Todos los temas de la mañanera de AMLO este jueves

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y recibieron cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, vamos a informar, como lo hacemos los jueves, sobre delitos que se cometen y se castigan o no se permite la impunidad. Esto lo informa el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, que va a informar.

Luego, se va a dar un informe sobre posibles hechos de corrupción en Segalmex, que se están investigando desde hace dos años y se va a informar sobre el resultado de estas dos indagatorias. Ya están en la fiscalía, pero aquí nos pidieron que se ampliara la información. Va a estar informando, nos va a dar un informe Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública.

Estos son los temas.

También, por lo mismo, nos acompaña Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Leonel Cota Montaño, de Segalmex, van a estar aquí con nosotros.

Antes, vamos a la mina de Sabinas, allá está Laura Velázquez, que nos va a informar sobre cómo vamos en el rescate de los 10 mineros que quedaron atrapados en esos pozos, en esa mina. Adelante, Laura.

LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA, COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL: Claro que sí, presidente. Muchas gracias. Buenos días. Buen día para usted y para todos y para todas.

Continúan los trabajos aquí en la mina de Pinabete en Sabinas, Coahuila, sumando 351 horas de trabajo interrumpidos. Se encuentra el Plan DN-III, Sedena es quien trabaja y encabeza estas labores, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Guardia Nacional, las secretarías de Economía y del Trabajo y asimismo respaldados por el gobierno del estado y el gobierno municipal.

Continuamos el día de hoy con los trabajos de geofísica, esto al interior de la mina de Pinabete. Aquí seguimos esperando los resultados, esperemos que el día de hoy ya tengamos una preliminar.

Se están realizando los estudios de tomografía eléctrica y el procesamiento de datos que realizan en gabinete, lo que nos va a permitir conocer los perfiles de resistencia, de resistividad, la existencia de fallas o de lineamientos y asimismo cuál es la porosidad y existencia de oquedades.

El día de ayer a las 11:00 de la mañana se llevó a cabo una videoconferencia con la empresa alemana DMT y el Instituto de Seguridad Minera de Alemania. Participó el embajador de México en Alemania, la Sedena, la Coordinación Nacional de Protección Civil y el equipo técnico asesor que se encuentra acá en la mina de Pinabete.

Se concluyó por parte de los especialistas alemanes que hay que identificar, como lo hemos venido realizando, por dónde entra el agua, que esto incluye evidentemente a la mina abandonada de Conchas Norte, con los datos que se han generado a través de los estudios geofísicos y que serán concluyentes a la brevedad.

También hubo coincidencia en el sellado de las entradas de agua, como se tiene planeado y también en continuar con los estudios del río Sabinas y posibles filtraciones de la lluvia. Asimismo, continuar con el bombeo de agua hasta que bajen los niveles y seguir con la ventilación posible para evitar gases acumulados.

En concreto, señor presidente, la estrategia que se ha implementado en la mina Pinabete para el rescate de nuestros 10 mineros es la adecuada.

Asimismo, el día de ayer tuvimos otra reunión, esta fue presente, presencial, fue una segunda reunión con la empresa Phoenix First Response, esta es de Estados Unidos, en el centro de mando de la mina Pinabete. En esta reunión también participó la Sedena, la Coordinación Nacional de Protección Civil y el equipo técnico asesor y además la Secretaría de Economía.

Aquí se concluyó por parte de los especialistas que contamos con el equipo técnico solvente, esas fueron sus palabras y con la experiencia suficiente para atender la situación que se ha presentado. Se ratificó que la opción de sellar la apertura entre ambas minas, Conchas Norte y Pinabete, es el procedimiento más adecuado para resolver la inundación en esta mina.

Se reconoce, señor presidente, la experiencia y el conocimiento del equipo técnico mexicano; además validan las acciones que se han venido realizando hasta el día de ayer, que trabajamos de manera conjunta. Nosotros dimos la información, el grupo de ingenieros dio la información precisa para poder atender sus comentarios de estas empresas de Estados Unidos y de Alemania y afortunadamente se valida nuestro trabajo.

Asimismo, presidente, por último, informo a usted que el volumen estimado de agua desfogada desde el 3 de agosto tiene un acumulado de 391 mil 941 metros cúbicos y que hasta este momento tenemos instalados 13 bombas, de las cuales hay una extracción de 651 litros por segundo, esto es a través de estas bombas instaladas en los hilos de pozo y además en los barrenos que se han construido en estos días.

Los niveles más recientes que tenemos a las 5:00 de la mañana es de 34 metros en el pozo 2, en el pozo 3 son de 36 metros y en el pozo 4 de 34 metros.

Aquí vamos a continuar, señor presidente, trabajando, informando a la población y principalmente a las familias de los mineros, de los trabajos que realizamos para su tranquilidad. Aquí vamos a continuar, señor presidente, estamos a sus órdenes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Gracias, Laura. Un saludo a todos los que están trabajando sin perder las esperanzas, sin perder el ánimo. Y un abrazo a los familiares.

Vamos a continuar con este trabajo de rescate, que no nos detengamos por falta de recursos, de equipos, de personal.

Qué bien que ya se hizo esta consulta a los expertos en Alemania, en Estados Unidos. Y hay que aplicar lo que ya se decidió: poner este muro para detener el agua de la mina abandonada, que fue la que, según todo indica, produjo la inundación en la mina vecina donde están los mineros, pero hay que trabajar para hacer ese muro de concreto lo más pronto posible y seguir extrayendo agua, lo de 600 litros por segundo es una buena cantidad. Y, si se requieren más bombas, de conformidad con lo que vayan recomendando los ingenieros mineros, los expertos y el personal del Ejército, también especializado que está ahí con ustedes.

Muchas gracias, Laura.

LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA: Gracias, presidente. Buen día.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Antes, viene a informar Ricardo Mejía, pero quiero enviar un pésame al presidente municipal de Celaya por el asesinato de su hijo el día de ayer. Un hecho muy lamentable. Y le mandamos a él, a su familia, a sus amigos un abrazo muy fuerte.

Va a informarnos sobre este caso y otros el licenciado Ricardo Mejía.

RICARDO MEJÍA BERDEJA, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos.

Vamos a informar sobre Cero impunidad, no hay crimen sin castigo, que es una acción coordinada del gobierno federal, Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con las fiscalías locales, las secretarías de seguridad de los estados y desde luego Fiscalía General de la República.

Iniciamos presentando, en primer término, el total de detenciones realizadas por los cuerpos federales y estatales de seguridad en la semana del 11 de agosto al 17 de agosto. Vamos a iniciar estos informes presentando este dado: hubo un total de ocho mil 305 detenidos y se presentaron al Ministerio Público del fuero común y federal siete mil 984 por parte de las autoridades policiales.

Toda esta información es parte del Registro Nacional de Detenciones, que se inauguró en este gobierno a parir de una nueva ley que le da transparencia y además evita cualquier violación a los derechos humanos.

Siguiente. Durante los hechos de días pasados, motivados por grupos delictivos que generaron desorden y afectaciones a diferentes negocios y personas, se da cuenta que en el caso de los eventos en Zapopan e Ixtlahuacán del Río, en el estado de Jalisco, hay un total de cinco detenidos, tres de los cuales fueron ya vinculados a proceso penal por parte de la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía de Coordinación Regional y está pendiente la vinculación a proceso de dos de estos sujetos, que fueron detenidos el día de los hechos.

Siguiente. En el caso de Guanajuato por eventos y afectaciones a vehículos y comercios en los municipios de Salamanca, Irapuato y Celaya, hay un total de 13 detenidos, quienes afectaron 28 comercios y 19 vehículos.

Estos son los 13 detenidos, de los cuales cinco ya fueron vinculados a proceso penal por diferentes delitos, tres más fueron presentados y puestos a disposición del Ministerio Público federal y cinco más está pendiente su vinculación a proceso por varios delitos.

Siguiente. En el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, por el evento ocasionado a partir de la riña al interior del Cereso 3 de ese municipio, Cereso, Centro de Readaptación Social del estado, fueron detenidos siete personas por parte de la Fiscalía General de Justicia del estado, una vez que las fuerzas federales, Sedena, Guardia Nacional, la policía estatal y la municipal pusieron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

Durante el evento, en el enfrentamiento, esta persona cayó de una azotea. Y fue presentado al Ministerio Público, pero perdió la vida en el transcurso de estas diligencias.

Siguiente. En el caso de Baja California por hechos presentados en Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada, Mexicali y Tecate, hay un total de 17 detenidos por estos hechos, 12 de los cuales fueron ya atraídos por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, otros más fueron detenidos en Culiacán, a partir de acciones de inteligencia desarrolladas por la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de Baja California, fueron detenidos, ya se calificó de legal su detención y en total son 17 detenidos por los hechos de Baja California de días pasados.

En total, son 42 detenidos por los eventos de esos días en esos estados.

También comentar que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, en coordinación con Policía Estatal de Michoacán, detuvieron en flagrancia delictiva a 167 personas civiles armados con armas de uso exclusivo del Ejército, tres de ellos menores de edad que ya fueron vinculados a proceso estos tres y remitidos a la instancia de atención a adolescentes en conflicto con la ley y los otros 164 ya fueron calificada de legal su detención por parte del juez de control.

Se les aseguraron 175 armas largas, casi 23 mil 500 cartuchos, 24 vehículos; de ellos, cinco con blindaje; 57 armas cortas, un fusil Barrett calibre 50. Por todos estos hechos, la detención, que fue sin ninguna baja, sin ningún lesionado, con una gran operación de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, ya fue calificada de legal la detención.

