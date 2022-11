Brasil y Suiza quieren asegurar su lugar en los octavos de final

Brasil y Suiza se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo G del torneo FIFA - Mundial Catar 2022, a partir de las 13:00 (hora Argentina) en el estadio Stadium 974.

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los seleccionados querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en el partido debut de la Copa Mundial de la FIFA.

En el estadio Lusail Iconic, Brasil arrancó ganando por 2 a 0 en su estreno en el Mundial de Qatar. Richarlison brilló con su doblete (17' 2T y 27' 2T) y se transformó en la figura de la jornada. El delantero del Tottenham alcanzó los nueve gritos en seis presencias con la Verdeamarela en todas las competencias que la selección ha disputado este año.

La gran preocupación del equipo de Tite es Neymar, que se pierde lo que queda de la fase de grupos. El delantero del PSG fue el que recibió más faltas en el cotejo (9) y se retiró lesionado al minuto 79 del duelo frente a los serbios.

El pentacampeón del mundo no perdió en sus últimos 20 estrenos Mundialistas (17 victorias y 3 empates). Solo fue derrotado en sus dos primeros inicios en la Copa Mundial de la FIFA: 1-2 vs. Yugoslavia en Uruguay 1930 y 1-3 vs. España en Italia 1934.

Por su parte, Suiza debutó en Qatar 2022 con un triunfo por 1 a 0 ante Camerún. A los dos minutos del segundo tiempo, Breel Embolo, figura del encuentro, selló la victoria en el estadio Al Janoub de Suiza. El delantero del Monaco FC no festejó su gol por haber nacido en el país africano.

Apenas tuvo una posesión mayor por encima de los Leones Africanos (52% frente a 48%). Los helvéticos probaron el arco en ocho oportunidades, apenas dos disparos más que su rival.

La última victoria de Suiza contra Brasil fue por 1-0, en un amistoso jugado en agosto de 2013. En tanto que los brasileños le ganaron a los suizos en noviembre de 2006 por 2-1.

Con este duelo, llegarán a 10 enfrentamientos en el historial general. Jugaron nueve veces con 3 triunfos brasileños (11 goles), 2 suizos (9 tantos) y 4 empates. Además de los dos cruces en los Mundiales de la FIFA Brasil 1950 (2-2) y Rusia 2018 (1-1), se enfrentaron 7 veces en amistosos internacionales.

El encuentro será supervisado por Iván Barton Cisneros, el juez encargado.

Horario Brasil y Suiza, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

Fuente de Nota e imagen: DataFactory