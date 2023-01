Efemérides del 28 de enero: qué pasó un día como hoy

Los nacimientos y muertes de personajes ilustres son parte de las efemérides de hoy (Infobae/Jovani Pérez)

El “efecto mariposa” es cuando un pequeño suceso puede producir enormes cambios en el futuro, así sucede con las efemérides que abarcan desde hechos que en su momento parecieron intrascendentes pero que cambiaron a la humanidad como la conocemos.

En la lista de estos acontecimientos se encuentran sucesos legendarios, lastimosas tragedias y avances científicos, hasta nacimientos y muertes de personajes relevantes como líderes sociales, científicos y artistas.

Para que no se te pase ninguna fecha importante, aquí están las efemérides de este sábado 28 de enero.

1077: En Canossa (Italia) el emperador Enrique IV —tras pasar tres días en la nieve como expiación— logra que el papa Gregorio VII levante su excomunión contra él (Humillación de Canossa).

1193: En París San Juan de Mata celebra su primera Misa y recibe la inspiración de fundar la Orden de la Santísima Trinidad.

1208: En Cuenca (España) fallece San Julián de Cuenca segundo obispo de la diócesis conquense.

1521: Comienza la Dieta de Worms, hasta el 25 de mayo.

1547: En Inglaterra muere Enrique VIII. Su hijo Eduardo VI (de nueve años) lo sucede; será el primer rey protestante del país.

1573: En Varsovia (República de las Dos Naciones) se firman los artículos de la Confederación de Varsovia, sancionando la libertad religiosa en Polonia.

1596: En el Océano, muere el Corsario, vicealmirante de la Marina Real Inglesa Francis Drake.

1624: En la isla de San Cristóbal, el explorador sir Thomas Warner funda la primera colonia británica en el mar Caribe.

1724: En San Petersburgo, Pedro el Grande funda la Academia de Ciencias de Rusia.

1754: En Inglaterra, el político y escritor Horace Walpole crea la palabra serendipia en una carta al escritor Horace Mann.

1782: En España se dicta la Real ordenanza de intendentes de ejército y provincia, que dividió el Virreinato del Río de la Plata en ocho intendencias.

1810: En España, los ejércitos napoleónicos siguen avanzando sobre Andalucía y en este día entran triunfantes en Granada.

1813: En Inglaterra se publica Orgullo y prejuicio.

1820: Una expedición rusa, dirigida por Fabian Gottlieb von Bellingshausen y Mijail Petrovich Lazarev descubre el continente antártico y se aproxima a sus costas.

1821: Francisco Delgado, Gobernador de la Provincia de Maracaibo, declaró su independencia, acto que se convierte en la primera decisión política tomada autónomamente por el pueblo del Zulia.

1823: En Chile, Bernardo O'Higgins abdica del cargo de director supremo.

1846: En India el ejército invasor británico (dirigido por sir Harry Smith) triunfa en la Batalla de Aliwal.

1855: En Panamá, la primera locomotora cruza desde el océano Atlántico hasta el océano Pacífico, en el Ferrocarril de Panamá.

1871: En el marco de la Guerra Franco-Prusiana, Francia capitula tras el Sitio de París, poniendo fin a la guerra.

1873: En México, el general Ramón Corona derrota en el rancho La Mojonera, Jalisco, a Manuel Lozada, "El Tigre de Álica", cuando este se disponía a invadir la ciudad de Guadalajara.

1878: En Estados Unidos, el Yale Daily News se convierte en el primer periódico universitario diario.

1887: En París se pone la primera piedra de la Torre Eiffel.

1887: En Fort Keogh (Montana), en una tormenta de nieve se forman los copos de nieve más grandes del mundo, de 40 × 20 cm.

1896: En East Peckham (condado de Kent, Inglaterra), Walter Arnold se convierte en la primera persona multada por exceso de velocidad (13 km/h). En esa época, el límite de velocidad era de 3,2 km/h (2 mph); el paso de peatón es de 4 km/h.

1897: Manuel Trujillo Durán inaugura el cine venezolano en Maracaibo, en el Teatro Baralt se estrena Un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa y Muchachas bañándose en el lago de Maracaibo.