Informar de varias detenciones de presuntos secuestradores. Es el caso del pasado 12 de agosto cuando elementos de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, en coordinación con la Coordinación Nacional Antisecuestros de la Secretaría de Seguridad Pública, lograron la detención de Miguel Geovanni, alias ‘el Centauro’ y de Wendy Esmeralda ‘N’, tras cumplimentarles orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro exprés agravado en agravio del empresario oaxaqueño Adalberto ‘N’, quien fuera privado de la vida por estos dos sujetos, quienes ya fueron vinculados a proceso penal.

También damos cuenta de la detención de diferentes presuntos secuestradores en diferentes hechos, que son acciones que se desarrollaron entre fines de julio y el 8 de agosto por elementos de la fiscalía de Oaxaca y la Coordinación Nacional Antisecuestros. Ya se les vinculó a todos, a los ocho a proceso penal por el delito de secuestro en diferentes modalidades.

Siguiente. También informamos, en el caso de la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, logró ejecutar órdenes de aprehensión contra cinco presuntos homicidas, uno de ellos de Playa del Carmen, el resto de Tulum, quienes habrían perpetrado el homicidio en agravio de seis víctimas y además de dedicarse también al narcomenudeo.

Siguiente. También informar que, con relación al operativo permanente que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del estado de Chihuahua y la Policía Estatal de Chihuahua, lograron una nueva detención, en este caso de Daniel Guadalupe ‘N’, quien pertenece a la estructura criminal de José ‘N’, alias ‘el Chueco’, que, como todos sabemos, es el principal sospechoso del homicidio de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas, ocurrido el pasado 20 de julio.

Sigue el despliegue, sigue la búsqueda para ejecutarle orden de aprehensión al sujeto apodado ‘el Chueco’, pero en el inter se siguen haciendo detenciones de sujetos vinculados a esta organización criminal.

En total, hay 19 detenidos a partir de la búsqueda y localización de José ‘N’, alias ‘el Chueco’, todos ellos vinculados con la organización delictiva de este individuo y quienes además también algunos de ellos son parientes de este individuo.

Siguiente. Informar de diferentes operativos que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional en diferentes puntos del país, que dieron como resultado entre el 9 y el 15 de agosto la detención de 17 personas por diferentes delitos.

En el caso de Uruapan, Michoacán, fueron tres agresores detenidos quienes tenían en posesión ocho armas largas, 27 cargadores, casi 700 cartuchos, chalecos tácticos con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación.

En Opodepe, Sonora, hubo la detención de una persona, quien transportaba 89 kilos de fentanilo en 816 mil 486 pastillas, además de 147 kilógramos de fentanilo, lo que implica un aseguramiento muy relevante por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

También en Reynosa otro detenido con dos fusiles de uso prohibido, además de otro tipo de material para actividades de carácter criminal.

También, en Arivechi, Sonora, tres agresores detenidos.

En Matamoros, Tamaulipas, una persona detenida con 130 paquetes de cocaína, un kilogramo cada uno, es decir, 130 kilos de cocaína.

En Dolores Hidalgo, Guanajuato, también se aseguró a dos personas con tres armas largas, casi 400 cartuchos y dos vehículos.

También, nuevamente en Opodepe, Sonora, dos personas detenidas y un aseguramiento de 2.280 kilógramos de fentanilo.

En Progreso de Obregón, Hidalgo, tres personas detenidas con un arma larga.

Y en Ciudad Juárez, Chihuahua, una persona detenida con 406 pastillas de fentanilo y 1.3 kilógramos de metanfetaminas.

En el caso de la Secretaría de Marina, durante el periodo que se informa, se da cuenta que en Iztapalapa personal de esta institución, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, al efectuar cateo a tres inmuebles detuvieron a cuatro presuntos secuestradores vinculados con la Unión Tepito, a quienes se les aseguraron armas, envoltorios de cocaína y teléfonos celulares, los cuales fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

En Sonora, también, por parte de la Secretaría de Marina liberó a una persona privada de la libertad. Detuvo a siete personas relacionadas con actividades de secuestro, aseguró armas, vehículos y equipo táctico en el poblado La Cuadrita, en el municipio de Guaymas.

También, otra operación donde detuvo a dos presuntos sicarios de la organización delictiva La Plaza, en Guaymas, por portación de armas de fuego, droga y además que tenían un mandamiento judicial, es decir, una orden de aprehensión, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Sonora.

Durante el operativo permanente que desarrolla la Coordinación Nacional Antisecuestros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación y con apoyo de las fuerzas federales, se ejecutaron órdenes de aprehensión por diversos delitos, homicidio, feminicidio, violencia sexual, robo con violencia, narcomenudeo y secuestro, entre otros.

Al 15 de agosto se han detenido 224 generadores de violencia, que aquí se da cuenta. Estas detenciones han apoyado la disminución de los índices delictivos en esa región de Sonora y han permitido una respuesta eficaz de parte de las instituciones federales y estatales frente a estos ilícitos.

Con relación a vinculaciones relevantes, es decir, que pasan ya de la detención, la calificación de legal de la detención y ya la sujeción a un proceso penal, 37 personas que fueron detenidas por la Secretaría de la Defensa Nacional y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía en Materia de Delincuencia Organizada, informar que 37 personas que fueron detenidas con armas de uso prohibido, con droga y con diferentes vehículos, fueron sujetas ya, vinculadas ya a proceso penal y con prisión preventiva oficiosa.

Aquí hay que subrayar que estas 37 personas ligadas a las 164 personas que fueron detenidas en días pasados dan un total de 201 personas detenidas y se espera ya que las 164 sean también vinculadas a proceso penal.

Siguiente. Informar también, con relación al caso Bavispe, Sonora, que se continúa con estos trabajos, que ha dado una respuesta importante por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y las fiscalías, en particular la Fiscalía General de la República, informar que se obtuvo la vinculación a proceso al ejecutar una orden de aprehensión por reclusión en contra de Rubén ‘H’, alias ‘el R7’, como probable responsable de los hechos ocurridos en noviembre de 2019 en agravio de diferentes víctimas, menores de edad y mujeres, de las familias Lagford, Miller y LeBarón.

Siguiente. También informar de otra vinculación relevante, se obtuvo vinculación a proceso por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de seis individuos, quienes fueron investigados por su probable participación en un delito de secuestro agravado en contra de una mujer en el municipio de Tenancingo, Estado de México.

Estos sujetos fueron detenidos en una operación realizada por la fiscalía local, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública local. Esta célula criminal vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación presuntamente se dedicaba, además, a extorsión, cobro de derecho de piso y secuestro.

También, en sentencia relevantes, en el caso de Sonora, la Fiscalía General de Justicia del estado informó de la sentencia condenatoria que obtuvo ante el Tribunal Superior de Justicia en contra de cinco personas a quienes se les sentenció a 124 años de prisión tres meses y una multa global de más de ocho millones de pesos por los delitos de secuestro agravado en agravio de dos personas, así como asociación delictuosa, 124 años de prisión.

También. en el caso de sentencias relevantes obtenidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ante el tribunal local, hay varias sentencias condenatorias, una de ellas por homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado donde se sentenció a cuatro personas a 46 años de prisión, otra por violación agravada y violación equiparada en agravio de Kevin ‘N’, generándole el juez de la causa 41 años de prisión y en otro homicidio calificado también sentencia condenatoria en agravio de Adán ‘N’ por 27 años.

Como aquí se informa cada semana, siguen los esfuerzos para prevenir, combatir, perseguir el delito de feminicidio y del 11 de agosto al 17 de agosto hay 17 detenidos, cuatro de ellos sentenciados, estamos hablando de tres en la Ciudad de México, uno del Estado de México, tres de Baja California, los cuales fueron ya sentenciados, dos de Nayarit, uno de Veracruz, uno de Oaxaca y seis del estado de Chihuahua; entre ellos, una persona, Carlos ‘N’, que ya fue sentenciada.

Informar en el caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa de Nuevo León, informar que el día de ayer se realizaron dos reuniones de trabajo en seguimiento a este caso. La primera de ellas con la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Antisecuestros.

Una segunda reunión con la fiscal de feminicidios, más las personas anteriormente mencionadas y los padres de la víctima, es decir, don Mario Escobar y doña Dolores Bazaldúa. A partir de esta reunión se obtuvieron los siguientes acuerdos:

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en las próximas horas formulará imputación penal contra quienes obstruyeron la acción de la justicia al inicio de la investigación.

La segunda y por petición de la familia, es decir, por petición del señor Mario Escobar y la señora Dolores Bazaldúa, se determinó que, una vez ejercitada la acción penal sobre la obstrucción de la justicia, se solicitará la atracción por parte de la Fiscalía General de la República de la carpeta de investigación, con el propósito de continuar con las indagatorias que permitan esclarecer este feminicidio y castigar a quienes resulten responsables.

El secretario de Gobernación, licenciado Adán Augusto López Hernández, ya entró en comunicación con el fiscal general para formalizar la solicitud de atracción, en virtud de la petición de los padres de Debanhi Escobar.

Siguiente. En el caso del comunicador Juan Arjón López, quien fue encontrado su cuerpo sin vida el pasado 16 de agosto y de quien había un reporte de desaparición desde días antes, informar que la Fiscalía General de Justicia de Sonora localizó el cuerpo de este comunicador, que lamentablemente fue encontrado privado de la vida, sobre la carretera que conduce a Luis B. Sánchez, a la altura de Pozos de Arvizu, donde acudió el personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense.

La necropsia determinó que la causa del fallecimiento, de la muerte, fue traumatismo craneoencefálico por golpe contuso. Ya hay un grupo especializado de investigadores. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está en coordinación con la fiscal general de Sonora.

