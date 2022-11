Triunfo de Memphis Grizzlies ante New Orleans Pelicans por 132-111

Memphis Grizzlies ganó en casa a New Orleans Pelicans por 132-111 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Memphis Grizzlies perdieron en casa contra Sacramento Kings por 109-113, mientras que los de New Orleans Pelicans ganaron fuera de casa a San Antonio Spurs por 110-129. Con este resultado, Memphis Grizzlies acumula hasta el momento 10 victorias en 18 partidos disputados en la competencia, mientras que New Orleans Pelicans se queda con 11 victorias en 18 partidos jugados.

El primer cuarto estuvo marcado por el liderazgo de Memphis Grizzlies, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 15-2 y amplió la diferencia hasta un máximo de 21 puntos (38-17) hasta concluir con un 44-25. Tras esto, en el segundo cuarto los jugadores del equipo local se distanciaron en el luminoso y alcanzaron una diferencia de 25 puntos (57-32) durante el cuarto, que acabó con un resultado parcial de 24-23. Tras esto, los equipos llegaron al descanso con un 68-48 en el contador.

En el transcurso del tercer cuarto Memphis Grizzlies incrementó de nuevo su diferencia, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 13-2 y tuvo una diferencia máxima de 36 puntos (98-62) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 38-29 (106-77). Por último, durante el último cuarto los jugadores del equipo visitante lograron acercarse de nuevo en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial de 11-0, aunque fue insuficiente para conseguir ganar el partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 26-34. Tras todo esto, el partido terminaba con un resultado de 132-111 a favor de los locales.

Durante el partido, Memphis Grizzlies se hizo con la victoria gracias a los 23 puntos, 11 asistencias y cuatro rebotes de JA Morant y los 25 puntos, cuatro asistencias y dos rebotes de Dillon Brooks. Los 21 puntos, una asistencia y tres rebotes de Trey Murphy y los 14 puntos, cuatro asistencias y cinco rebotes de Zion Williamson no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans ganase el partido.

Tras hacerse con la victoria, en el siguiente partido Memphis Grizzlies se verá las caras con New York Knicks en el Madison Square Garden, mientras que el próximo rival de New Orleans Pelicans será Oklahoma City Thunder, con el cual se medirá en el Smoothie King Center.