1902: En Washington, D. C., Andrew Carnegie funda el Instituto Carnegie, con una donación inicial de 10 millones de dólares estadounidenses.

1908: En Portugal se inicia un movimiento revolucionario, que tres días después será controlado.

1909: En Cuba, los últimos soldados estadounidenses invasores abandonan la isla, después de estar allí desde la Guerra hispano-cubano-estadounidense de 1898; no obstante, retienen la base naval de Guantánamo, que se mantiene invadida.

1910: La ciudad de París (Francia) sufre una inundación.

1912: En Quito, una chusma organizada asesina al expresidente Eloy Alfaro y quema su cadáver, evento conocido como La Hoguera Bárbara.

1915: El Congreso de Estados Unidos crea el servicio de Guardia Costera de Estados Unidos.

1916: En Estados Unidos, Louis D. Brandeis se convierte en la primera persona judía nombrada miembro de la Corte Suprema.

1917: En San Francisco (California) comienzan a circular tranvías municipales.

1918: En el marco de la guerra civil finlandesa, los rebeldes Guardias Rojos ganan control sobre la capital, Helsinki y los miembros del Senado se ocultan en subterráneos.

1918: Se funda el Ejército rojo de la Unión Soviética de Trotski.

1920: En España se funda el Tercio de Extranjeros, conocido más tarde como la Legión.

1930: En España, el dictador Miguel Primo de Rivera presenta su renuncia al rey Alfonso XIII, terminando así la dictadura que había mantenido desde el 13 de septiembre de 1923.

1932: En China, el ejército japonés comienza la ocupación de la ciudad de Shanghái.

1935: Islandia es el primer país en legalizar el aborto.

1946: En Santiago de Chile, el Gobierno chileno perpetra la masacre de la Plaza Bulnes que dejó a varias personas heridas y seis personas muertas, entre ellas Ramona Parra.

1949: Los miembros de la Comunidad Europea crean el Consejo de Europa.

1951: En el sitio de pruebas de Nevada ―en el marco de la operación Ranger―, Estados Unidos detona la bomba atómica Baker (de 8 kilotones), la novena de la Historia humana.

1955: En Puerto Rico se funda la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española.

1958: En Dinamarca se crea el popular juego LEGO, de bloques de plástico interconectables.

1961: Es erigida la Diócesis de Autlán por el papa Juan XXIII; quien designa como primer obispo a Mons. Miguel González Ibarra.

1985: En Estados Unidos el grupo de artistas USA for Africa graban la canción We Are The World, con fines benéficos.

1986: En cabo Cañaveral (estado de Florida), el transbordador espacial Challenger explota poco después de su despegue. Mueren sus siete astronautas.

1998: Ford anuncia la compra de Volvo Car Corporation por 6450 millones de dólares.

1998: En Saint-Denis (Francia) se inaugura el Stade de France.

2000: Finaliza el Fórum Internacional sobre el Holocausto de Estocolmo, organizado con el propósito de recordarlo y honrar a las víctimas.

2007: El Sinn Féin reconoce la legitimidad de la policía y autoridades judiciales del Úlster, un nuevo paso para la paz en Irlanda del Norte.

2008: En Santa Fe de Bogotá (Colombia), una aeronave de la aerolínea colombiana Aires proveniente de Maracaibo se sale de la pista de aterrizaje y se detiene en un terreno ubicado en las afueras del Aeropuerto Internacional El Dorado.

1225: Tomás de Aquino, escritor, filósofo y teólogo italiano (f. 1274).

1311: Juana II, reina navarra entre 1328 y 1349 (f. 1349).

1444: Francisco de Pazzi, principal causante de la conspiración de los Pazzi (f. 1478).

1457: Enrique VII, rey inglés (f. 1509).

1507: Ferrante I Gonzaga, condotiero italiano (f. 1557).

1540: Ludolph van Ceulen, matemático alemán (f. 1610).

1582: John Barclay, escritor escocés (f. 1621).

1600: Clemente IX, papa italiano (f. 1669).

1608: Giovanni Alfonso Borelli, físico y matemático italiano (f. 1679).

