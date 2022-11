Enfermedad de la válvula aórtica: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

La enfermedad de la válvula aórtica es un tipo de enfermedad de la válvula cardíaca. En la enfermedad de la válvula aórtica, la válvula que se ubica entre la cavidad inferior izquierda del corazón (ventrículo izquierdo) y la arteria principal del cuerpo (aorta) no funciona correctamente.

La válvula aórtica ayuda a mantener el flujo de sangre en la dirección correcta a través del corazón. Una válvula aórtica dañada o enferma puede afectar el flujo sanguíneo al resto del corazón y del cuerpo.

La enfermedad de la válvula aórtica incluye lo siguiente:

Estenosis de la válvula aórtica. Las hojuelas (cúspides) de la válvula aórtica se vuelven gruesas y rígidas o se fusionan entre sí Estos problemas hacen que la abertura de la válvula se estreche El estrechamiento de la válvula reduce o bloquea el flujo sanguíneo del corazón al resto del cuerpo

Regurgitación de la válvula aórtica. La válvula aórtica no se cierra de forma correcta, lo que causa que la sangre fluya hacia atrás hasta la cavidad inferior izquierda del corazón (ventrículo)

La enfermedad de la válvula aórtica puede estar presente al nacer (enfermedad cardíaca congénita) o puede darse más tarde debido a otras enfermedades.

El tratamiento para la enfermedad de la válvula aórtica depende del tipo y la gravedad de la enfermedad. Es posible que algunas personas necesiten una cirugía para reparar o reemplazar la válvula aórtica.

Síntomas



Es posible que algunas personas con la enfermedad de la válvula aórtica no tengan síntomas durante muchos años. Los signos y los síntomas de la enfermedad de la válvula aórtica pueden incluir lo siguiente:

Sonido cardíaco de silbido o de susurro (soplo cardíaco)

Dolor u opresión en el pecho

Mareos

Desmayo

Fatiga después de una actividad o tener menos capacidad para estar activo

Ritmo cardiaco irregular

Falta de aire, en particular durante una actividad enérgica o cuando estás acostado

No comer lo suficiente (principalmente en niños con estenosis de la válvula aórtica)

No subir lo suficiente de peso (principalmente en niños con estenosis de la válvula aórtica)



Cuándo debes consultar a un médico

Si tienes dolor torácico repentino, obtén ayuda médica de emergencia.Solicita una cita con un proveedor de atención médica si tienes signos o síntomas de enfermedad valvular, como falta de aire, fatiga después de hacer actividad o la sensación de que el corazón palpita fuertemente o tiene latidos irregulares. A menudo, los primeros signos de enfermedad de la válvula aórtica están relacionados con la insuficiencia cardíaca. Consulta a un proveedor de atención médica si tienes fatiga que no mejora con el descanso, falta de aire e inflamación de pies y tobillos, que son síntomas comunes de insuficiencia cardíaca.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Shutterstock)

Factores de riesgo



Muchos factores pueden aumentar el riesgo de la enfermedad de la válvula aórtica, entre ellos los siguientes:

Edad avanzada. Se pueden acumular depósitos de calcio en la válvula aórtica a medida que la persona envejece, lo que puede hacer que esta se endurezca y estreche.

Problemas en las válvulas cardíacas presentes al nacer (defectos cardíacos congénitos). Algunas personas nacen con una hojuela valvular (valva) que falta, que sobra o que está fusionada, lo cual aumenta el riesgo de tener regurgitación de la válvula aórtica.

Fiebre reumática. Esta complicación de la amigdalitis estreptocócica puede causar estenosis aórtica, un tipo de enfermedad de las válvulas cardíacas. Si tienes enfermedad de la válvula cardíaca debido a la fiebre reumática, se denomina enfermedad cardíaca reumática. Si no, se la conoce como enfermedad cardíaca no reumática.

Inflamación de la membrana que recubre las cavidades del corazón y las válvulas (endocarditis). Esta afección que pone en riesgo la vida suele deberse a una infección. Puede dañar la válvula aórtica.

Antecedentes de radioterapia en el pecho. Algunos tipos de cáncer se tratan con radioterapia. Es posible que los síntomas de la enfermedad de la válvula cardíaca no se noten hasta muchos años después de recibir la radioterapia.

Otras afecciones médicas. La enfermedad renal crónica, el lupus y el síndrome de Marfan, una enfermedad del tejido conectivo, pueden aumentar el riesgo de regurgitación o estenosis aórtica.