Hay varias líneas de investigación relacionadas con cuestiones de carácter personal y profesional. Como parte de los avances, se localizó y aseguró un vehículo Toyota Tacoma con reporte de robo en Salinas, California y cuyo interior se encontraba un arma larga y se analiza la posible vinculación con los hechos que se investigan.

También informar que desde el pasado 3 de agosto había sido localizado un vehículo abandonado, Nissan, propiedad del Centro de Rehabilitación en donde la víctima estaba recibiendo tratamiento de rehabilitación, que posteriormente se corroboró que este vehículo era utilizado por la víctima.

Con este homicidio, según las indagatorias y los testimonios recabados en carpetas de investigación y causas penales, son 12 casos de personas periodistas asesinadas durante el presente año, hay 29 detenidos o buscados y 21 vinculados a proceso penal.

Estos son los casos que aquí se ha informado recurrentemente.

Esperamos ya muy breve avances en el caso de Antonio de la Cruz. Hemos estado en contacto con la Fiscalía General de la República, quien atrajo la investigación y para no alertar a los posibles homicidas y no afectar tampoco el debido proceso, no damos cuenta, pero aquí hay avances importantes.

Por último, comentar, como nos lo instruye el señor presidente, que, con relación al homicidio al hijo del presidente municipal de Celaya, desde el momento en que se tuvo conocimiento de la noticia criminal estamos en comunicación con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez. Hay avances importantes y esperamos que en breve tiempo pueda darse con quienes perpetraron este reprobable homicidio.

Sería cuanto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Roberto.

ROBERTO SALCEDO AQUINO, SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: Debo comentar que la mayor parte de los asuntos vinculados con el tema de hoy se encuentran sub judice, por lo que la información que puedo ofrecer a ustedes está sujeta a los procedimientos de investigación y responsabilidad administrativa, los cuales se sustancian de conformidad con los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, exhaustividad y con respeto a los derechos humanos, por lo que las autoridades competentes son responsables de mantener la reserva y secrecía conforme a los artículos 90 y 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de no transgredir el principio de presunción de inocencia y del debido proceso.

Por su parte, el artículo 210 del Código Penal Federal establece la prohibición de revelar información que un servidor público conoce, con motivo de su cargo, en perjuicio de algún ciudadano.

Adicionalmente, la Ley General Transparencia y Acceso a la Información, en su artículo 113, obliga a las dependencias a guardar la secrecía de la información en tanto las investigaciones no hayan causado estado.

Dicho lo anterior, informo a ustedes:

Segalmex fue concebido como un organismo con visión social para rescatar al campo y apoyar directamente a los pequeños productores de granos en las zonas de mayor rezago del país. A partir de esta administración, se planteó la necesidad de un organismo adscrito a la Secretaría de Agricultura, encargado de la seguridad alimentaria, en coordinación con Diconsa y Liconsa. Por ello, en 2019 se creó Segalmex, para favorecer la producción del maíz, frijol, arroz, trigo y asegurar su adquisición a precios de garantía, en beneficio de la población más necesitada.

Con base en los resultados de diversas auditorias, de denuncias presentadas por servidores públicos y del deterioro de la calidad de la rendición de cuentas de Segalmex, Liconsa y Diconsa, se creó un grupo de trabajo conformado por las secretarías de Gobernación, de Agricultura y Desarrollo Rural de la Función Pública, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda.

El propósito de este grupo ha sido investigar, dar seguimiento y corregir la problemática relacionada con los actos de presunta corrupción de algunos servidores públicos, que además ocasionaron una desarticulación administrativa en las tres instituciones.

Los estados financieros dictaminados de las tres entidades, tanto contables como presupuestarios, se integraron cada año a la cuenta pública como parte de la rendición de cuentas a la Cámara de Diputados, en atención a las disposiciones vigentes.

Por cuanto hace a la dictaminación de los estados financieros que realizan las firmas de auditoría independientes coadyuvantes en las tareas de fiscalización a cargo de la Secretaría de la Función Pública, se observó que se incrementaron las inconsistencias en el registro de operaciones y los casos en los que no se aportó la información requerida por los auditores.

Ello ocasionó que en el caso de Liconsa se pasara de dictámenes con opiniones limpias en 2019 a dictámenes con abstención de opinión en 2021. Diconsa obtuvo opiniones con salvedades en 2019 y con atención en 2021. Y Segalmex se mantuvo siempre con dictámenes de abstención.

La Secretaría de la Función Pública practicó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex, en 2019 y hasta el cierre de 2021, que incluyeron auditorías, visitas, verificaciones con montos observados por seis mil millones de pesos.

Durante 2022, para dar continuidad a esos actos, se están ejecutando diversas revisiones a los programas de abasto rural, de abasto social de leche y de Precios de Garantía, así como a las adquisiciones, arrendamientos, servicios e inventarios.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la revisión de la cuenta pública 2020, promovió diversas acciones en las tres entidades que en conjunto incluyen 22 pliegos de observaciones por tres mil 465 millones de pesos. Los montos observados por ambas instituciones ascienden a nueve mil 500 millones.

Es importante aclarar que, cuando se habla en fiscalización de montos observados, debe entenderse como lo que no está perfeccionado en el expediente o en el debido proceso normativo. Lo observado no es necesariamente sinónimo de daño patrimonial, sino de aclaraciones y por eso se encuentran todos estos montos, se encuentran en proceso de aclaración, de documentación y, en su caso, de recuperación.

Con la información actualizada a la fecha, se encuentran en la Fiscalía General de la República 38 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía General de la República por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa.

Las denuncias penales presentadas por las instancias gubernamentales están en etapa de investigación, con miras a su judicialización. Principalmente las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades y las carpetas de investigación se están integrando la bajo la óptica de delincuencia organizada.

A la fecha, un servidor público fue vinculado a proceso por invertir, mediante intermediarios financieros, en instrumentos de alto riesgo 950 millones de pesos. Esta acción se realizó sin respetar la normativa vigente. El capital ya fue recuperado en su totalidad. Los intereses generados están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados.

La Secretaría de la Función Pública actúa como coadyuvante de las indagatorias vigentes, en auxilio del Ministerio Público de la Federación, para la obtención de datos de prueba que permitan llevar los casos ante un juez.

En el ámbito administrativo, con información actualizada a la fecha, la Secretaría de la Función Pública tiene abiertos 618 expedientes para la investigación de presuntas responsabilidades administrativas; de las cuales, 38 están vinculadas con las denuncias ya presentadas.

El grupo de trabajo interinstitucional se ha reunido en repetidas ocasiones para orientar las estrategias legales para atender las denuncias y reencauzar el apropiado funcionamiento de las tres entidades.

Con motivo de las investigaciones, se han cesado a servidores públicos de áreas centrales y operativas en toda la República, sin menoscabo de las acciones legales y administrativas que resulten en su contra. Debo decir que se ha renovado toda la estructura de mando. Los cambios de mandos directivos y de personal de las tres entidades se enfocan a la integración de equipos de trabajo proactivos para mejorar los controles internos, la operación y la rendición de cuentas, así como para definir las líneas estratégicas que permitan alcanzar los objetivos institucionales.

Entre las acciones en proceso destacan las siguientes:

Robustecer los sistemas de control interno y de supervisión de las tres instituciones, para dar cumplimiento estricto a la norma a fin de erradicar conductas nocivas.

Armonizar la actuación de las tres entidades y alinear sus competencias y atribuciones.

Establecer formalmente las representaciones de Segalmex en los estados donde opera, así como fortalecer la estructura de las áreas vinculadas con estímulos y los Precios de Garantía.

Modernizar el equipamiento y los sistemas informativos para los centros de acopio y mejorar la interconectividad entre los sistemas de las tres entidades.

Fortalecer el control de los inventarios de mercancías en los almacenes centrales y rurales e implementar un programa de mejoramiento de la infraestructura física de almacenes y tiendas.

Actualizar y gestionar eficazmente los padrones de pequeños productores concesionarios, distribuidores y beneficiarios de los programas de abasto social de leche.

Como resultado de las acciones instrumentadas, se observa una mejora en los sistemas de control y registro para el acopio, abasto, distribución, suministro, industrialización y comercialización de alimentos básicos y de leche.

En conclusión, con el propósito de combatir la impunidad, el grupo de trabajo está abocado a recabar las evidencias que permitan a las instancias competentes integrar debidamente las investigaciones en curso, para, en su caso, ponerlos a disposición del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La Secretaría de la Función Pública acompaña, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, a las nuevas autoridades administrativas para evitar que se incurra en irregularidades, atender las observaciones de las instancias fiscalizadoras y sentar las bases de una gestión eficaz y honesta.

Muchísimas gracias por su atención.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues vamos. Quedaron creo que dos compañeros. Rocío Jardínez.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Rocío Jardínez, de W Radio.

Preguntarle tres asuntos, presidente. En primer lugar, ¿qué sabe acerca de la información o el seguimiento que se le ha dado al caso de Lydia Cacho? Se tiene información de que el exgobernador de Puebla Mario Marín, quien fue arrestado en 2021, pues había ya metido un amparo para salir de forma fast track de la cárcel, tras haber sido detenido.

Hay que recordar que también ya el Consejo de la Judicatura Federal ordenó que la magistrada Celina Avante fuera removida del Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo y enviada a Xalapa mientras se le investiga por presuntos actos de corrupción, tras presentar el proyecto de sentencia que exoneró a Kamel Nacif. Saber si usted tiene alguna información de que Mario Marín sí ha metido este amparo para poder salir de prisión.

Hay que recordar también el mensaje de Arturo Zaldívar, que ha dicho que es necesario que ya se entre muy bien en la discusión, que se dejen los egos, las grillas y fobias para poder evitar los feminicidios. Sin embargo, la propia Lydia Cacho ha estado dando mensajes en Twitter, que de nada sirve que se presente información, que se presenten incluso pruebas, como lo hizo ella, cuando se sigue teniendo esta falta de aplicación de justicia por parte de la Corte.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé, Ricardo, si tú tienes información sobre eso.

