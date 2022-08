Todo sobre la mañanera de AMLO de este jueves 11 agosto

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y recibieron preguntas de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Vamos a informar este jueves. Primero, lo del rescate de los mineros, el avance que se tiene. Va a informarnos la licenciada Laura Velázquez, de Protección Civil, que desde el día de accidente lamentable en que quedaron atrapados 10 mineros, ha estado allá.

También, con la participación de la Secretaría de la Defensa se puso en marcha en Plan DN-III. Y ha estado trabajando todo el gobierno, todas las dependencias han estado ayudando y lo mismo ingenieros, mineros de empresas, voluntarios, trabajadores mineros.

Se estableció un campamento y han estado trabajando de manera coordinada día y noche sin parar, Porque, en efecto, a lo mejor lo va a mencionar Laura, yo también lo constaté, ayer un periódico, un medio de información habló de que se habían detenido las labores de rescate, de muy mala fe. Entonces, aclarar eso.

Y nos va a informar el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, sobre lo que se está haciendo en estos días, que son fundamentales, muy importantes.

Y luego Ricardo Mejía, como todos los jueves, nos va a hablar sobre los delitos de la semana y de la cero impunidad, es decir, de no permitir que ningún delito quede sin castigo.

Entonces, vamos con Laura, te escuchamos.

LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA, COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL: Gracias. Muchas gracias, presidente. Con su permiso.

Como bien lo menciona usted, llevamos en la mina de Pinabete, en Sabinas, Coahuila, 183 horas de trabajo ininterrumpido. Acá el trabajo, señor presidente, informo a todos, a todas, que jamás se suspenden labores, se trabajan las 24 horas del día y nuestro trabajo pues lo pueden testificar los propios familiares de nuestros mineros. El trabajo que realizamos acá es continuo, es entregado, es muy bien coordinado.

Nos reunimos en varios momentos, hay dos reuniones de coordinación que realizamos para poder determinar estrategias para el bombeo, las acciones de búsqueda y de rescate Cada hora nos mantienen informados la empresa de Minosa, nos mantiene informados de los niveles del agua al interior de los pozos y también de manera permanente se están monitoreando los niveles de explosividad.

Es un trabajo que tiene que ser sumamente cuidadoso, que tenemos que proteger y cuidar a los familiares de los mineros y también proteger a los propios rescatistas, que cualquier movimiento podría tener complicaciones.

Estamos acá con todas las dificultades del clima; sin embargo, con todo, estamos entregados y muy comprometidos y no nos vamos a ir de aquí, presidente, como fueron sus instrucciones, hasta que no rescatemos a nuestros 10 mineros que están en la mina de Pinabete. Jamás se han suspendido las labores y no hay ningún riesgo de colapso como lo mencionó este medio de comunicación.

El día de ayer, señor presidente, a las 17:56 horas se efectuó la inmersión de un equipo de buceo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto se realizó en el pozo número 4, el general Luis Cresencio evidentemente que tiene todos los detalles y nos los va a compartir.

La estrategia inicial fue abatir los niveles iniciales de agua en la mina. Hay que recordar que cuando llegamos, el miércoles 13 de agosto, en el primer minuto de jueves 4 de agosto empezamos a abatir estos niveles de agua que se encontraban por arriba de los 30 metros.

Ahora, más adelante, también el general Luis Cresencio nos va a dar los niveles. Han bajado de una manera extraordinaria, por debajo de los nueve metros.

Esta estrategia es la correcta porque tenemos que bajar los niveles de agua para que puedan entrar nuestros rescatistas, para que los buzos puedan entrar con la seguridad y que nos indiquen cuáles son los indicios, qué es lo que encuentran allá abajo, en la mina.

Se ha utilizado la mayor potencia posible para tener esta extracción de agua con diferentes bombas de diferente potencia, para poder asegurar la extracción. La extracción es permanente, es de 24 horas. Acabamos de recibir el reporte de la noche, toda la noche se estuvo extrayendo el agua, como lo mencionaré en la próxima lámina.

La segunda etapa incluye la exploración de las condiciones de seguridad existentes por medio de los buzos, que ellos son los que nos van indicando cuáles son las condiciones para entrar al rescate y además la sustitución de las bombas de gran tamaño por otras más adaptables.

La tercera etapa es el ingreso de los rescatistas para llevar a cabo las acciones de búsqueda y rescate, así como la extracción de escombros y, en su caso, del reforzamiento de la estabilidad en la mina.

A continuación, señor presidente, los niveles, como menciono, son óptimos, son importantes. Nosotros esperamos que el día de hoy en el pozo 2, que estamos llegando ya a niveles en donde pueden entrar los rescatistas, esto nos lo irá indicando la empresa Minosa y además la Secretaría de la Defensa, que encabeza tanto el rescate, a través de los buzos como rescatistas, podamos apoyarnos seguramente con nuestros mineros voluntarios, son muchos de ellos familiares de quienes se encuentran en la mina.