Cada enfermedad tiene una o varias formas de diagnosticarla para así detectarla y luego combatirla (UNAM)

Diagnóstico



Para diagnosticar la enfermedad de la válvula aórtica, un proveedor de atención médica suele hacer un examen físico y preguntas sobre signos, síntomas y antecedentes médicos.

Un proveedor de atención médica podría escuchar un silbido o un pitido (soplo cardíaco) al escuchar el corazón con un estetoscopio. Si eso sucede, es posible que te remitan a un médico capacitado en enfermedades cardíacas (cardiólogo).

Se pueden realizar varias pruebas para diagnosticar la enfermedad de la válvula aórtica, como las siguientes:

Ecocardiograma. Un ecocardiograma es una ecografía del corazón Se utilizan ondas sonoras para producir imágenes del corazón en movimiento Esta prueba permite examinar con más detalles el estado de la válvula aórtica y la aorta Puede ayudar a determinar la causa y la gravedad de la enfermedad de la válvula aórtica En un ecocardiograma estándar, un dispositivo con forma de varilla (transductor) que emite ondas de sonido se apoya delicadamente en la piel del pecho por encima del corazón Se puede hacer un ecocardiograma transesofágico para observar más de cerca la válvula aórtica En este tipo de ecocardiograma, se introduce un pequeño transductor conectado al extremo de un tubo que se inserta en el conducto que va desde la boca hasta el estómago (el esófago)

Electrocardiograma. Esta prueba no invasiva registra la actividad eléctrica del corazón Se colocan parches adhesivos con sensores (electrodos) en el pecho y, a veces, en las piernas Los cables conectan los parches a una computadora que muestra los resultados

Radiografía de tórax. Una radiografía de tórax puede mostrar el estado del corazón y de los pulmones Un proveedor de atención médica puede usar el resultado de esta prueba para ver si el corazón está dilatado, lo que puede ser un signo de ciertos tipos de enfermedad de la válvula aórtica o insuficiencia cardíaca Una radiografía de tórax también puede mostrar la acumulación de calcio en la válvula aórtica o líquido en los pulmones

Resonancia magnética cardíaca. La resonancia magnética cardíaca utiliza campos magnéticos y ondas de radio para crear imágenes detalladas del corazón Esta prueba puede utilizarse para determinar la gravedad de la enfermedad de la válvula aórtica y medir el tamaño de la aorta

Exploración por tomografía computarizada cardíaca. Una tomografía computarizada cardíaca utiliza una serie de rayos X para crear imágenes detalladas del corazón y las válvulas cardíacas Los médicos pueden utilizar esta técnica de imágenes para medir el tamaño de la aorta y observar la válvula aórtica con más detalle Una tomografía computarizada puede utilizarse para determinar el tamaño de la aorta, medir la cantidad de calcio en la válvula aórtica o determinar la gravedad de la estenosis de la válvula aórtica

Pruebas de esfuerzo o de ejercicio. Estas pruebas suelen consistir en caminar sobre una cinta de correr o pedalear en una bicicleta fija mientras se realiza un electrocardiograma o un ecocardiograma Las pruebas de esfuerzo ayudan a revelar cómo el corazón responde a la actividad física y si se presentan síntomas de enfermedad valvular durante el ejercicio Si no puedes hacer ejercicio, se pueden utilizar medicamentos que tienen efectos similares a los del ejercicio en el corazón

Cateterismo cardiaco. Esta prueba no se utiliza habitualmente para el diagnóstico de la enfermedad de la válvula aórtica Sin embargo, se puede utilizar para determinar la gravedad de la enfermedad de la válvula aórtica o diagnosticar la afección si no se puede lograr con otras pruebas En esta prueba, se introduce un tubo flexible (catéter) en un vaso sanguíneo, generalmente en la ingle o en el brazo y se guía hasta llegar al corazón El cateterismo cardiaco puede brindar más detalles sobre el flujo sanguíneo y sobre cómo está funcionando el corazón Durante el cateterismo cardiaco, se pueden realizar algunos tratamientos para el corazón



Clasificación de las etapas

Tratamiento

Después de que las pruebas confirmen el diagnóstico de enfermedad de la válvula aórtica o de otra válvula cardíaca, es posible que el proveedor de atención médica te diga cuál es la etapa de la enfermedad. La clasificación de la etapa ayuda a determinar el tratamiento más adecuado.La etapa de la enfermedad de la válvula cardíaca depende de muchos factores, entre ellos los síntomas, la gravedad de la enfermedad, la estructura de la o las válvulas cardíacas y del flujo sanguíneo en el corazón y los pulmones.La enfermedad de la válvula cardíaca se clasifica en cuatro etapas básicas:Hay factores de riesgo de enfermedad de la válvula cardíaca presentesLa enfermedad de la válvula es leve o moderada No hay síntomas en las válvulas cardíacasNo hay síntomas en las válvulas cardíacas, pero la enfermedad es graveLa enfermedad de la válvula cardíaca es grave y está causando síntomas



El tratamiento para la enfermedad de la válvula aórtica depende de lo siguiente:

La gravedad (etapa) de la enfermedad de la válvula aórtica.