Mire, yo lo que puedo comentarle sobre esto es que, desde que se dieron los hechos estos de amenaza, incluso de aprehensión, de órdenes de aprehensión en contra de Lydia Cacho por sus denuncias, yo estaba en la oposición en ese entonces y me manifesté a favor de Lydia Cacho y hay constancia en los medios.

No se avanzó en la investigación en aquel entonces porque Marín le ayudó en el fraude a Calderón, así como lo están escuchando, como otros gobernadores le ayudaron a Calderón en el fraude: el gobernador de Nuevo León, Natividad González Paras; el que estaba de gobernador en Tamaulipas, que está preso ahora. Pero todo esto puedo probarlo. Incluso el que está ahora de líder del PRI en la cámara, Rubén Moreira. No sé si esté en la cámara. A ver si se consigue el video en donde una vez subió —cuando todavía no estaban tan hermanados— subió a la tribuna a denunciar esto que les estoy planteando, siendo él del PRI, acusando a Calderón del fraude.

Todo esto lo recuerdo por los jóvenes, pues porque ya nosotros ya vamos de salida, hasta podemos decir gracia a la vida que nos ha dato tanto, pero los jóvenes tienen que conocer esta historia, porque se oculta.

Entonces, por eso, a pesar de que Calderón en la campaña de manera oportunista había visitado Puebla para denunciar los hechos, como viene la elección y le ayudan, se calla y no se actúa.

Entonces, nosotros siempre hemos estado defendiendo a quienes son víctimas de autoritarismo, de violación de derechos humanos y no se nos olvida y no hemos cambiado, tenemos las mismas convicciones.

De modo que vamos a investigar lo que estas planteando, para ver qué hay sobre estos casos, si la fiscalía tiene que ver, el Poder Judicial.

Y decirle a Lydia Cacho, con todo respeto y a los que pueden seguir pensando igual, que no somos iguales, que nosotros no protegemos a delincuentes, o a presuntos delincuentes, que tenemos autoridad moral. Eso es lo que puedo comentar sobre eso.

Y una vez que tengamos ya más conocimiento, lo informamos. Pero si está en poder de jueces, pues sería conveniente que informara el Poder Judicial.

Y también decirles que le tengo mucha confianza al de la Suprema Corte de Justicia, no así a otros integrantes del Poder Judicial, porque ese poder también es heredado de aquellos tiempos, son polvos de aquellos lodos, de las épocas de los Marines y los Foxes y los Calderones, ahí se cundió el poder Judicial de gente sin escrúpulos. Desde luego, hay excepciones, hay, como en todo, jueces, hay magistrados, hay ministros rectos, pero muchos no están a la altura de las circunstancias.

Bueno, no olvidemos—también para los jóvenes, para los jóvenes, ya hay otros mayores que ni siquiera quieren escuchar esto, se tapan los oídos— durante el gobierno de Zedillo, del presidente Zedillo, se hizo un acuerdo arriba, entre el PRI y el PAN y en el gobierno de Zedillo el procurador era del PAN, para que no se nos olvide y el asesor del procurador, el mandamás en la procuraduría era Diego Fernández de Cevallos. Se va a enojar Diego ahora, pero ni modo.

Y en ese tiempo también todo lo que eran jueces, magistrados, tribunales, todo era recomendado o era a partir de recomendaciones del PAN.

Sería bueno que se hiciera un estudio, ahí se los dejo de tarea, de jueces, magistrados y ministros de dónde son egresados, cuántos de la UNAM, cuántos de la Libre de Derecho, cuántos de otras universidades.

Es un poco lo que pasó durante el periodo neoliberal en Hacienda: casi todos los secretarios de Hacienda, del ITAM. Creo que es hasta ahora que hay uno de la UNAM, Rogelio, que estudio economía en la UNAM, licenciatura y es el primer doctor en Economía mexicano, graduado en Cambridge, ese señor secretario de Hacienda. Para los que les gusta destacar los grados académicos, pues Rogelio, doctor en Economía de Cambridge y el primer mexicano, pero la licenciatura la hizo en la UNAM.

Entonces, sería bueno este estudio sobre el Poder Judicial, de dónde son, cuántos de escuelas públicas, cuántos de universidades privadas, porque esto sí tiene que ver.

INTERLOCUTOR: Presidente y aprovechando que ahorita está aquí el subsecretario, saber si conocen ustedes las condiciones en las que se encuentra Marín en la cárcel. Se ha dicho que tiene privilegios. Saber si esto existe o no. Mario Marín, perdón.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que si tiene privilegios. A lo mejor porque está en Cancún, pero, bueno.

RICARDO MEJÍA BERDEJA: Si, bueno, recapitular que Mario Marín fue detenido en Acapulco el pasado 3 de febrero de 2021. Se le imputa el delito de tortura. Es un proceso del orden federal y está recluido en el Centro de Readaptación Social de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.

Estamos ahorita concentrando información, pero evidentemente no debe haber ningún privilegio ni ningún trato distinto a cualquier persona privada de la libertad, evidentemente siempre con respeto a los derechos humanos, pero de ninguna manera con un trato privilegiado.

Sería cuanto.

INTERLOCUTORA: Gracias.

Presidente, preguntarle en segunda instancia, ya se han cumplido…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De todas maneras, la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser prisión, así dicen Los Tigres del Norte, ¿no?, el corrido.

Que van a estar con nosotros Los Tigres del Norte el día 15 de septiembre en el Zócalo en El Grito. Están todos invitados, todos invitados, todos los mexicanos, mujeres y hombres. También, no sabemos si van a entrar todos, pero vamos a procurar que, además del Zócalo, haya pantallas para que todos participemos el día 15 de septiembre.

Adelante, perdón.

INTERLOCUTORA: Gracias. Le comentaba, en Grupo Radiópolis le hemos estado dando seguimiento a esta situación con los mineros. Se han cumplido ya dos semanas, presidente, de estos trabajos que se están haciendo así, de manera constante.

Hemos tenido la información, pero saber qué datos tiene usted de la posibilidad de que se puedan encontrar a los mineros con vida, o saber: ¿se tiene algún dato de que pudieran estar refugiados en algún sitio?

Se había publicado que incluso pues pudo haber alguna corriente haberlos llevado con esta inundación que se sufrió. Saber qué información tiene usted al respecto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues la que se proporciona todos los días, porque estamos transparentando todo, por eso se informa diario. Nosotros tenemos informes constantes de lo que está pasando allá en las minas de carbón con todos los que están trabajando.

Como se sabe, esta mina se autorizó, se concesionó, ya lo dijimos, durante el gobierno de Fox, cuando empezó el derroche de entrega de concesiones.

Bueno, comenzó con Salinas, empezaron a entregar concesiones a diestra y siniestra y fue cuando empezaron a vender también las plantas mineras, fue cuando se vendió Cananea a lo que se conoce como Grupo México, en la época de Salinas.

Cuando los procesos de privatización, ya hemos hablado mucho que los tecnócratas decidieron que había que desincorporar —esa fue la palabra que usaron— bienes llamados no estratégicos, todo esto de manera eufemística, para dar paso a la privatización y al saqueo, porque todos estos bienes se entregaron a personas allegadas al gobierno de Salinas.

En muchos casos se remataron estos bienes y se fingió que se hacían subastas, pero ya de antemano se sabía quién iba a ganar, porque Aspe, el hermano de Salinas, eran los encargados de entregar los bienes, de decir a quién le iba a tocar un banco, una empresa, una mina. También esto es para los jóvenes.

Entonces, ahí empezó, siguió con Zedillo. Aunque se pelearon, continuó el salinismo como política. Zedillo fue el que entregó los ferrocarriles nacionales.

Y luego vino el llamado cambio y continuó lo mismo. Ahí, con Fox, sobre todo con Calderón, fue cuando más concesiones entregaron para la explotación minera, estamos hablando de millones de hectáreas del territorio nacional, ya lo hemos dicho.

En total, en el periodo neoliberal entregaron 120 millones de hectáreas del territorio, el 60 por ciento del territorio nacional lo concesionaron, ni en los tres siglos de dominación colonial ni en el porfiriato se enajenó tanto el territorio nacional como en este periodo neoliberal o neoporfirista. Muchos ejidatarios, pequeños propietarios no saben que ya lo que está debajo de sus terrenos está concesionado, en Sonora, en Durango, en Oaxaca. Entonces, en ese contexto, en esa fiebre se entregaron estas concesiones en 2003.

Entonces, no había ningún cuidado. Se entrega la concesión de esta mina junto a una mina que estaba cerrada, tenía 20 años abandonada, inundada por completo, pero la diferencia es que la mina donde están atrapados los mineros es de mucho menos superficie que la mina abandonada, estamos hablando de 10, 20 veces más, entonces la acumulación de agua en la mina abandonada, de acuerdo a los diagnósticos de los técnicos, es muchísima.

Entonces, cuando los mineros que están atrapados bajan a buscar el carbón, son 15, se infiere que se afecta una de las paredes de conducción entre las minas, se viene el agua, viene la inundación. Los que se salvan, salen por la misma presión del agua, cinco, eran 15 y 10 quedan atrapados.

Entonces, desde que sucede este lamentable accidente tomamos decisión de enviar personal. Se aplica desde el mismo día el Plan DN-III y se mueve personal de la región militar, de la zona militar, inicialmente 90 elementos, desde la tarde del día del accidente y ponen el campamento y se empieza a trabajar.

