parto prematuro. Trabaja con el proveedor de atención médica para controlar cualquier factor de riesgo y abordar los primeros signos de advertencia y síntomas.