1611: Johannes Hevelius, astrónomo polaco (f. 1687).

1622: Adrien Auzout, astrónomo francés (f. 1691).

1701: Charles Marie de La Condamine, matemático y geógrafo francés (f. 1774).

1706: John Baskerville, impresor y tipógrafo británico (f. 1775).

1712: Tokugawa Ieshige, shogun japonés (f. 1761).

1717: Mustafa III, sultán otomano entre 1757 y 1774 (f. 1774).

1722: Johann Ernst Bach, organista alemán (f. 1777).

1768: Federico VI, rey danés(f. 1839).

1784: George Hamilton-Gordon, 4.º conde de Aberdeen, primer ministro británico (f. 1860).

1791: Ferdinand Hérold, compositor francés (f. 1833).

1807: Robert McClure, explorador británico (f. 1873).

1814: Marie Cornélie Falcon, soprano francesa (f. 1897).

1822: Alexander MacKenzie, primer ministro canadiense (f. 1892).

1833: Charles George Gordon, general británico (f. 1885).

1841: Henry Morton Stanley, explorador y periodista británico (f. 1904).

1848: Jules Aimé Battandier, botánico francés (f. 1922).

1853: José Martí, poeta, militar y héroe de la independencia cubano (f. 1895).

1861: Orestes Pereyra, militar y político mexicano (f. 1915).

1865: Kaarlo Juho Ståhlberg, presidente finlandés (f. 1952).

1868: Julián Aguirre, compositor argentino (f. 1924).

1873: Colette, novelista francesa (f. 1954).

1874: Vsévolod Meyerhold, director teatral ruso (f. 1940).

1875: Julián Carrillo, compositor mexicano (f. 1965).

1881: Juan José de Amézaga, presidente uruguayo (f. 1956).

1882: Pascual Orozco, revolucionario mexicano (f. 1915).

1884: Auguste Piccard, inventor suizo (f. 1962).

1886: Hidetsugu Yagi, ingeniero eléctrico japonés (f. 1976).

1887: Manuel Aguirre Berlanga, abogado y político mexicano (1953).

1887: Arthur Rubinstein, pianista estadounidense de origen polaco (f. 1982).

1888: Julián Alarcón, compositor y violinista paraguayo (f. 1957).

1889: Ramón Iglesias y Navarri, obispo español (f. 1972)

1894: Fidela Campiña Ontiveros, cantante de ópera española (f. 1983).

1900: Alice Neel, artista estadounidense (f. 1984).

1907: Ulyses Petit de Murat, poeta, periodista, dramaturgo y escritor argentino (f. 1983).

1909: John Thomson, futbolista escocés (f. 1931).

1912: Manuel González Hinojosa, político mexicano (f. 2006).

1912: Jackson Pollock, pintor estadounidense (f. 1956).

1913: Frances Yeend, soprano estadounidense (f. 2008).

1918: Susana March, escritora española (f. 1990).

1919: Vicente Asensi, futbolista español (f. 2000).

1919: Wilson Ferreira Aldunate, líder político uruguayo (f. 1988).

1922: Robert W. Holley, bioquímico estadounidense, premio nobel de medicina en 1968 (f. 1993).

1923: Erling Sven Lorentzen, armador, naviero e industrial noruego-brasileño (f. 2021).

1924: Marcel Broodthaers, artista belga (f. 1976).

1927: Hiroshi Teshigahara, cineasta japonés (f. 2001).

1929: Claes Oldenburg, escultor estadounidense.

1930: Luis de Pablo, compositor español.

1930: Kurt Biedenkopf, político alemán.

1931: Lucía Bosé, actriz italiana (f. 2020).

1931: Roxana Darín, actriz argentina (f. 2018).

1931: Ezio Flagello, bajo estadounidense (f. 2009).

1933: Patricio Rojas, médico y político chileno.

1935: David Lodge, escritor británico.

1936: Alan Alda, actor y cineasta estadounidense.

1936: Ismail Kadare, escritor albanés.

1937: Ken Hill, compositor británico (f. 1995).

1938: Tomas Lindahl, biólogo y genetista sueco.