Esto lo estaremos evaluando en el transcurso del día. Tenemos que ser muy cuidadosos para no exponer a nadie. Entendemos la urgencia de entrar y ojalá que el día de hoy pueda ser.

El total del volumen, señor presidente, de la extracción de esta agua desde el pasado 3 de agosto al día de hoy ha sido, es superior a los 148 mil metros cuadrados y el volumen extraído hasta el día de ayer es de 18 mil 425.

Hay un caudal de salida de 291 metros por segundo, seguimos con las bombas en los pozos. También hay cuatro barrenos en los cuales se encuentran ya con sus bombas también haciendo la extracción más grande para poder ingresar.

Vamos a ver si el día de hoy también pueden ingresar los buzos y de manera inmediata puedan ingresar los rescatistas.

Por último, señor presidente, agradecer y además dar a conocer que todos estamos trabajando en equipo de una manera extraordinaria, que del Gobierno de México la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, la Guardia Nacional, Conagua, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, el IMSS, todos juntos con la empresa Minosa y además con todos nuestros mineros voluntarios que están haciendo su mejor esfuerzo, asimismo, como todos los que integran el gobierno del estado de Coahuila y del municipio de Sabinas estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y trabajando en equipo día a día para lograr el objetivo de sacar a nuestros mineros que se encuentran en la mina Pinabete y esperemos que sea el día de hoy, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Gracias, Laura.

General.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con permiso, señor presidente. Continuamos con el informe.

Aquí vemos la gráfica de los pozos, de lo que ya informaba la coordinadora, aquí se ve el trabajo de estos días que se ha estado desarrollando de manera permanente, cómo en los pozos ha ido bajando los niveles, ya para el día de hoy tenemos estos niveles, el más bajo, 4.9 y luego 6.9 y 9.1 metros con Conagua.

En este pozo fue donde el día de ayer se hicieron algunas actividades con rescatistas y con buzos buscando. A pesar de que no hemos llegado al nivel que óptimo que se requiere para que los rescatistas intervengan, se buscó la posibilidad de si había las condiciones para poder iniciar estas actividades.

Aquí tenemos, en esta lámina, hubo cuatro descensos en el pozo número 3, en el que participó un elemento del Ejército, del equipo de rescate y uno de los mineros, de los civiles, de los voluntarios. Entre ambos hicieron estos cuatro descensos, buscaron precisamente detectar las condiciones que tenía este pozo. Estaba obstruido.

Ellos abrieron el pozo un poco para que pudieran entrar los buzos. Retiraron 13 polines de madera y 15 metros de manguera. Con estos trabajos, estos cuatro descensos que hicieron los rescatistas, participó posteriormente el equipo de buzos del Ejército para también ver ya más hacia el interior, las condiciones del pozo.

Encontraron que no tienen espacio para avanzar, tienen obstrucciones, hay maderas, sigue habiendo ahí algunos polines. Incluso con las luces que llevan para poder observar en el interior, pues no, no tienen la visibilidad que requieren para hacer la identificación de lo que se encuentra.

Se va a continuar, como lo citó la coordinadora. El trabajo es constante, la extracción de agua, buscando que se tengan los niveles óptimos, pero se van a seguir con estas actividades. Sin llegar todavía al nivel que se considera apropiado para operar, de todos modos, los rescatistas y los buzos van a seguir haciendo los intentos para llevar a cabo la actividad que tienen destinada.

Aquí nada más unas fotografías de lo que han estado desarrollando ahí en el área. Aquí es donde se preparan para, los rescatistas y los buzos, para poder hacer la inmersión ahí en los pozos.

Es todo, señor presidente.

RICARDO MEJÍA BERDEJA, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (SSPC): Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente.

Damos cuenta del informe Cero Impunidad, no hay crimen sin castigo, que es un esfuerzo coordinado del Gobierno de México, las entidades federativas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, fiscalías de los estados, Fiscalía General de la República y las secretarías de Seguridad Pública.

Como usted ha señalado, no solamente se persigue a la delincuencia común y a la delincuencia organizada, sino también a la delincuencia de cuello blanco y el caso que se informa a continuación es una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se ha logrado ubicar a una organización de servidores públicos acusados de realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez de esta ciudad y para tal efecto se detuvo al exdirector Jurídico de la alcaldía Benito Juárez del periodo de 2009 a 2016, Luis ‘N’ y se giró orden de aprehensión en contra de Nicias ‘N’, exdirector de Obra Pública de la alcaldía Benito Juárez entre 2006 y 2018, es decir, 12 años.

La Fiscalía General de Justicia logró la detención de Luis ‘N’ tras cumplimentar orden de aprehensión en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. Presuntamente está asociado con actos de corrupción en la demolición de un inmueble catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes.

El domingo 31 de julio se llevó a cabo la audiencia para el cumplimiento de la orden de aprehensión y el pasado 4 de agosto se obtuvo la vinculación a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Se realizaron también concurrentemente 42 cateos a 42 inmuebles ubicados en las alcaldías Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Miguel Hidalgo, en las que se han recabado por parte de la fiscalía información que ha permitido fortalecer la investigación.