Entonces, llegan técnicos mineros, expertos de la zona, recomiendan que lo que había que hacer era extraer el agua para salvar a los mineros, rescatarlos. Y se empiezan a conseguir bombas para extraer el agua, se instalan bombas, se llevan bombas de todo el país en camiones, en aviones. Hay como 500 personas trabajando día y noche.

Entonces, ya se estaba logrando achicar los pozos, ya se tenía un tirante de agua en algunos pozos, de dos metros, dos metros y medio, se estaba pensar bajar a un metro y 20, incluso se llegaron a introducir buzos, pero había mucha madera, derrumbes, todo esto con cuidado y de repente en la madrugada se infiere que se abre otro boquete de la mina inundada y todo lo que se había logrado vuelve a inundar de nuevo los pozos, se les vuelven a inundar.

Entonces, ¿qué hacemos?, bueno, vamos a consultar, porque también los familiares… Además, entiendo perfectamente y no sólo lo entiendo, me da sentimientos la situación de los familiares, que llevan ahí también el mismo tiempo y muy desesperados.

INTERLOCUTORA: ¿Usted se va a volver a reunir con ellos, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a ver cómo van a seguir evolucionando las cosas.

Ellos plantearon que pidiera la opinión de expertos o que se trajeran expertos, dijimos que sí y ayer se hicieron ya las consultas con expertos alemanes y estadounidenses y la conclusión es que se está haciendo lo correcto, que lo que están proponiendo los técnicos mineros mexicanos especialistas es lo correcto, que va a consistir en la construcción de un muro de concreto para buscar detener la corriente del agua hacia la mina donde están los mineros atrapados. Entonces, ya estamos trabajando en eso y se sigue bombeando, aumentó el volumen de bombeo.

No sé si puedes poner la gráfica de hoy en la mañana, del general.

Mire, esta fue la inundación en este pozo y ahí vamos aquí y de repente… Y empezamos, está bajando poco, que seguimos extrayendo agua.

Este es el 2, lo mismo. Y este es el 3, el que está más cerca de la mina abandonada, pero también aquí ya tenemos una disminución. Se nos subió hasta 41 metros, está en 34 seguimos bombeando y se está buscando la forma de construir concreto, un muro para detener el afluente del agua; desde luego, todo esto con estudios que se realizan desde el principio.

INTERLOCUTORA: ¿Existe la expectativa de que continúen con vida los mineros, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso es lo que deseamos ¿no?, con toda el alma.

INTERVENCIÓN: ¿Por qué no se construyó desde el principio el muro para quitar esa…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que se pensaba y además iba funcionando la estrategia. Y es un asunto de los técnicos y de los especialistas y de los mineros, que conocen muy bien el terreno.

Claro que si le preguntan a Denise Dresser… ¿Cómo se llama? Es que hay dos Denise.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Denise Dresser, una es la periodista.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La del ITAM.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Denise Dresser.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Dresser, o a Chumel o a Loret de Mola, ¿no?, o al de ayer, a Curzio y a tantos otros, pues ellos van a decir de que estuvo mal la estrategia, porque ellos son todólogos, sabelotodo, son sabiondos, pero pues este es un asunto que tiene que ver aquí sí que con expertos y con gente de experiencia.

INTERVENCIÓN: (inaudible) de los mineros.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No nos han informado eso.

INTERLOCUTORA: Presidente, por último, preguntarle, ya la Primera Sala en la Suprema Corte validó, invalidó la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y este desafuero que aprobó el Congreso de la Unión, se determinó que quienes pueden aprobar un desafuero solamente son el Congreso del estado. Saber su opinión al respecto, presidente.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es una decisión del Poder Judicial. Hay cosas que a mí no me parecen, como seguramente a muchos otros, pero tenemos que respetar la decisión del Poder Judicial, hay que respetarla.

O sea, es una controversia y hasta su nombre lo indica, controversia, entre poderes. Y en este caso la autoridad competente es la Suprema Corte de Justicia, que resuelve no dándole la razón al Poder Legislativo, sólo en el caso —que eso también hay que aclararlo— de la orden de aprehensión por corresponder al Poder Legislativo local el procedimiento.

Eso no significa impunidad, al menos eso es lo que yo entiendo y hay que respetar la decisión de la Suprema Corte.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Falta una compañera y luego tú, que fuiste el que planteaste lo de Segalmex. Eliana Valadez.

PREGUNTA: Sí aquí estoy, presidente. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias por darme la oportunidad de preguntar.

En este caso mi pregunta tiene que ver con la reforma electoral, mi pregunta es acerca de la reforma electoral, señor presidente. La oposición ya dijo que no apoyaría la reforma electoral propuesta por usted, una reforma electoral que fortalecería la democracia, ayudaría para que no existan partidos, magistrados y consejeros ricos con pueblo pobre y para que la comunidad migrante pueda participar de manera directa en las elecciones, también garantizaría la participación abierta.

Como usted sabe, se están llevando a cabo foros de parlamento abierto y asambleas comunitarias. Directamente la oposición defiende al INE, a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama.

Señor presidente ¿cuál sería su plan B en cuanto a la reforma electoral, si hay un plan B, presidente, porque, por ejemplo, ‘Alito’ Moreno ya dijo que no pasarían reformas que afectarían al país; y, por ejemplo, Ricardo Anaya dice que usted a la mala quiere quitar al INE para poder perpetuarse y para poder ganar elecciones en el 2024.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire, lo cierto es de que el INE y el tribunal electoral no actúan con imparcialidad, están sometidos por los grupos de intereses creados que todavía actúan del antiguo régimen, esa es la verdad. Si nosotros estamos aquí no es por ellos, nosotros estamos aquí por el pueblo, por la gente.

Entonces, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, vamos a imaginar lo peor, de que quedaran los mismos, que no se lleve a cabo la reforma, ¿qué hacer?, pues seguir haciendo conciencia en el pueblo, seguir adelante con la revolución de las conciencias para que no puedan hacer fraudes.

¿Cómo se evita el fraude?

Con la participación de la gente, esa es la mejor receta para curar ese cáncer. Y lo vimos en Tamaulipas, en las elecciones pasadas, ya que estamos hablando de Tamaulipas, en un ambiente difícil de acoso, de miedo, de promoción, de violencia, la gente salió a votar. Porque cuando la gente no participa es cuando se les facilita el fraude; cuando la gente participa, aunque compren votos, aunque amenacen, no les alcanza.

Y esto se tiene que tener muy presente, porque la democracia obviamente no es el INE ni es el tribunal electoral, la democracia es el poder del pueblo.

INTERLOCUTORA: Es lo que ellos dicen, que la democracia corre riesgos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No; al contrario, corre riesgos con ellos.

Pero la democracia en México se ha abierto paso a pesar de ellos y de los grupos de intereses creados y de la oligarquía y de los medios de información al servicio del régimen de poder. Ha sido heroico en un país en donde casi nunca ha habido democracia.

En la historia independiente de México es muy difícil encontrar momentos, periodos democráticos. Si estamos hablando de 500 años de independencia de México, yo creo que cuando mucho, cuando mucho, cuando mucho 20 años de democracia, los 10 años de la República Restaurada del siglo XIX.

Porque fíjense, pongamos la Independencia, sólo hay un periodo de cuatro años del presidente Guadalupe Victoria. A partir de ahí, fraude, le hacen fraude a Vicente Guerrero, que contiende por la Presidencia de la República.

Y, luego, Santa Anna 11 veces presidente.

Y luego viene la de la reforma y nos invaden.

Y luego se recupera la República y vienen estos 10 años, de 1867 a 1877, finales del 76, que llega por la fuerza Porfirio con la bandera de la no reelección y se queda 34 años.

Luego, viene la revolución maderista. ¿Cuánto tiempo es presidente Madero? Dos años, porque lo asesinan. No, ni siquiera dos años, menos, como 15 meses.

Y luego, el cuartelazo de Huerta y luego triunfo de la Revolución y el surgimiento del PNR, que es un partido único desde el 29.

La Revolución no pudo establecer la democracia. Se lograron avances importantísimos en lo social, en lo económico, pero en lo político, como siempre lo decimos, recordando a don Daniel Cosío Villegas, ya no estaba don Porfirio era doña porfiria, pero lo mismo.

Entonces, ¿cuándo empieza a cambiar?

En el 88 hay otro fraude, no es el único. Se habla de fraude cuando participa Vasconcelos, se habla de fraude cuando participa Almazán en contra del candidato Ávila Camacho y luego se habla de fraudes cuando participa el general Enríquez en contra de Ruiz Cortines y ya después se llegó al grado de que nada más había un candidato, creo que López Portillo, nada más fue uno y Campa sin registro

INTERVENCIÓN: Independiente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Independiente, que llegó a sacar un millón de votos.

Y luego hasta el 88, ya sabemos el resultado, quemaron las boletas, los paquetes electorales. Y ahí se dio el pacto ya entre Salinas y los líderes del PAN por el mismo proyecto.

Pero siguieron, después de eso, hablando de que eran distintos, aunque con Zedillo se dio esto a lo que hice mención, va de candidato Diego y va de candidato Zedillo y va de candidato el presidente el ingeniero Cárdenas, eso en el 94. Y llega Diego al debate y barre, barre y se va para arriba.

Yo no sé cómo estaban las encuestas en esos tiempos, porque a lo mejor ni había, pero era Diego, Diego, Diego, Diego y de repente desaparece un mes y de ahí vienen cosas de otro tipo.

Entonces gana Zedillo, pero además después de haber sucedido el lamentable asesinato de Colosio, gana Zedillo.

Y luego, no quiere decir que se hace fraude por Fox, pero no se le obstaculiza tanto y hay apoyo también de potentados a Fox. Pero, bueno, por primera vez pierde el PRI la Presidencia, un hecho histórico.