Si la enfermedad causa síntomas.

Si la afección empeora.

Es posible que el tratamiento incluya controles, cambios en el estilo de vida, medicamentos, cirugía u otros procedimientos. Si tienes enfermedad de la válvula aórtica, considera la posibilidad de que se te evalúe y trate en un centro médico con un equipo multidisciplinario de especialistas en enfermedad cardíaca (cardiólogos) y otros médicos capacitados y con experiencia en la evaluación y el tratamiento de la enfermedad de la válvula cardíaca.



Medicamentos

Cirugía u otros procedimientos

Reparación de válvula aórtica

Reemplazo de la válvula aórtica

Si la enfermedad de la válvula aórtica es leve o moderada, o si no presentas síntomas, es posible que solo necesites chequeos médicos periódicos para controlar la afección.Es posible que se recomienden cambios en el estilo de vida que sean saludables para el corazón y medicamentos para tratar los síntomas de la enfermedad de la válvula aórtica o reducir el riesgo de complicaciones. Por ejemplo, pueden utilizarse medicamentos para lo siguiente:Con el tiempo, es posible que se necesite una cirugía o un procedimiento con catéter para reparar o reemplazar la válvula aórtica afectada. Algunas personas con enfermedad de la válvula aórtica necesitan cirugía, aunque no sea grave o no les provoque síntomas.La cirugía para reparar o reemplazar una válvula aórtica a menudo se hace con una cirugía a corazón abierto. En ocasiones, la válvula se puede reemplazar durante una cirugía cardíaca mínimamente invasiva, que usa incisiones más pequeñas que las que se necesitan en la cirugía a corazón abierto, o con un procedimiento con catéter.Durante la reparación de la válvula aórtica, es posible que el cirujano haga una de las siguientes acciones o todas:La reparación de la válvula aórtica a menudo requiere una cirugía a corazón abierto. Sin embargo, es posible que haya opciones menos invasivas. Por ejemplo, se puede usar un procedimiento con catéter para insertar un tapón o dispositivo para reparar una válvula aórtica de sustitución con fugas.En el caso de bebés y niños con estenosis de la válvula aórtica, se puede hacer un procedimiento menos invasivo, al que se llama valvuloplastia con globo, para abrir temporalmente una válvula estrechada. Durante este procedimiento, el médico inserta un tubo fino y hueco (catéter) en un vaso sanguíneo, generalmente en la ingle y lo conduce hasta el corazón. Se infla un globo para ensanchar la abertura de la válvula y luego se desinfla y se retira. Este procedimiento de reparación de válvula también puede hacerse en adultos que estén demasiado enfermos para una cirugía o que están a la espera de un reemplazo de válvula.En el reemplazo de la válvula aórtica, el cirujano extrae la válvula dañada y la reemplaza con una válvula mecánica o una válvula hecha de tejido cardíaco de vaca, cerdo o ser humano (válvula de tejido biológico).A veces, la válvula aórtica se sustituye por tu propia válvula pulmonar. Luego, tu válvula pulmonar se sustituye por una válvula de tejido pulmonar biológico. Esta cirugía más complicada se llama procedimiento de Ross.Tú y tu proveedor de atención médica analizarán los beneficios y los riesgos de cada tipo de válvula para elegir la opción adecuada para ti.El reemplazo de una válvula aórtica normalmente requiere una cirugía a corazón abierto, que implica realizar un corte (incisión) en el pecho. A veces, los cirujanos pueden usar un procedimiento mínimamente invasivo llamado "reemplazo de válvula aórtica transcatéter" para sustituir una válvula aórtica estrechada por una válvula de tejido biológico. El reemplazo de válvula aórtica transcatéter usa incisiones más pequeñas que las que se hacen en la cirugía a corazón abierto. El reemplazo de válvula aórtica transcatéter puede ser una opción para las personas que se consideran en mayor riesgo de complicaciones por la cirugía de la válvula cardíaca.

Con información de Mayo Clinic

SEGUIR LEYENDO

Más información de salud

Todo sobre plantas medicinales