El modus operandi de esta presunta organización delictiva encabezada por Luis ‘N’ y Nicias ‘N’, implicaba que estos servidores públicos acusados de realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios, empresas fachadas y otorgamiento y gestión de autorizaciones, incluso extorsiones a empresarios dentro de la alcaldía Benito Juárez. Habría 10 empresas fantasmas vinculadas a esta organización delictiva.

La investigación comenzó por parte de la fiscalía en agosto del 2021, tras registrarse una explosión en un inmueble ubicado en avenida Coyoacán. Dicho edificio recibió las manifestaciones de obra nueva del dictamen de habitabilidad durante la gestión de Nicias’ ‘N’.

La indagatoria permitió establecer que Nicias ‘N’ posee un par de departamentos de ese inmueble, mismos que pudieron haberle sido entregados como contraprestación a cambio de facilidades que la alcaldía ofrecía para la construcción de obras nuevas, lo que deducía un claro conflicto de interés.

De igual manera, presuntamente autorizó la habitabilidad de uno de los inmuebles afectados durante el sismo de 2017, particularmente el ubicado en avenida Emiliano Zapata, tras considerar a su juicio que cumplía con todas las disposiciones legales; sin embargo, el edificio colapsó nueve meses después de haber sido inaugurado y por este hecho fue suspendido en 2020.

De acuerdo con las investigaciones, los presuntos Luis ‘N’ y Nicias ‘N’ otorgaban los permisos correspondientes para la construcción de bienes en la alcaldía, pero de igual manera intervenían como gestores ante Seduvi del entonces Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Se tiene conocimiento que ambos son copropietarios, entre otros inmuebles, de un edificio cuyo valor comercial superaría los 30 millones de pesos.

Nicias ‘N’ adquirió el inmueble en 2011 a un precio muy por debajo del valor de mercado y posteriormente en 2014 se lo vendió a Luis ‘N’ al 50 por ciento de la propiedad por un monto de 1.4 millones.

Tanto Nicias ‘N’ como Luis ‘N’, tenían ambos un largo periodo en el gobierno de la alcaldía Benito Juárez, posiblemente contaban con el consentimiento de sus superiores jerárquicos de la alcaldía para obtener beneficios ilícitos.

Las declaraciones patrimoniales de ambos, desde luego, no coincidían con su patrimonio, lo que logró identificar empresas en las que formaban parte y después de la investigación de la fiscalía poder imputarle ilícitos de carácter penal.

Siguiente. También informamos de la detención de presuntos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación y el rescate de una mujer secuestrada en Tenancingo, Estado de México. El pasado 8 de agosto elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la fiscalía local y la policía del Estado de México lograron la detención de seis presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación al atender una denuncia ciudadana sobre sujetos armados en un domicilio ubicado en esa localidad.

Se logró la liberación de una mujer, así como el aseguramiento de armas y equipo táctico. Estos sujetos habían estado en diferentes denuncias por extorsión, cobro de derecho de piso y secuestro.

Estas son las seis personas detenidas que ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público para su vinculación a proceso penal.

Siguiente. También se informa de la detención de ‘el Chester’, presunto homicida de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

En una operación de la Sedena, Guardia Nacional, Semar, la Secretaría de Seguridad local y la fiscalía local, lograron la detención de Víctor ‘N’, alias ‘el Chester’, que es un objetivo prioritario que está implicado en la presunta participación en el homicidio de dos elementos de la fiscalía estatal por hechos ocurridos el pasado 4 de noviembre de 2021 en una emboscada en el municipio de Texcaltitlán. Como ustedes recordarán, en esa zona donde opera el grupo criminal de la Familia Michoacana recurrentemente hacen emboscadas en contra de elementos de seguridad pública.

Víctor ‘N’ intentó evadir un puesto de atención, fue perseguido por la autoridad correspondiente, fue sometido conforme a la ley y fue puesto a disposición de las autoridades, fue detenido además junto con otros tres sujetos que lo acompañaban.

Siguiente. Con relación a la búsqueda para ejecutar orden de aprehensión contra José ‘N’, alias ‘el Chueco’, en Chihuahua, presunto autor material del homicidio de dos párrocos y un guía de turistas en el municipio de Urique, comentar que elementos de Sedena, en coordinación con la Fiscalía General de Chihuahua, lograron la detención de Gilberto ‘N’, alias ‘el Chaquira’, en posesión de droga y armamento.

El detenido es primo y hombre de confianza de José ‘N’, alias ‘el Chueco’, presunto responsable de los homicidios referidos. Además, se le detuvo con un arma larga y dos mil 18 pastillas de fentanilo, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, la cual ya solicitó su vinculación a proceso penal.

Con esta detención a partir del despliegue que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional en esta región de Chihuahua, van al momento 18 detenidos con la última detención. Y sigue la búsqueda 6 localización de José ‘N’, alias ‘el Chueco’ por los estados de Chihuahua, Sonora y también con las alertas migratorias correspondientes.