Decía Fox en campaña que iba a meter a la cárcel a Salinas y a todos los salinistas y terminan, como dirían en mi pueblo, amacollados. Es que es interesante. Terminan pues de aliados.

Y el que entra después de todo el esfuerzo de mucha gente luchando por la democracia, Fox, en vez de garantizar elecciones libres, participa para imponer a Calderón y para robarnos la Presidencia, porque él lo ha confesado, Fox; como es deslenguado, lo presume. Le preguntaron un día: ‘Pero, ¿usted cargó los dados?’ ‘Claro, cómo iba yo a permitir que entrara ese que es un peligro para México’.

Y estos gobernadores a los que hablamos y otros más, ayudaron: Marín y los de Coahuila, los de Nuevo León, Monterrey, digo Nuevo León, Tamaulipas, todos, todos. El PRI ayudó al PAN.

Y luego viene la elección de Peña y le devuelven la mano, porque todos los panistas de arriba apoyan a Peña. Fox no llamó a votar por la candidata de su partido, por la señora Josefina, llamó a votar por Peña.

Entonces, cuando me preguntas… Ah y en todo esto ¿el INE qué?, pues nada, nada.

INTERLOCUTORA: ¿Llamaría a la oposición a rectificar su voto para la reforma electoral?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero son responsables ante el pueblo, ellos tienen que asumir su responsabilidad, la gente se da cuenta.

Imagínense, estamos proponiendo una reforma para que los consejeros y los magistrados del INE y del IFE no los elijan los partidos en la cámara, porque se reparten a los consejeros, sino que los elija el pueblo, que presente el Poder Legislativo una lista para consejeros 10, mitad hombres mitad mujeres, que el Poder Judicial 10, cinco hombres y cinco mujeres cumpliendo todos los requisitos.

¿Cuáles requisitos?

No tener vínculos con partido, ser verdaderamente independientes ciudadanos, de inobjetable honestidad.

Y 10 el Ejecutivo, son 30. Y se hace una boleta con los 30 y se eligen, de los 30, los más votados, las mujeres y los hombres. Y hay un periodo para que la gente los conozca, sepa de sus antecedentes, de dónde vienen, qué hacen. Eso es más democrático que como se impusieron a los actuales consejeros.

INTERVENCIÓN: ¿Quién (inaudible) las campañas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no costaría mucho, claro que si la elección la hace el INE olvídense. Esa es una.

Lo mismo elegir así a los magistrados.

Segundo, que ese órgano autónomo, independiente, democrático, con toda la legitimidad por haberse constituido a partir de la voluntad de la mayoría del pueblo, ese órgano sea el encargado de hacer todas las elecciones, que ya no se repita en cada estado, porque son gastos excesivos, un órgano electoral encargado de organizar todas las elecciones.

Luego, la reducción del presupuesto, cuánto nos ahorramos de presupuesto.

La otra cuestión que estamos proponiendo es que ya no tengan presupuesto los partidos. Ahí es también donde no les gusta, que tengan lo básico.

Lo otro, que se quiten los pluris, que todos los que representen al pueblo sean electos democráticamente, que no tengamos 500 legisladores, que tengamos 300.

Eso es lo que estamos proponiendo y dicen: ‘No, no, no, huelga’.

Pero tu pregunta es: ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros vamos a cumplir. Ya se envió la iniciativa, se va a discutir.

Claro, hay mucha manipulación. Les decía yo que pasé por las Lomas y vi en unas casas, afuera: ‘aquí defendemos al INE, no queremos que desaparezca o que se destruya’. O sea, quién sabe qué idea les han metido en la cabeza.

INTERLOCUTORA: Eso es lo que dicen, que quiere usted desaparecer el INE.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. El INE no desaparece, lo que se tiene es un órgano autónomo, independiente que represente al pueblo, no a la mafia del poder ¿sí?

Pero si no lo aprueban, con la gente, como lo hicieron los de Tamaulipas, regresando.

¿Qué pasó en Tamaulipas?

Fue el estado, de los seis, en donde más salió la gente a votar, de los seis estados donde hubo elecciones. Imagínense esas convicciones ciudadanas, de estar ahí horas haciendo fila para votar, esa es la lección.

Lo dije la vez pasada y lo repito ahora, si me dicen: ‘En estos últimos tiempos, ¿cuál es el pueblo que ha demostrado tener más vocación democrática?’, los tamaulipecos, sin duda. Si no hacen eso, no, se hubiese impuesto el fraude. Estamos hablando en plata ¿no? porque, si no, nos vamos a entender.

Entonces, cuando vota el 40 por ciento del padrón, si compran el 20, con eso, pero cuando vota el 60 por ciento del padrón y compran el 20 no les alcanza. Entonces, hay que participar. Y es como la libertad, que no se implora, se conquista.

Y yo pienso que se va a poder seguir avanzando en la transformación, se está avanzando en la transformación.

Y luego, también es muy importante para hacer valer la democracia el compromiso de que el gobierno no participe en las elecciones. Si el gobierno no participa en las elecciones, no hay fraude.

Y la mala costumbre era que, desde aquí, desde Los Pinos se decidía. Yo lo enfrenté y lo padecí. A Fox se le metió en la cabeza que yo por ningún motivo y hasta lo externaba, iba yo a llegar y se esmeró en eso, mandó delegados, secretarios a los estados. Por ejemplo, el de Comunicaciones, Cerisola, ese fue a Tamaulipas y hay una conversación telefónica en donde está platicando con el gobernador de Tamaulipas y le dice: ‘Gracias, oye, te pasastes, no era para tanto, pero estamos muy contentos contigo, muchas gracias’.

Las llamadas de la maestra Elba Esther que, por cierto, ahora dio su opinión sobre Leti.

No está Leti ¿verdad? Ah, bueno, ya le voy a decir lo que dijo la maestra Elba Esther de ella.

Bueno, la maestra también le habló al mismo de Tamaulipas el día de la elección, a las 12:00 del día, 1:00 de la tarde, diciéndole: ‘Pues ya está todo esto, ya hablé con los otros gobernadores y hay que resolver ya, no se puede permitir y actuar’.

¿Y qué iban a hacer a esa hora?

Pues ni modo que llamaran a votar a esa hora, no, ya fue la preparación del fraude, del relleno de las urnas ¿no?, la falsificación de las actas, el fraude.

Y también la maestra ya lo reconoció, que lo hizo, porque me buscó a mí y es cierto y yo no quise hablar con ella.

INTERVENCIÓN: ¿Lo buscó siendo presidente o candidato?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me buscó como candidato y entonces se fue con Calderón y como ahí estaba en vigor el ‘haiga sido como haiga sido’ pues ahí se entendieron.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias, presidente. Y disculpe que no me presenté. Eli, de Eli TV oficial en el canal de YouTube redes sociales.

Y paralelo a esto, presidente y hablando de conquistar la libertad, aquí en México se encuentran varios héroes vivientes, paisanos que han venido a unos foros tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores a poner sobre la mesa varios temas, incluyendo el tema de los consulados, los Bancos del Bienestar; entre ellos, la reforma electoral, porque también están muy interesados en participar en las elecciones. Como usted los ha nombrado, héroes vivientes, usted sabe que cada vez se rompen récords de remesas y son muy importantes para México.

Ellos, presidente, lo que están buscando es, esta comitiva, es una reunión con usted. Creo que usted es muy consciente con las visitas que usted ha tenido a Estados Unidos de la importancia que están tomando los paisanos en la política mexicana y ellos están buscando, como siempre, ese trato digno dentro de los consulados, etcétera. Ellos quieren saber si usted puede recibir en estos días a esta comitiva para expresarle a usted directamente las necesidades de ellos como paisanos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo cierto es que, como hay muchas agrupaciones, —yo los recibo a todos, ¿no?—, pero le he pedido al secretario de Relaciones, a Marcelo Ebrard, que hable con todos y que podamos llegar a un acuerdo y yo después los recibo, pero necesito que el secretario Ebrard…

INTERLOCUTORA: Lo que pasa, presidente, es que sí, sí ya han tenido reuniones con el secretario Ebrard; de hecho, en sus visitas a los Estados Unidos. Sabemos que usted trae una agenda muy apretada y es muy difícil que se reúna con la comunidad.

Personalmente conozco a los paisanos que están aquí en México y sé que su interés es más que ayudar; entonces, por eso ya están buscando este otro paso, esta reunión con usted, si es posible. Ellos están dispuestos a esperar cuando usted abra un espacio que tenga.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo les propongo que hablen con Marcelo y yo le voy a pedir al secretario Marcelo Ebrard que los recibe, que se de ese encuentro, porque es el conducto adecuado. Pueden hablar conmigo, de eso no hay ningún problema, el asunto es darles seguimiento a las cosas, que no se queden a medias y que podamos ponernos de acuerdo bien.

Entonces, que platiquen con Marcelo. Yo le tengo confianza a Marcelo. O sea, también eso debe de tomarse en cuenta, tenernos confianza; entonces, le tengo confianza a Marcelo, pues por eso es secretario de Relaciones Exteriores, es su trabajo. Entonces, que hablen con él, que le expongan todo lo que ellos ven sobre el funcionamiento de los consulados.

Nosotros tenemos interés en que se proteja a nuestros paisanos, que los consulados funcionen muy bien, que se protejan los derechos humanos. Yo planteé y quiero que se convierta en realidad, el que los consulados sean como procuradurías para la defensa de nuestros paisanos migrantes.