1940: Carlos Slim, empresario mexicano.

1941: King Tubby, ingeniero electrónico y de sonido jamaicano (f. 1989).

1943: Dick Taylor, músico británico, de la banda The Rolling Stones.

1944: John Tavener, compositor británico (f. 2013).

1945: Alessandro Bianchi, político italiano.

1945: Robert Wyatt, músico británico.

1946: Carlos Cano, cantautor español (f. 2000).

1946: Juan Verduzco, actor y comediante mexicano.

1947: Txetxu Rojo, futbolista y entrenador español.

1948: Charles Taylor, político y presidente liberiano.

1949: Gregg Popovich, entrenador estadounidense de baloncesto.

1950: Hamad ibn Isa Al Khalifah, rey bahreiní.

1950: Alejandro Aguinaga, político peruano.

1950: Blanca Curi, astróloga argentina (f. 2010).

1951: Leonid Kadeniuk, cosmonauta ucraniano (f. 2018).

1952: Cándido Méndez, sindicalista español.

1954: Rick Warren, pastor y escritor estadounidense.

1955: Nicolas Sarkozy, político francés, presidente de Francia entre 2007 y 2012.

1956: Richard Danielpour, compositor estadounidense.

1957: Germán Castelblanco, actor colombiano (f. 2000).

1958: Guillermo Fernández, cantante y músico argentino.

1959: Frank Darabont, cineasta estadounidense.

1960: Pato Banton, cantante británico.

1960: Mauricio Dayub, actor argentino.

1961: Arnaldur Indridason, escritor islandés.

1963: Dan Spitz, guitarrista estadounidense, de la banda Anthrax.

1966: Rafael Furchi, árbitro de fútbol argentino.

1968: DJ Muggs, músico estadounidense, de la banda Cypress Hill.

1968: Sarah McLachlan, cantante y compositora canadiense.

1968: Rakim, rapero estadounidense.

1968: Viviana Saccone, actriz argentina.

1969: Kathryn Morris, actriz estadounidense.

1969: Fernando Cornejo, futbolista chileno (f. 2009).

1971: Anthony Hamilton, cantautor estadounidense.

1972: Amy Coney Barrett, abogada, jurista y académica estadounidense.

1974: Tony Delk, baloncestista estadounidense.

1974: Óscar Henríquez, beisbolista venezolano.

1974: Magglio Ordóñez, beisbolista venezolano.

1975: Hiroshi Kamiya, actor japonés.

1975: Julian Dean, ciclista neozelandés.

1975: Pablo Zalba, político español.

1976: Pedro Piquero, pianista y monje budista español.

1976: Mark Madsen, baloncestista estadounidense.

1976: Lee Ingleby, actor británico.

1977: Daunte Culpepper, jugador estadounidense de fútbol americano.

1977: Joey Fatone, actor y cantante estadounidense de la banda 'N Sync.

1977: Andrés Neuman, escritor hispano-argentino.

1978: Gianluigi Buffon, futbolista italiano.

1978: Jamie Carragher, futbolista británico.

1978: Sheamus, luchador profesional irlandés.

1978: Jasmin Handanović, futbolista esloveno.

1978: Papa Bouba Diop, Futbolista Senegalés (f. 2020).

1979: Ali Boulala, jugador sueco de skate.

1980: Nick Carter, cantante estadounidense, de la banda Backstreet Boys.

1980: Yasuhito Endo, futbolista japonés.

1980: Jesse James Hollywood, narcotraficante estadounidense.

1981: Elijah Wood, actor estadounidense.

1981: Marko Babić, futbolista croata.

1982: Martín Cárdenas Ochoa, piloto de motos colombiano.

1983: Gianvito Plasmati, futbolista italiano.

1984: Andre Iguodala, baloncestista estadounidense.

1984: Jordan Harvey, futbolista estadounidense.

1984: Issam Jemâa, futbolista tunecino.

1985: Arnold Mvuemba, futbolista francés.

1985: Libby Trickett, nadadora australiana.

1985: Keiji Watanabe, futbolista japonés.

1985: J. Cole, rapero estadounidense.