Siguiente. También informamos de la detención de un presunto secuestrador prófugo en Guaymas, Sonora. Como aquí se ha dicho, no hay crimen sin castigo y finalmente, a partir de las acciones desplegadas, se puede detener a diferentes infractores de la ley, como es el caso de este sujeto, que tenía 14 años prófugo; sin embargo, elementos de la fiscalía de Sonora, con apoyo de unidades operativas, logró la detención del mismo, Héctor Adrián, alias ‘el Tabaco’, mientras se trasladaba por Guaymas, con lo cual se le ejecutó la orden de aprehensión por el delito de secuestro, homicidio con premeditación y alevosía, así como asociación delictuosa por hechos ocurridos en 2018 en Cananea.

Ya se dictó auto de formal prisión, porque esta detención se hizo con el anterior sistema de justicia penal.

Siguiente. También informamos, dentro del marco de las operaciones para el combate a los feminicidios, que el pasado 3 de agosto que la fiscalía de Sonora, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal, logró la detención de Isaías Hijineo en Ciudad Obregón, donde estaba trabajando en una acuícola, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio cometido en agravio de Brenda Guadalupe ‘N’, hechos ocurridos en mayo de 2019.

Por estos hechos ya había sido detenida Blanca Flor ‘N’, quien es copartícipe de este feminicidio, quien ya fue sentenciada a 25 años; sin embargo, faltaba el otro copartícipe y autor material, quien ya fue detenido y está pendiente su vinculación a proceso penal.

Siguiente. Informar que la Fiscalía General de Justicia del estado de Quintana Roo reporta que entre el 5 al 9 de agosto fueron detenidos y ejecutadas órdenes de aprehensión en contra de cuatro masculinos que cometieron el delito de homicidio en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.

Siguiente. Informar también que, como parte del despliegue llevado a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional con relación al caso de San José de Gracia en la zona comprendida entre Michoacán y Jalisco, fueron detenidos entre los días del 2 al 8 de agosto por elementos de la Guardia Nacional siete personas, a quienes se les aseguraron armamento y vehículos.

Aquí se aprecia el armamento: ocho armas largas, 83 cargadores, granadas de fragmentación, chalecos tácticos, que es una célula del cartel Jalisco Nueva Generación y fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad ministerial.

También, como parte de este despliegue en Marcos Castellanos, que es el municipio donde está la localidad de San José de Gracia fueron detenidos también cuatro sujetos con armas largas, armas cortas y también pertenecientes a un grupo de generadores de violencia.

Con estas detenciones de abril al 8 de agosto personal de Sedena y Guardia Nacional han logrado la detención de 40 generadores de violencia en los municipios de Tizapán el Alto, Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro, San José de Gracia y Mazamitla de los estados de Michoacán y Jalisco, que es esta región. Y todo esto a raíz del evento de febrero de este año en San José de Gracia, donde además ya se le ejecutó orden de aprehensión a dos de los homicidas de este evento que ocurrió en un velorio en ese municipio.

Siguiente. También, en diferentes operativos, comprendidos del 2 al 9 de agosto del presente, elementos de Sedena y Guardia Nacional lograron la detención de 44 generadores de violencia, así como armas largas, armas cortas y droga en diferentes municipios. Es el caso de Tijuana, Baja California, con una persona detenida con 10 mil pastillas de fentanilo; Ameca, Jalisco, con cuatro personas detenidas con armas largas y un vehículo; Acapulco, Guerrero, con seis agresores con cuatro armas largas y vehículos; Jiquilpan, seis personas detenidas, con mil 538 cartuchos, 11 armas largas; Tláhuac, tres personas detenidas con droga y también chaleco táctico y un vehículo; Irapuato, que fueron detenidas seis personas; Nuevo Casas Grandes, cinco personas detenidas con armas largas; Tepatitlán, Morelos; Salamanca, Guanajuato; Rayón, San Luis Potosí, cuatro personas, esto fue en coordinación con la autoridad de seguridad local, en un evento donde hubo agresores fallecidos.

Y el caso de Ixtlahuacán del Río, con cinco personas detenidas, que este evento fue el que detonó, como lo explicó el general secretario, diferentes acciones del grupo delictivo, que ya lo explicó el día de ayer, pero hay cinco personas detenidas.

Siguiente. También informar el aseguramiento por parte de la Secretaría de Marina de una embarcación a 34 millas náuticas al oeste del puerto de Lázaro Cárdenas. Este aseguramiento y detención implicó 870 kilogramos de cocaína, lo que implica una afectación económica a la delincuencia organizada de 217 millones de pesos.

Con esta detención, con esta operación de la Marina, hay al día que se informa cocaína asegurada que implica la cantidad de 16 mil 216 kilogramos, es decir, 16. 2 toneladas, con una afectación económica a la delincuencia organizada por cuatro mil 128 millones de pesos.

Siguiente. Continuando también con el tema del evento que se suscitó a partir de Ixtlahuacán, en Jalisco, esto también tuvo un impacto colateral en Guanajuato, en diferentes municipios: en Celaya, en San Francisco del Rincón, Silao, Irapuato y León.