Entonces, ver exactamente si los cónsules están actuando adecuadamente, si se defiende a los migrantes, pero con profesionalismo, con objetividad, con la verdad, no con el ‘quítate tú porque quiero yo’, no con politiquería, ‘porque me cae mal este cónsul y no me parece que esté’. No, aquí eso no cuenta. Pero si el cónsul está haciendo mal las cosas, si no defiende a los migrantes, a nuestros paisanos, si no va a la oficina, si se la pasa de vacaciones, entonces sí.

INTERLOCUTORA: Sí, se lo comento, presidente, porque yo soy de allá, vivo en Orlando, Florida. Y no le podría decir que tampoco que todos los consulados son terribles, no; hay muchos consulados que sí están haciendo su trabajo, pero en general sí se necesita, digamos, reformar los consulados para bien de todos los mexicanos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y yo estoy de acuerdo, ¿eh?, que hace falta un análisis, una revisión para que funcionen mejor los consulados y yo siento que debemos de defender a los migrantes.

Tenemos asuntos pendientes. Por ejemplo, hay un ofrecimiento de regularizar a migrantes que no se ha cumplido, está una iniciativa en el congreso de Estados Unidos, pero hay que estar demandando que se cumpla con ese compromiso. Así como se cumplen otros compromisos que tiene el gobierno de Estados Unidos y el congreso de Estados Unidos al interior de Estados Unidos y afuera, ¿por qué no cumplir con este compromiso que se hizo, que ya lleva tiempo?

También, el que se les respete a los mexicanos porque, lo he dicho en otras ocasiones, los hermanos puertorriqueños son cinco millones, los hermanos cubanos son cuatro millones y nuestros paisanos mexicanos son casi 40 millones.

INTERLOCUTORA: Aportan mucho económicamente en Estados Unidos, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aportan mucho en los económico y además no son tomados en cuenta. Las otras comunidades tienen hasta senadores, diputados, mucha participación en el gobierno de Estados Unidos y a los mexicanos no se les toma en cuenta.

Y los legisladores de origen mexicano o de origen latinoamericano o del Caribe lo que hacen es lanzarse en contra de los mexicanos o de los migrantes. Hay unos legisladores —de los dos partidos, ¿eh?— que se la pasan cuestionando a los mexicanos.

Ya vamos a empezar a actuar. Con todo respeto, el que maltrate a los mexicanos que por necesidad se han ido a buscarse la vida a Estados Unidos y que trabajan honradamente para el engrandecimiento de esa nación, los que los maltraten, los discriminen, esos no deben de tener votos de los mexicanos estadounidenses, no, ni el partido que los postula ni el candidato, para que vean lo que se siente. ¡Cómo se va a votar por alguien que se dedica a tratar mal al migrante!

Todos los seres humanos somos migrantes, todos y la gente no se va de sus pueblos, no abandona su familia por gusto, sino por necesidad, es un derecho humano, es el derecho que defendía el gran presidente, yo creo que el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos en la historia, Franklin Delano Roosevelt, derecho a vivir libre de miseria, es un derecho universal, derecho humano universal.

Entonces, no podemos permitir quedarnos callados; desde luego, respetuosamente. Pero ya no queremos que agarren el tema migrante, el tema mexicano para sacar votos o pretender sacar votos, porque también ya eso le cae mal a la gente en Estados Unidos.

Pero estos se quedaron en el almanaque y siguen con lo mismo, siguen con lo mismo, siguen con lo mismo, no entienden que esto ya cambió, que ya el pueblo estadounidense, el pueblo mexicano, el pueblo latinoamericano, el pueblo en el mundo ya cambió y ellos quieren seguir metiendo vino nuevo en botellas viejas, políticas medievales, obsoletas, que la gente ya rechaza, solamente porque todavía tienen mucho control de medios de información.

Como decía Gramsci, el Estado, desde luego hablando del Estado autoritario, dice, decía Gramsci: ‘Son dos cosas, un aparato de fuerza y una ideología’.

¿Y qué es la ideología?

El control de los medios de información. Pero ya eso está en crisis, ya no funciona y el aparato de fuerza pues tampoco, porque ya se está viendo que con la guerra no se resuelve nada, eso nada más deja sufrimiento.

Entonces, vamos viendo lo del planteamiento.

Y estamos muy agradecidos con nuestros paisanos, aquí lo digo.

Pero ¿cómo estamos saliendo?

Por los aumentos al salario, quisiéramos más, pero ha habido aumentos al salario como nunca en los últimos 40 años; por los programas de Bienestar y por las remesas. Eso que va abajo es lo que nos da tranquilidad, estabilidad, gobernabilidad.

Si le siguiéramos, no lo íbamos a hacer nosotros, pero si nosotros no hubiésemos ganado y hubiese continuado más de lo mismo y todos los apoyos arriba, como lo hacían, ahí sí que el país estaría en completa ingobernabilidad; pero no, la gente quiere salir adelante, tiene esperanzas y quiero hacerlo pacíficamente. Y vamos bien, bien, a pesar de que nos ha tocado enfrentar la pandemia, esta crisis económica por la guerra en Ucrania y vamos adelante.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

Y ya, por último, rápidamente, me gustaría hacer una denuncia, presidente. No sé si recuerde, pero hace como un año y medio, más o menos, estuve aquí haciendo una denuncia para una comunidad en Querétaro conocida como Peñitas, que no se le había censado para recibir sus beneficios de bienestar.

De hecho, ellos le habían enviado una muñequita Lele, no sé si la recuerde.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTORA: Pues después de que se hizo esa denuncia, la comunidad tuvo varios, digámoslo así, ataques ahí en la comunidad, hasta que ahora en agosto 5 a las cuatro de la mañana de la nada vinieron y los sacaron, digamos, violentamente, sacando a mujeres, niñas, niños, adultos mayores y en estos momentos esa comunidad de más de 80 familias está en la calle.

Han ido a varias instancias a pedir ayuda y pues no se les ha querido ayudar. Que es el municipio de Santiago de Querétaro y pues el presidente de ahí de la comunidad, Luis Bernardo Nava Guerrero, digamos, hizo ese atrofio con la comunidad.

Ellos piden a usted que si puede ayudarlos humanitariamente, porque ahorita se encuentran en la calle, desprotegidos y sin nadie que los pueda auxiliar.

Y, en otro tema, rapidito, presidente, que si tiene informe sobre el Banco del Bienestar de la localidad de Presa, en el municipio de Tezontepec, Hidalgo. Le hago este comentario, presidente, porque los habitantes están haciendo el esfuerzo para comprar el terreno, ya que las autoridades municipales no cedieron el terreno para la construcción del Banco del Bienestar y ellos están juntando el dinero, porque ellos sí quieren el Banco del Bienestar, el municipio pues no.

Hay un youtuber llamado JUCA Noticias, pues que él les está ayudando a recaudar los fondos para poder comprar el terreno.

Entonces, sería nada más esas dos situaciones, presidente. Muchísimas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De acuerdo, vamos a que Rosa Icela Rodríguez atienda lo primero, lo de las familias, ahora aquí con Jesús, para que se pongan de acuerdo.

Y lo del terreno del Banco del Bienestar, lo mismo, lo vemos con el general Loza. Tú te haces cargo.

Es Tezontepec, me imagino, ¿no? Sí, Tezontepec de Aldama, sí, de acuerdo.

INTERLOCUTORA: Y le dejo ahí unos, que le enviaron los paisanos, dos folders. Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, el compañero, vamos a darle, es que él fue el que pidió que vinieran los compañeros de…

PREGUNTA: Gracias, presidente. Si me lo permite, quisiera hacerle las primeras preguntas al secretario Salcedo en torno a este asunto de Segalmex, Diconsa y Liconsa.

Para empezar, me gustaría saber —usted habló de 900 millones de pesos aproximadamente que se movieron hacia inversiones en acciones bursátiles privadas— me gustaría saber si un funcionario de, no quiero ser despectivo, pero de tan mínimo rango puede mover este dinero sin la autorización de su director general.

¿Esto es posible? Si es así, ¿no se corre el riesgo en la administración pública total de que funcionarios menores pudieran mover tanto dinero de forma ilegal?

Y la segunda pregunta tiene que ver con esta… Pues Función Pública tiene que presentar ya las denuncias, pero apenas vimos ayer que la Auditoría Superior de la Federación perdió un juicio en contra de un exfuncionario de Javier Duarte, uno de los funcionarios que se ha señalado con más corrupción en el país y fue perdido el juicio por la Auditoría Superior de la Federación por presentar extemporáneamente las pruebas en contra de este exfuncionario. ¿Qué riesgo tenemos ante la posibilidad de todo este tiempo que ha pasado?

Usted habla de las cuentas de 2019, 2020 y 2021 todavía ni siquiera las tenemos, se van a tener hasta febrero del próximo año. Pero ¿qué posibilidad corremos de que no se llegue a un castigo ejemplar en este sentido?

Y si me lo permite, presidente, preguntarle a usted. Usted nos ha mostrado el pañuelo blanco de la anticorrupción desde hace ya varios años; sin embargo, esta corrupción o presunta corrupción se daba en funcionarios que usted nombró.

¿Se siente defraudado por estos funcionarios?, porque les dio la confianza y aun así cometieron estas irregularidades.

Muchísimas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, mira aquí lo importante es que no se permita la corrupción y que no haya impunidad.

Imagínate que un caso así se estuviese tratando en el gobierno del licenciado Peña o el gobierno de Calderón o de Fox. No y habían… Bueno, ahí se los dejo de tarea, cuantos casos así. Ahora es distinto, ahora cuando se dan casos de corrupción, de inmediato.

Incluso lo planteé desde mi toma de posesión, dije: Sostengo que lo mejor es prevenir y que, si se quiere enjuiciar a los expresidentes, propongo que sea una consulta y yo voy a votar en contra, lo dije.