1986: Jessica Ennis-Hill, atleta británica.

1986: Fabio Pisacane, futbolista italiano.

1986: Antonis Petropoulos, futbolista griego.

1987: Mijaíl Kerzhakov, futbolista ruso.

1988: Shogo Sakai, futbolista japonés.

1989: Shinta Fukushima, futbolista japonés.

1990: Maksym Drachenko, futbolista ucraniano.

1991: Calum Worthy, actor canadiense.

1991: Wan Zack Haikal, futbolista malasio.

1991: Wellington Aparecido Martins, futbolista brasileño.

1991: Ryota Nakamura, futbolista japonés.

1992: William Henrique, futbolista brasileño.

1993: Richmond Boakye, futbolista ghanés.

1993: John Anthony Brooks, futbolista estadounidense.

1993: Brandon Mechele, futbolista belga.

1994: Maluma, cantante colombiano.

1994: Santiago Charamoni, futbolista uruguayo.

1995: Diego Coelho, futbolista uruguayo.

1998: Ariel Winter, actriz y cantante estadounidense.

1998: Renato Solís, futbolista peruano.

1998: Adrià Guerrero Aguilar, futbolista español.

1999: Reina Kondō, seiyū japonesa.

2000: Aaron Connolly, futbolista irlandés.

2000: Christian Früchtl, futbolista alemán.

2000: Abel Ruiz, futbolista español.

2000: Dušan Vlahović, futbolista serbio.

Fallecimientos

814: Carlomagno, rey francés desde 768 y luego emperador desde 800 hasta su muerte (n. 742).

1271: Isabel de Aragón, reina francesa desde 1270 (n. 1247).

1547: Enrique VIII, rey inglés entre 1509 y 1547 (n. 1491).

1578: Francisco Hernández de Toledo, médico y botánico español (n. 1517).

1596: Francis Drake, marino y explorador inglés (n. 1543).

1621: Paulo V, papa entre 1605 y 1621 (n. 1550).

1672: Pierre Séguier, canciller francés (n. 1588).

1687: Johannes Hevelius, astrónomo polaco (n. 1611).

1688: Ferdinand Verbiest, astrónomo, matemático y jesuita flamenco (n. 1623).

1725: Pedro el Grande, emperador ruso (n. 1672).

1754: Ludvig Holberg, historiador y escritor noruego (n. 1684).

1761: Francesco Feo, compositor italiano (n. 1691).

1825: Bernardo de Monteagudo, abogado y periodista argentino (n. 1789).

1838: Sophie von Dönhoff, dama de compañía alemana (n. 1768).

1853: José Eusebio Caro, fue un poeta y escritor neogranadino de la generación posterior a la Independencia. (n. 1817).

1859: Frederick John Robinson, primer ministro británico (n. 1782).

1864: Émile Clapeyron, ingeniero y físico francés (n. 1799).

1865: Felice Romani, poeta y libretista italiano (n. 1788).

1873: Henry Hugh Pierson, compositor británico (n. 1815).

1876: Francisco Deák, político húngaro (n. 1803).

1891: Felipe Poey, naturalista cubano (n. 1799).

1896: Joseph Barnby, compositor británico (n. 1838).

1903: Augusta Holmès, pianista y compositora francesa (n. 1847).

1903: Robert Planquette, compositor francés (n.1848).

1912: Eloy Alfaro, presidente ecuatoriano (n. 1842).

1912: Gustave de Molinari, economista belga (n. 1819).

1913: Segismundo Moret, político español (n. 1833).

1914: Aldegunda de Baviera, aristócrata italiana (n. 1823).

1924: Teófilo Braga, escritor y político portugués, presidente entre 1910 y 1911 (n. 1843).

1927: M. Maryan, escritora francesa (n. 1847).

1928: Vicente Blasco Ibáñez, escritor español (n. 1867).

1930: Emmy Destinn, soprano checa (n. 1878).

1930: Manuel Antonio Pérez Sánchez, poeta gallego (n. 1900).

1935: Mijaíl Ipolítov-Ivánov, compositor ruso (n. 1859).

1938: Bernd Rosemeyer, piloto de automovilismo alemán (n. 1909).

