Ranking de los 10 K-dramas más vistos en Netflix para maratonear en Año Nuevo

Como ha sucedido con el K-pop, las series de televisión producidas en Corea del Sur conocidos como K-dramas están siendo cada vez más exitosos a nivel global, una de las pruebas más recientes fue Squid Game, que desde su estreno se convirtió en la producción más vista de Netflix con más de 142 millones de espectadores en el mundo.

Y es que resulta increíble cómo a pesar de las diferencias culturales, distintos idiomas y la distancia geográfica, el hallyu (traducido como ola coreana) haya tenido un impacto tan robusto en el público occidental, en especial en Latinoamérica.

Caracterizados por ser muy breves, de 16 capítulos en general, y con temas que van desde la clásica historia de la pareja de diferentes clases sociales que se enamora, pasando por tramas de doctores, escolares, cómicas, acción y ficción, como seres mitológicos, entre otros, plataformas como Netflix se han convertido en un factor clave en su internacionalización.

Ante su buen recibimiento, no sorprende que la plataforma por streaming ya cuente con un ranking de los K-dramas más vistos en Corea del Sur; aquí el listado de los más populares de la semana del 19 al 25 de diciembre:

1. Reborn Rich

6 semanas en el ranking

Yoon Hyun Woo (Song Joong-ki) es un devoto, esforzado y leal secretario de la familia Jin, que dirige el lucrativo imperio empresarial Grupo Soonyang. Pero un día, sufre una brutal traición de la familia, que lo inculpa falsamente de malversación de fondos. Muere poco después, pero “vuelve a la vida” de forma milagrosa al despertar en el cuerpo del varón más joven de la familia, Jin Do Joon.

Protagonistas: Song Joong-ki, Shin Hyun-bin, Tiffany Young, Park Jin-young, entre otros.

2. Alquimia de almas: temporada 2

2 semanas en el ranking

Uk se vuelve un cazador de almas invasoras, cuando una mujer, que es prisionera en su propia casa, busca la ayuda de él para recuperar su libertad.

Protagonistas: Lee Jaewook, Go Younjung, Hwang Min-hyun y más.

3. Cielo para dos: Temporada 2*

4. Alquimia de almas: Temporada 1

16 semanas en el ranking (acumuladas tras reingreso)

Una poderosa hechicera atrapada en el cuerpo de una mujer ciega se encuentra con un integrante de una prestigiosa familia, que necesita su ayuda para cambiar su destino.

Protagonistas: Lee Jaewook, Go Younjung, Hwang Min-hyun y más.

5. La casa de papel: Corea

6 semanas en el ranking (acumuladas tras reingreso)

Ladrones se apoderan de la Casa de Moneda de una Corea unificada. Con rehenes atrapados, la policía debe detenerlos, así como a la mente maestra detrás del golpe.

Protagonistas: Yoo Ji-tae, Kim Yunjin, Park Hae-soo y más.

6. Merlina*

7. Mr. Sunshine

10 semanas en el ranking (acumuladas tras reingreso)

Un joven coreano que llega a EE.UU. luego de una expedición de 1871 regresa a su país natal en un momento histórico crítico y se enamora de una aristócrata.

Protagonistas: Lee Byung-hun, Kim Tae-ri, Yoo Yeok-seok y más.

8. Emily in Paris: Temporada 3*

9. Iam Solo*

10. Desaparecido: El otro lado

6 semanas en el ranking

Un estafador se topa con un pueblo sobrenatural donde las almas de las personas desaparecidas se quedan atrapadas hasta resolver el misterio de su desaparición.

Protagonistas: Ko Soo, Huh Joon-ho, An So-hee y más.

Algunos títulos están marcados con asterisco (*) porque no son dramas coreanos o se tratan de reality shows.

Algunos de estos títulos también se encuentran dentro del top 10 de los rankings de lo más visto en otras regiones, como es el caso de Alquimia de Almas: Parte 2, que se encuentra en lo más visto de 24 países; o La Casa de Papel: Corea, que se encuentra en el top de 12 países.

¿Por qué son exitosos los K-dramas?

Para saber por qué títulos de series como Goblin, Boys Over Flowers, Moon Lovers, You Are Beautiful y otros títulos han sido tan exitosos no se puede dejar de hablar del origen del hallyu.

Este fenómeno fue llamado así por primera vez a finales de los años noventa cuando el periódico chino The Peoples Daily usó el término para referirse a la buena acogida de la cultura coreana en países como Hong Kong, Taiwán, Singapur, Vietnam e Indonesia.

El hallyu no es más que la consolidación de dramas televisivos, películas, K-pop, celebridades o idols, gastronomía, maquillaje entre otros aspectos que han aumentado su consumo a nivel global. Una ola que ha brincado océanos y ha tocado los más alejados rincones del planeta, incluso en aquellas naciones en donde se han puesto barreras a lo ajeno, como en Corea del Norte.

Los K-dramas son diferentes a las producciones de Hollywood, los culebrones árabes o incluso a las telenovelas mexicanas, pues luego de la guerra con Japón y con Corea del Norte han brindado una oportunidad a la sociedad coreana de reconfigurarse ante la mirada del mundo.

Finalmente, pero no menos importante, también está la industria del pop coreano (K-pop) que está intrínsecamente relacionado con la industria televisiva pues los original soundtracks (OST) son de igual forma una de las bases para publicitar las producciones y ganar más espectadores.

