Billie Eilish mostró en Instagram una prenda que causó revuelo

Billie Eilish es una de las nuevas figuras de la música. (Infobae)

Billie Eilish ha estado muy activa en redes sociales, particularmente en Instagram donde ha actualizado su perfil con una serie de fotografías que causaron revuelo entre sus más de 107 millones de seguidores.

En las últimas horas, la enigmática y exitosa cantante estadounidense subió una publicación con nueve imágenes random, muy a su estilo, sin secuencia o relación alguna.

En las fotografías, Billie Eilish se muestra con sus mascotas que tanto gusta presumir en redes sociales, sentada en el pasto o un sillón, así como en compañía de sus amigos.

Sin embargo, fueron un par de imágenes de esta publicación las que dieron de que hablar. Se trata de unas fotografías en las que la interprete de Bad Guy viste una remera que simula tener el torso desnudo, en toples.

En cuestión de minutos, el post de Instagram de Billie Eilish se llenó de millones de likes, más de 2,2 millones para ser exactos, así como de miles de comentarios sobre la prenda.

Como es costumbre en este tipo de publicaciones, no escribió comentario alguno junto a las fotografías, solo añadió un emoji de un auricular de teléfono color rojo, como de emergencia.

El origen de Billie Eilish

Billie Eilish Pirate Baird O’Connell es una cantante y compositora nacida el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, que ha adquirido fama mundial y que entre su historial de premios se encuentra un Oscar por Mejor Canción Original, tres Billboard Music Awards y siete Grammys.

Desde su nacimiento la joven estuvo ligada al mundo artístico, pues su madre Maggie Baird es una reconocida actriz, mientras que su padre, Patrick O’Connel, es músico y guionista. Su hermano, Finneas O’Connell también es compositor y actor de reparto que además la ha ayudado en la creación de sencillos.

A muy pequeña edad Billie fue diagnosticada con el síndrome de Tourette –un trastorno que se caracteriza por realizar movimientos repetitivos y sonidos no intencionales (tics)–, algo que ha tratado de controlar.

A los ocho años de edad se unió al Coro Infantil de Los Ángeles, en donde poco a poco aprendió canto y técnica musical. Al poco tiempo comenzó a tener interés por instrumentos como el piano y el ukulele. Debido a esta preparación, a los once años de edad la joven ya componía y cantaba sus propias canciones.

Eilish comenzó a tener fama en el 2015 (a los 13 años de edad) cuando lanzó un sencillo titulado Ocean Eyes que podía ser escuchado en SoundCloud; después tuvo su propio video musical en YouTube al año siguiente y la canción rápidamente se viralizó.

En el 2017 salió a la luz su EP que fue producido por su hermano y que llevó por nombre Don’t Smile At Me. Incluso antes de que su primer álbum fuera lanzado, la cantante ya era telonera de la agrupación británica Florence and the Machine.

Finalmente, el 29 de marzo de 2019 Billie Eilish hizo su debut musical de forma oficial con el lanzamiento de su primer álbum de estudio: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, que contenía canciones como You Should See Me in a Crown; When the Party’s Over; Bury a Friend, así como When I Was Older, éste último inspirado en la película Roma del mexicano Alfonso Cuarón.

Desde su lanzamiento el material fue un éxito, pues debutó en el número uno en la lista Billboard 200, así como en las listas del Reino Unido. Dicha producción rompió el récord de un artista en tener más canciones al mismo tiempo en la Billboard Hot 100, posicionando 14 sencillos.

Con estos logros en sus bolsillos hasta el medio The Guardian llegó a nombrarla como “el ícono pop que define la ansiedad adolescente del siglo XXI”.

El éxito que finalmente hizo que se afianzara más premios y récords fue El single de Billie Eilish fue relanzado como remix en una colaboración con el canadiense Justin Bieber.

La artista rápidamente figuró en los carteles de los festivales de música más importantes como el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, así como el Festival Glastonbury.

En la edición de los premios Grammy en el 2020 recibió seis nominaciones de las cuales se llevó cinco trofeos a casa, entre ellos Álbum del Año, superando a Taylor Swift como la artista más joven en ganar el galardón. Los otros premios fueron en las categorías Mejor Artista Nuevo, Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Álbum Vocal Pop.

Enero de 2020 comenzó bien para la estadounidense luego de que se anunciara que el soundtrack de la película número 25 de James Bond quedaría en sus manos. Se trató del tema No Time To Die, escrita y producida por su hermano, que tras su lanzamiento logró encabezar las listas musicales del Reino Unido y que más tarde la haría ganadora de la Mejor Canción Escrita Para Medios Visuales en la 63 entrega de los Grammy, así como en los Premios Oscar de 2022.

Al cierre del año la revista Forbes la colocó en la lista Celebrity 100 al tener ganancias por más de 53 millones de dólares.

Para el 2021 la cantante se unió a Rosalía para interpretar la banda sonora de la serie de HBO, Euphoria, titulada Lo vas a olvidar; una canción de la que previamente se había burlado. Poco después también se estrenó su documental Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, que fue dirigido por R.J.Cutler y que se estrenó en la plataforma de Apple Tv+ y en algunos cines.

El 30 de julio de 2021 salió a la luz su segundo álbum de estudio titulado Happier Than Ever, que contenía 16 canciones, entre ellas My Future; Therefore I Am; Your Power; Lost Cause; y NDA. Al igual que su álbum anterior, la obra debutó en el número uno de la lista Billboard 200 y las de 20 países.

La propia Billie ha revelado cuáles son las artistas que la inspiran, como Tyler, The Creator, Childish Gambino, Avril Lavigne, Amy Winehouse, Spice Girls, Lorde, Lana del Rey, Rihanna y Ariana Grande.

Además de la música, la artista ha destacado por su estilo de moda ya sea por su ropa holgada, que comenzó a usar debido a que se avergonzaba de su cuerpo. Asimismo, ha impuesto tendencias por sus cortes de cabello y su clásico tinte verde fosforescente.

La salud mental, los derechos de los animales, el veganismo, la democracia y otros temas han sido de su interés y la han llevado a ser considerada una de las voces más poderosas de las nuevas generaciones.

Actualmente Billie Eilish sigue viviendo con sus padres. Ha declarado que además de su síndrome de Tourette sufre depresión y sinestesia, es decir, que pueda percibir la activación de una vía sensorial o cognitiva adicional es respuesta a estímulos concretos.