Y ese mismo día fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público 11 personas, quienes se conducían en vehículos, motocicletas, quienes poseían armas, cargadores, cartuchos y se les aseguró también garrafas de gasolina, con lo cual perpetraban los incendios en estos lugares. Ya están 11 detenidos que, sumados a los cinco de Jalisco, implican que por estos eventos fueron detenidos hasta el día de hoy 16 personas, quienes ya están a disposición del Ministerio Público correspondiente

Aquí hay algunas cosas que se les aseguraron. Como pueden apreciar, aquí hay, en un envase, gasolina, con lo cual perpetraban los incendios. Se les detuvo armas, celulares, motocicletas y chalecos también, donde aparecen las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación.

En el caso de las vinculaciones relevantes, como aquí se ha dicho, el combate a la impunidad, cero impunidad no implica nada más las detenciones, sino la continuidad de los procedimientos penales.

Y aquí, como se informó la semana pasada, al feminicida serial Greek ‘N’, quien ya está vinculado a proceso en Veracruz, se le ejecutó otra orden de aprehensión por otro feminicidio del estado de Tlaxcala, prevalecen todavía varias carpetas de diferentes estados donde este sujeto cometía el delito de feminicidio.

También en el caso del multihomicidio familiar en Boca del Río en contra de una familia de ganaderos, ya fue vinculada a proceso penal Yesenia ‘N’, presunta responsable del delito de homicidio calificado en agravio de siete personas. Continúa la investigación para poder detener a otros copartícipes y ya fue vinculada a proceso penal.

También informar que en casos de trata y violencia infantil en Quintana Roo, fue sentenciado por violación de menor en Benito Juárez, José ‘H’, por el delito de violación en agravio de una niña de identidad reservada. Señalar que, a consecuencia de este evento criminal tan aberrante, la menor perdió la vida y el sujeto fue sentenciado a 50 años.

También fueron sentenciados, perdón, vinculados a proceso penal, dos personas por un delito de violación en agravio de una menor de 10 años con identidad reservada también en Benito Juárez, Quintana Roo.

Informar también que la fiscalía del estado de México obtuvo ante el Poder Judicial de la entidad sentencia condenatoria por 35 años para Mauricio ‘N’, por el delito de homicidio cometido en agravio de la adolescente de 15 años, Hugo ‘N’, hechos ocurridos en un salón de fiestas en el municipio de Jilotzingo, Estado de México, el pasado 2 de abril.

La víctima es Hugo ‘N’. Como se recordará, por este evento hubo algunas movilizaciones, finalmente se detuvo al homicida, que se logró acreditar que la noche del pasado de abril se encontraba en el salón de fiestas denominado Imperio, donde fue agredido por Mauricio ‘N’, quien laboraba en dicho inmueble. La víctima falleció en el traslado al hospital. Finalmente, fue sentenciado ya a 35 años de prisión.

También informar que se obtuvo una sentencia relevante, también en el Estado de México, por sentencias que van de los 75 y los 65 años de prisión para 13 personas que son parte de un grupo criminal que secuestró a una mujer en hechos ocurridos en el 2014, en el municipio de Toluca. Como aquí se dice, no hay crimen sin castigo y ya se le sentenció por este delito.

También, en el caso de la Ciudad de México, la fiscalía de la ciudad obtuvo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México diferentes condenas por feminicidio, 56 años, en agravio de Cruz ‘N’, que es ya culpable de este delito; Carlos ‘N’, por doble homicidio, 40 años; por secuestro exprés, Daniel ‘N’, 27 años; y también por secuestro exprés, Iván ‘N’, 50 años de prisión.

Siguiente. En el caso de los feminicidios del periodo que se informa, hay 24 personas detenidas y hay seis sentenciados: en el Estado de México tres; Ciudad de México, aquí hay otros cinco; Baja California Sur, tres, entre ellos un sentenciado; Guanajuato, un sentenciado y otro detenido; en Michoacán cinco detenidos y un sentenciado; en Oaxaca un detenido, en Chihuahua un sentenciado, en Sonora los dos casos que ya referimos, en Veracruz un sentenciado y en Jalisco un detenido.

En el caso de las denuncias de desaparición o no localización en el estado de Nuevo León, seis personas del sexo femenino fueron reportadas como desaparecidas o no localizadas del 4 al 9 de agosto; afortunadamente todas fueron localizadas y están ya con bien.

Informar también de una sentencia relevante del fuero federal en el caso del homicidio del periodista Alfredo Cardoso, ocurrido en Acapulco, Guerrero, en octubre de 2021. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, informó que obtuvo sentencia condenatoria en contra de Roberto ‘B’, por ser responsable del homicidio del periodista Alfredo Cardoso.

Aquí las partes se sometieron a un procedimiento abreviado, que logró acreditar que Roberto ‘B’, disparó el arma de fuego en contra del periodista, director del portal Dos Costas, Guerrero y fue sentenciado a 13 años de prisión y cuatro meses, insistimos, en un procedimiento abreviado que contó también con la anuencia de las gentes que imputaron este delito y familiares de la víctima.

