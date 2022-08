Las series que están de moda en HBO Uruguay este día

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, HBO se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones, quienes ya no se preguntan cómo descargar un video de Facebook y mejor pagan por el servicio.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son algunos de los 10 títulos de HBO Uruguay que actualmente se encuentran en el gusto del público y de los que nadie ha dejado de hablar:

1. Love Is in the Air

Eda Yıldız es una joven vendedora de flores que se enfrenta al joven y rico heredero Serkan Bolat cuando pierde, por su culpa, la beca que le iba a permitir estudiar en Italia. Para enmendar su error, Bolat le propone un trato: si acepta pasar dos meses con él como si fuese su prometida, le ayudará a pagar sus estudios. Pero este acuerdo cambiará el rumbo de sus vidas para siempre.

2. Infiel

Asya es una exitosa doctora con una carrera prometedora y tiene una vida perfecta con su marido y su hijo. Pero su vida da un vuelco cuando encuentra un cabello rubio en la bufanda de su marido y descubre que su vida no es tan maravillosa como ella pensaba.

3. Westworld

Westworld está ambientada en un parque de atracciones futurista dirigido por el Doctor Robert Ford. Las instalaciones cuentan con androides cuya apariencia física es humana y gracias a ellos los visitantes pueden introducirse en cualquier tipo de fantasía, por muy oscura que sea..

4. Boruto: Naruto La Pelicula

Han pasado algunos años desde el final de la Guerra Shinobi. Naruto Uzumaki es el séptimo Hokage de Konoha, en esta nueva era. Su hijo, Boruto Uzumaki, pronto entrará en los exámenes de Chunin, junto Sarada Uchiha y el misterioso Mitsuki.

5. Juego de tronos

En una tierra donde los veranos duran décadas y los inviernos pueden durar toda una vida, los problemas acechan. Desde las maquinaciones del sur a las salvajes tierras del este, pasando por el helado norte y el milenario muro que protege el reino de las fuerzas tenebrosas, dos poderosas familias mantienen un enfrentamiento letal por gobernar los Siete Reinos de Poniente. Mientras la traición, la lujuria y las fuerzas sobrenaturales sacuden los pilares de los reinos, la sangrienta batalla por el trono de Hierro tendrá consecuencias imprevistas y trascendentales. El invierno se acerca. Que empiece 'Juego de tronos'.

6. Smiling Friends

Una pequeña empresa dedicada a llevar la felicidad al mundo recibe una simple solicitud para ayudar al hijo infeliz de una mujer a sonreír de nuevo, pero el trabajo resulta más complicado de lo que parece.

7. Verdades Secretas

Arlette (Camila Queiroz) es una adolescente ingenua que siempre soñó con seguir la carrera de modelo. Después de que sus padres se separan, se muda a la agitada ciudad de São Paulo con su conservadora madre Carolina (Drica Moraes) para vivir con su abuela. Cuando las dificultades financieras comienzan a agravarse, Arlette busca en su gran sueño una oportunidad para poder proporcionarle a su familia una vida mejor. No trascurre mucho tempo hasta que la ambiciosa empresaria Fanny (Marieta Severo) queda fascinada por las posibilidades que ve en Arlette como modelo y la invita a formar parte de su agencia. En ese nuevo universo, Arlette se transforma completamente, no sólo en su apariencia, sino también en el nombre que empieza a usar: Ángel. Sin embargo, detrás de todo el glamour de las pasarelas se esconde una trama de prostitución dirigida por la inmoral Fanny que va a transformar la vida de la joven modelo para siempre: el book rosa.

8. Big Bang

Mientras los físicos Leonard y Sheldon completan su pandilla de frikis con Howard y Raj, la aspirante a actriz Penny ocupa el piso de enfrente.

9. Amigos pasajeros

Marcus y Emily hacen amistad en un resort de México con Ron y Kyla, una pareja de locos fiesteros. Allí deciden disfrutar del momento dejándose llevar durante una semana llena de desinhibición y desenfreno con sus nuevos "amigos pasajeros". Meses después de la aventura, Marcus y Emily se horrorizan al ver que Ron y Kyla aparecen sin que los inviten en su boda.

10. Hora de aventuras

Finn un chico de doce años, fue encontrado en el bosque siendo un bebé por un perro de la familia y su mejor amigo y hermano adoptivo es Jake, un perro de 28 años de edad, con poderes mágicos. Son aventureros que viven en "La Tierra de Ooo", un entorno lleno de personajes surrealistas. Algunas aventuras típicas del dúo son salvar princesas, luchar contra monstruos, la exploración de mazmorras o ayudar a los necesitados.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO en la guerra del streaming

Desde que surgió, la plataforma de HBO se ha convertido en una de las más importantes en la batalla por el streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

HBO es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