Al mismo tiempo, me comprometí a que hacia adelante no íbamos a permitir nada de corrupción, cero corrupción. Como tú dices, pañuelo blanco y lo estamos cumpliendo y este es un hecho ¿eh?, esta es una demostración sobre eso. Entonces, no somos iguales.

Le voy a dar nada más la introducción, porque Roberto no va a poder decirles todo, porque él está a cargo de la investigación y ya habló de lo del debido proceso y de reservas y demás, pero yo les voy a plantear que el funcionario que puso el dinero en esta financiera no consultó a nadie.

Y un dato que es importante: se venía haciendo. O sea, en el sexenio pasado ya esa financiera había manejado dinero de Diconsa igual. Tan es así, que esa financiera manejaba dinero de gobiernos estatales que tienen el mismo problema.

INTERVENCIÓN: ¿De qué gobiernos, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Del gobierno de Yucatán, por ejemplo.

Entonces, ¿qué se hizo de inmediato? Recuperar el dinero, esta parte del dinero. Porque supuestamente ya se hacía y era una financiera seria, responsable y di la instrucción al secretario de Hacienda, todavía estaba Arturo Herrera, que se hablara, no sólo con la financiera, sino con los que avalan esos créditos, que son bancos, que tienen una corresponsabilidad y se logró que interviniera la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Y también otra cuestión, no hay impunidad para nadie, ni para mis hijos ni para mi familia, para nadie. El que cometa un delito y sobre todo un acto de corrupción, tiene que ser castigado, sea quien sea, porque la gente fue la que nos puso aquí, no los de la cúpula, no los de arriba, ya lo hemos dicho, sino la gente de abajo, también integrantes de clase media, humanistas e inteligentes, informados. Porque hay unos que presumen que están muy preparados y muy informados y los manipulan pero como quieren, les juegan el dedo en la boca; en cambio, hay gente abajo, hasta en las comunidades más apartadas en sierra que están muy informados y muy claros y no se dejan manipular.

Porque suele pasar que la ignorancia se vincula a los pobres. No, la ignorancia se da en todos lados, en todos lados, en todos los estratos sociales, en todas las clases sociales.

Y hay veces que los que tienen más nivel académico y títulos académicos son un muy ignorantes. Imagínese, este escritor famoso… Van a decir que lo tengo ya como cliente, pero es que sí ayuda hablar de estos casos, porque hay sectores de clase media que son lectores de estos escritores y piensan que con eso ya son gentes informadas, cultas. Imagínense que este señor Moreno, que es de los más leídos, de los más leídos, fue el que planteó que había que quemar en leña verde en el Zócalo a todos los de Morena, imagínense eso y así otros.

Entonces, informarle a la gente, es importante para que tengan más elementos.

Ahora sí, Roberto.

INTERLOCUTOR: Perdón, antes de que me conteste, agregarle. Hay corresponsabilidad, decía usted, presidente, efectivamente, también las empresas que están involucrada en contratos firmados con Segalmex, con Diconsa y Liconsa que recibieron los recursos incluso, pero no entregaron los productores comprometidos, ¿también serán denunciadas por la auditoría, por la Secretaría de la Función Pública? Y específicamente el director de Segalmex ¿tiene alguna denuncia ya presentada por ustedes?

Muchísimas gracias.

ROBERTO SALCEDO AQUINO: Como dice el presidente, no puedo especificar nada, porque estaría yo rompiendo el principio de secrecía, pero sí podemos hablar de las cosas generales al respecto.

Fundamentalmente y le contesto primero la segunda pregunta, porque va ligada a lo primero. La secretaría ha perdido, como usted dice, algunos juicios. Y lo que hay que tener en cuenta que se procura justicia y se integran los expedientes correctamente, se sustancia en la parte administrativa, se entregan a la fiscalía para procurar la justicia y los impartidores de justicia ven, oyendo a la contraparte, quién tiene la razón y muchas veces no el impartidor de justicia no se va a la parte del fondo del asunto, sino se va al debido proceso en donde muchas veces hay algunas consideraciones que se piensan que no se cumplió el debido el proceso y no se entra al fondo y muchas veces se pierde ahí, por no seguir el debido proceso.

Por consiguiente, también hay una fuerte presión de la opinión pública y qué bueno que la hay, para que se haga rápido las investigaciones, pero estamos nosotros… La rapidez va en contra de la exhaustividad; entonces, para ser exhaustivos y ganar entre el impartidos de justicia requerimos tener todas las evidencias y uno de los principios de esto es la objetividad, que significa obtener las evidencias suficientes, competentes y relevantes para poder argüir ante un juez que tenemos toda la razón. Esto es lo que retarda. Y, por supuesto, todas las investigaciones que tenemos tienen que tener este rigor metodológico, es de la…

Ahora, en la primera pregunta, yo le diría: en todas las investigaciones que estamos haciendo se están buscando siempre el principio de quién, cómo, cuándo, en qué circunstancia y es hasta ahí donde nosotros estamos substanciando cada uno de los expedientes y tenemos también el auxilio de la Procuraduría Fiscal y un diálogo permanente con la Fiscalía General de la República.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, pues vamos a…

INTERLOCUTOR: Perdón, presidente, también me gustaría preguntarle en otro asunto. Usted hablaba de las minas y, bueno, los contratos de Comisión Federal de Electricidad. Me gustaría platicar sobre eso.

Usted hablaba de que se dieron un ‘boom’ de concesiones, pero ahora con la nueva estrategia de la Comisión Federal de Electricidad, lo que se ha dado es un ‘boom’ en la aparición de nuevas minas. Se lo platico porque el año pasado fueron 12 contratos que… o 12 minas diferentes, 15 los contratos que se entregaron, en este año son 52 los contratos de minas para explotación de carbón.

Eso ha provocado que, por ejemplo, el Pinabete no tenía actividad, se entregó en 2003, pero no tenía actividad y se cambia, se lo había comentado también, el uso de suelo en 2019 y entra a estos concursos que hace ya la Comisión Federal de Electricidad y provoca, de acuerdo con organizaciones como Familia Pasta de Conchos, que estas minas proliferen sin supervisión de la Secretaría del Trabajo, sin supervisión de la Secretaría de Economía y sin supervisión de la Comisión Federal de Electricidad, que solamente les dan el contrato y les aceptan cualquier papel en el que digan que están trabajando de forma correcta.

Pinabete es un ejemplo claro de que no se trabaja así, de que se trabaja en condiciones infrahumanas para los mineros y no hay una revisión, una supervisión y evitarlo. El municipio de Sabinas le cambió el uso de suelo a la mina Pinabete, lo convirtió de zona de riesgo en industria extractiva, a pesar, como dice usted bien, de estar junto a una mina tan peligrosa como Conchas Norte, inundada y con todos estos riesgos y metieron a los mineros en tubos, en popotes.

Esto no lo revisó nadie, presidente. ¿Qué van a hacer al respeto?

Muchísimas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está haciendo la investigación, igual, la fiscalía, se está viendo quién recibe la concesión, primero.

Y, luego, hay una especie de subcontratación.

Y, en efecto, hay un contrato de la Comisión Federal de Electricidad porque es una zona que vive de la explotación del carbón, pero el contrato establece que no se puede subcontratar y además que se deben de cumplir una serie de requisitos, que en este caso no se cumplieron. Entonces, está la investigación abierta.

También, con relación a Pasta de Conchos, pues es distinto, porque tenía mucha influencia el dueño de Pasta de Conchos, hablando en plata, en el gobierno.

Tantas influencias tenían los mineros… Ya no debería de yo decir esto porque no va con mi investidura, pero tengo que estar aportando información porque se calla todo, silencio. Pero en ese tiempo la Secretaría del Trabajo la manejaban los mineros, pero no los trabajadores; los dueños de las minas. O sea, la Secretaría del Trabajo estaba al servicio de las empresas. Bueno, así estaba todo el gobierno tomado, secuestrado.

Entonces, por eso, se presenta este accidente y paran el rescate, ya no hay posibilidad de vida, no queda nada. Y no sólo fue en el gobierno de Fox, sigue Calderón y sigue Peña Nieto y es hasta ahora que estamos desenterrando o buscando desenterrar a los mineros de Pasta de Conchos, con una inversión de más de dos mil millones de pesos para cumplir con el compromiso con sus familiares, además de que les ayudamos también porque tienen todo el derecho con indemnizaciones y con apoyos.

Termino diciendo: no somos iguales.

INTERLOCUTOR: Presidente, lo que ellos quieren es que no haya repetición de los hechos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No se van a repetir los hechos y nosotros buscamos que no se repitan, pero es un proceso, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, es un proceso de transición, pero vamos avanzando mucho, mucho, tan es así que estos temas los estamos tratando de manera abierta y así lo vamos a seguir haciendo.

Y vamos a seguir informando a todo el pueblo y atendiendo a los familiares. Y comprendemos y, ya dije, sentimos mucho lo que pasa y en este caso y en todos. Son seres humanos y son sufrimientos, angustias de familias. No son números, esto no es cuantitativo, esto tiene que ver con la cualitativo, con los sentimientos y por eso vamos a seguir adelante. Y en este caso del rescate de los 10 mineros, hasta lograr el propósito de rescatarlos.

Bueno, ya me voy ahora sí.

Mañana vamos a llevar a cabo la reunión del Gabinete de Seguridad en Tijuana y la conferencia en Tijuana. La hora va a ser allá, la misma, pero acá a las 9:00 de la mañana. Y vamos a hacer un recorrido por la frontera, vamos a estar en Tijuana, vamos a estar en Nogales, vamos a visitar Guaymas, vamos al Rosario, también, Sonora, hasta el domingo vamos a estar de recorrido, de gira.

INTERVENCIÓN: Para el lunes, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pónganse de acuerdo. Que la pasen bien.