En el caso del periodista Ernesto Méndez Pérez, asesinado el pasado 2 de agosto en San Luis de la Paz, Guanajuato, la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato logró la detención de Roberto ‘N’, alias ‘el Borrachito’, en una operación coordinada con la fiscalía de Querétaro. Esta detención fue en la delegación Villa Cayetano Rubio, Cuesta China, en Santiago de Querétaro, Querétaro.

Es uno de los dos autores materiales. Ya hay una orden de aprehensión contra el otro presunto autor material. Ya se calificó de legal la detención y se le vinculó a proceso penal por el homicidio de Ernesto Méndez Pérez.

El móvil, según informa la fiscalía, tuvo que ver con un tema de extorsión por el negocio Las Caguamas, que la familia de la víctima tenía en esa localidad de San Luis de la Paz.

En el caso del cuadro que aquí se presenta cada semana, son 11 casos, hay 29 detenidos o buscados y 21 vinculados a proceso penal.

Informar que, en el caso de Antonio de la Cruz, la Fiscalía General de la República a través de la fiscalía para delitos que atentan contra la libertad de expresión informa que van muy avanzadas las investigaciones y que, en breve, seguramente, estarán judicializando.

Sería cuanto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos atrás, porque no quedó pendiente nada. A ver, las dos compañeras que están aquí el compañero, el compañero, cuatro, cinco y seis.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Joselaine Gutiérrez, corresponsal de La Lista News.

Antes de iniciar mis preguntas, quisiera agradecerle su atención puntual a la denuncia que hice hace unas semanas sobre la migrante guatemalteca Juana Santizo.

Dicho esto, comentarle que el día que detuvieron al narcotraficante Rafael Caro Quintero se desplomó un helicóptero Black Hawk, donde a bordo iban 14 elementos de la Secretaría de Marina, quienes lamentablemente fallecieron.

He de destacar, presidente, que a esta aeronave se le considera como una de las más flexibles y seguras del mundo; sin embargo, la propia Secretaría de Marina ya declaró… más bien, descartó que esta aeronave haya sido derribada.

¿Nos pudiera decir cuál es el avance que hay sobre las causas que provocaron este desplome, por favor? Y enseguida le hago la segunda pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, está por informarse sobre el dictamen que se elaboró para informar sobre el desplome del helicóptero.

Le voy a pedir al secretario de Marina que se informe el día de hoy sobre el estado en que se encuentra esta investigación, si les parece.

INTERLOCUTORA: Perfecto, presidente.

Y como segunda pregunta, hace un mes el titular de la UIF de Hacienda, Pablo Gómez, aquí mismo, en la mañanera declaró cómo se detectó un esquema de operaciones inusuales, donde el expresidente Enrique Peña Nieto obtuvo beneficios económicos. De hecho, en esa conferencia el titular declaró: ‘Nadie considerado como una persona expuesta políticamente en el mundo escapa de estar permanentemente informado de sus actividades financieras’

Dicho esto, presidente, mi pregunta es si también han detectado algunas otras operaciones inusuales en el caso de exmandatarios, hablando específicamente del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es el informe que presentó Pablos Gómez. Posteriormente, la fiscalía dio a conocer cuáles son las carpetas de investigación que se tienen en general.

Y nosotros aclaramos que son procesos a cargo de la fiscalía general y que no podemos hacer juicios sumarios, hay que esperar, que se lleven a cabo las investigaciones y no adelantarnos, esperar para que, si se requiere, se presenten las pruebas y la fiscalía resuelva en definitivo. Pero es un proceso, no se puede llevar a cabo de la noche a la mañana esto.

Estoy seguro que la fiscalía lo está atendiendo bien y que en su momento nos van a informar sobre el caso de las denuncias contra el presidente Peña Nieto.

En los otros casos sobre expresidentes, yo no tengo información al respecto, específica, seguramente hay denuncias, pero no tengo yo información sobre eso.

Porque también, reitero, nosotros decidimos no perseguir a ningún adversario, optamos porque fuese el pueblo el que decidiera si se abría una investigación a todos los expresidentes, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, incluso presenté al Poder Legislativo la solicitud, de acuerdo a la ley, de acuerdo al artículo 35 de la Constitución, para llevar a cabo una consulta a los ciudadanos; se llevó a cabo esta consulta, la mayoría sí votó porque se investigara, pero no fue suficiente la participación, por eso no fue vinculatoria la consulta, esto también no significa que otros ciudadanos puedan presentar denuncias.

En el caso de nosotros, lo que tiene que ver con el Ejecutivo, nosotros hemos decidido no presentar ninguna denuncia, porque desde que tomé posesión hablé de que teníamos que ver hacia adelante y que se nos castigara a nosotros y que se iniciara una etapa nueva, sin corrupción, sin impunidad, porque consideramos que era muy importante cambiar de fondo el régimen de corrupción.