1939: William Butler Yeats, poeta irlandés, premio nobel de literatura en 1923 (n. 1865).

1942: Pablo Luna, compositor español (n. 1879).

1946: Ramona Parra, activista política chilena (n. 1926).

1947: Reynaldo Hahn, compositor francés (n. 1875).

1948: Hans Aumeier, oficial de la Alemania nazi, Lagerführer del campo de concentración y exterminio de Auschwitz; ejecutado en la horca (n. 1906).

1951: Carl Gustaf Mannerheim, militar y político finlandés, presidente entre 1944 y 1946 (n. 1867).

1955: Enrique Hermitte, ingeniero argentino (n. 1871).

1960: Zora Neale Hurston, escritora estadounidense (n. 1891).

1963: John Farrow, director, guionista y productor australiano (n. 1904).

1963: Gustave Garrigou, ciclista francés (n. 1884).

1965: Maxime Weygand, militar francés (n. 1867).

1971: Donald Winnicott, psicoanalista británico (n. 1896).

1971: Cesáreo L. Berisso, aviador uruguayo (n. 1887).

1972: José Riquelme y López-Bago, militar español (f. 1880).

1972: Dino Buzzati, escritor italiano (n. 1906).

1974: José García-Siñeriz, político español (n. 1886).

1976: Lamberto Quintero, narcotraficante mexicano (n. desconocido).

1976: Marcel Broodthaers, artista belga (n. 1924).

1977: Benito Quinquela Martín, pintor argentino (n. 1890).

1978: Julio Pereira Larraín, abogado, empresario y político chileno (n. 1907).

1983: Billy Fury, cantante británico (n. 1940).

1983: Edward Lawry Norton, ingeniero y científico estadounidense (n. 1898).

1986: Gregory Jarvis, astronauta estadounidense (n. 1944).

1986: Christa McAuliffe, astronauta estadounidense (n. 1948).

1986: Ronald McNair, astronauta estadounidense (n. 1950).

1986: Ellison Onizuka, astronauta estadounidense (n. 1946).

1986: Judith Resnik, astronauta estadounidense (n. 1949).

1986: Francis Scobee, astronauta estadounidense (n. 1939).

1986: Michael Smith, astronauta estadounidense (n. 1945).

1988: Klaus Fuchs, físico alemán (n. 1911).

1988: Curro Girón, torero venezolano (n. 1938).

1995: Aldo Gordini, piloto de carreras francés (n. 1921).

1995: Ferruccio Tagliavini, tenor italiano (n. 1913)

1996: Jerry Siegel, historietista estadounidense (n. 1914).

1996: Joseph Brodsky, poeta ruso, premio nobel de literatura (n. 1940).

1996: Burne Hogarth, historietista estadounidense (n. 1911).

1996: Jesús Nieto, actor de doblaje español (n. 1927).

1997: Carlos Encinas González, pintor español (n. 1907).

2002: Gustaaf Deloor, ciclista belga (n. 1913).

2002: Astrid Lindgren, escritora sueca (n. 1907).

2003: Miloš Milutinović, futbolista y entrenador serbio (n. 1933).

2004: Don Cholito, locutor puertorriqueño (n. 1923).

2004: Joe Viterelli, actor estadounidense (n. 1937).

2005: Lucien Carr, musa de la Generación Beat (n. 1925)

2005: Karen Lancaume, actriz francesa; por suicidio (n. 1973).

2005: Jacques Villeret, actor francés (n. 1951).

2007: Carlo Clerici, ciclista suizo (n. 1929).

2007: Yelena Románova, atleta rusa (n. 1963).

2007: Karel Svoboda, compositor checo (n. 1938).

2009: Billy Powell, músico estadounidense (n. 1952).

2011: Margaret Price, soprano galesa (n. 1941).

2012: José María Moro, escultor español (n. 1933).

2013: Julio Aróstegui, historiador español (n. 1939).

2014: Gudō Wafu Nishijima, monje budista y maestro zen japonés (n. 1919).

2021: Paul J. Crutzen, científico neerlandés, premio nobel de química en 1995 (n. 1933).