No optar sólo por lo espectacular, como era la costumbre, la espectacularidad, un ‘pez gordo’ y al final terminaban, los que ordenaban esto, haciendo lo mismo o peor. Acuérdense lo que pasó cuando detuvieron al líder petrolero en la época de Salinas, todo un espectáculo y muchos fueron engañados, manipulados. Todo esto con la complicidad de la mayoría, no de todos, pero sí de la mayoría de los medios de información.

¿Qué pasó después?

Pues en el gobierno de Salinas, lo hemos dicho, es en el gobierno que se entregaron los bienes de la nación, del pueblo, a particulares, a sus allegados. Un gran saqueo.

Entonces, nada de eso. Vamos a que ya no se repitan esos hechos de corrupción y hacer a un lado la parte espectacular y mucho menos fabricar delitos y actuar a partir de venganzas políticas.

No es mi fuerte, lo he dicho varias veces, la venganza. Lo que queremos es erradicar la corrupción y lo estamos logrando. Lo que queremos es erradicar la corrupción y lo estamos logrando, acabar con la corrupción y con la impunidad.

Esto que acaba de informar Ricardo, esto no se hacía. Y qué bien que ya se incluya a delincuentes de cuello blanco, porque solamente a los delincuentes del crimen organizado se les exhibía y los grandes ladrones de la política y el poder económico ni siquiera perdían su respetabilidad, nunca iban a la cárcel.

Me acuerdo de un dicho de campesinos de allá de mi tierra, que me decían cuando era yo joven, que era muy difícil que un cacique fuera a la cárcel y me decían: ‘Licenciado, ¿cuándo ha visto un costal de dinero en la cárcel?’, porque sólo se castigaba a los que no tenían con que comprar la inocencia, la justicia no navegaba en el mar de los potentados, de los influyentes.

Entonces, ya no hay impunidad para nadie, el que comete un delito es juzgado, no hay protección, porque, como lo he dicho también en otras ocasiones, parafraseando a Tolstoi, que decía que un gobierno que no procuraba la justicia no era más que una banda de malhechores.

Entonces, ya eso se terminó, estamos limpiando, seguimos limpiando de arriba para abajo. Todavía nos falta, porque era mucho el atraso y se arraigó mucho la corrupción, se quería convertir en hábito, en costumbre, que se aceptara por todos.

Acuérdense de cómo insistieron, bombardear con los dichos de que el que no transa, no avanza; y que la moral era un árbol que daba moras; y que político pobre, pobre político; ‘no desaproveches la oportunidad ahora que puedes, no se te va a volver a presentar’; ‘estudia, para que cuando seas grande seas como don Fulano, un reverendo ladrón’. Insistieron en eso, bueno, al grado de que hace muy poco un alto funcionario, de lo más alto, en la cima del poder, llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México.

Es como lo del racismo. Y todavía en el caso del racismo se manejaba más soterrado, había más recato, porque públicamente no había expresiones racistas, más eran en las conversaciones, en lo privado.

Pero en el caso de la corrupción ya era de dominio público, o lo querían hacer de dominio público. Le llamaban negocios, bisnes. Imagínense que hasta los seudoteóricos del neoliberalismo inventaron el sofisma de que en épocas de crisis económicas, si se le daba a los de arriba, se beneficiaban los de abajo, decían: ‘Si llueve fuerte arriba, gotea abajo’. ¿Y por qué le das a los de arriba para que gotee a los de abajo? Pues dale a los de abajo, a ver si gotea hacia arriba.

Pero todo eso lo fueron construyendo para tratar de legitimar el saqueo, el robo, la corrupción.

¿Qué nos salvó?

Las culturas de nuestro pueblo, las costumbres, las tradiciones, la honestidad de nuestro pueblo, no pudieron con eso. Sí creció bastante la mancha negra y permeó la ambición al dinero, pero no pudo eclipsarlo todo, la mancha negra, ni pudo destruir todo nuestro cuerpo, todo nuestro organismo, toda nuestra sociedad, por los valores. Yo siempre he sostenido que la mayor riqueza del pueblo de México es la honestidad de su pueblo.

Entonces, estamos iniciando una etapa nueva. Si hay asuntos que se deban de investigar, la fiscalía, con toda libertad.

No protegemos a nadie, no establecemos relaciones de complicidad con nadie, por eso estamos enfrentando los embates de los potentados, los que se sentían dueños de México.

Los conservadores, que son muy corruptos, muy hipócritas y muy corruptos, se dan baños de pureza. Dicen: Los bien nacidos, los hombres de bien, nosotros, los que estamos más informados, que tenemos más conocimiento, más roce social, que hemos viajado por el mundo’. Pues resulta que eso no es garantía de nada, hay gente muy humilde de familias de obreros, mujeres, hombres muy honestos.

Y antes los padres y los abuelos se educaban en eso, en hacer el bien sin mirar a quien. Si llevas a cabo una buena acción, vas a tener una recompensa.

Como cuando un migrante indígena encontró una cartera en un avión y estaba el nombre del dueño de la cartera y le habló y le dijo:

—¿Usted dejó una cartera? ¿Perdió una cartera?

—Sí.

—¿Dónde se la mando? ¿Tenía usted o tiene en la cartera tres mil, cuatro mil pesos?

— Sí, sí, eso es.

—¿Dónde se la mando?

—Oiga, ¿por qué lo hace? Me llama atención.

—Ah, porque me han enseñado de que, si yo actúo así, voy a tener siempre una recompensa, así estoy educado.

Pues esa era y sigue siendo la educación en las familias, en nuestros pueblos, Por eso resistimos; si no, se hubiese podrido todo.

Y ahora estamos en una etapa nueva y ahí poco a poco los acostumbrados a triunfar a toda costa, los que en política decían: ‘Me voy a colar’ o ‘tengo muy buenos padrinos, buenas agarraderas, buenas influencias y conozco al hermano del cuñado del director de obras públicas y voy a conseguir unos contratos’. ‘Oye, pero sí tú no tienes experiencia en construcción’. ‘Eso no le hace, lo importante es tener el contrato y ya consigo a los ingenieros y a los maestros albañiles, lo importante es tener el contrato’.

Pero eso en general. Cuando llegamos me encontré que lecheros, panaderos, claro, de arriba, estaban trabajando, porque tenían contratos para perforar pozos petroleros. O el ejemplo que les he dado a conocer, de un periodista o de una empresa periodística que iba a hacer la pista principal del aeropuerto de Texcoco. ¿De cuándo acá los medios de comunicación construyendo una pista?

Entonces, ya eso no.

Y lo mismo en el caso del pago de los impuestos, todos a pagar impuestos. Y antes pues no es que no pagaran, no sólo era una evasión, es que había mecanismos legales para que no pagaran.

Pero fíjense la gran hipocresía de que durante todo el periodo neoliberal estuvieron los intelectuales orgánicos, los columnistas, informadores, con honrosas excepciones, hablando de que el problema fiscal de México era que los ambulantes y los trabajadores de la calle, los que se buscan la vida como pueden, los acomodadores de carros, los ‘viene, viene’ no pagaban impuestos y ese era el problema.

Claro que todos tienen que contribuir, todos tenemos que contribuir y además sí se paga impuestos, todos pagamos impuestos hasta el campesino más pobre, cuando compra una mercancía había incluido un impuesto, ahí va el IVA, pero fíjense los caraduras, hablando de que el problema era que los de la economía informal no pagaban impuestos cuando los de arriba no pagaban, los que recibían más ingresos; y si pagaban, les devolvían los impuestos, les condonaban los impuestos.

Ahora, ya como no hay esas condonaciones, afortunadamente tenemos una hacienda pública sana, no necesitamos recurrir a deuda, no necesitamos aumentar los impuestos o que haya gasolinazos, no, solo poniendo orden y que los que no pagaban paguen impuestos.

Recuerdo uno muy famoso que estaba acostumbrado a apoyar a partidos, estaba acostumbrado, a conservadores. Y no por venganza, sino porque debía creo que como 12 mil millones al SAT y le pidió que pagara.

Y que no debía. ‘Pues, sí, sí debes, revisa, revisen, trae a tus técnicos, a tus contadores y que se haga una revisión de acuerdo a la ley’. Y al final se llegó a conclusión de que sí debía.

Entonces, ‘¿no hay otra salida?’ ‘No, hay que pagar, hay que pagar’.

Ya después dijo: ‘Voy a pagar, lo que más me da coraje es que va a decir en la mañanera de que debía yo y que pagué’. Por eso guardo el nombre de la persona y la empresa.

INTERVENCIÓN: ¿Ricardo Salinas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ese es otro asunto, no es el caso de Ricardo Salinas, es otra persona.

Todos, todos, todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, lo justo. En el caso de Ricardo Salinas se está haciendo una revisión, se los expliqué la vez pasada.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero eso es una parte y lo que se busca es un acuerdo de conformidad con la ley y hay voluntad de parte de la empresa que dirige Salinas.

Y se está investigando, se está tomando en cuenta su defensa acerca de que se le está cobrando doble porque, en el gobierno de Fox, Gil Díaz lo quiso perjudicar y luego los otros gobiernos.

Entonces, se está haciendo toda una investigación para que haya justicia, muy contrario de lo que piensan los conservadores, porque cree el león que todos son de su condición o todos son peludos.

Nosotros no somos autoritarios, ni tenemos nada que ver con actitudes dictatoriales, totalitarias, tiránicas, nosotros somos demócratas de verdad y respetamos la libertad, defendemos la libertad, entonces por eso escuchamos a todos y vamos a seguirlo haciendo así.

Muy bien. ¿Quién sigue?

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Diana Benítez, de El Financiero.

Sobre el Tren Maya, tras la revocación de la mayoría de estas suspensiones, líderes del colectivo Sélvame del Tren acusan que hubo presión del gobierno federal hacia el juez primero de Yucatán. ¿Qué responde a esta acusación?

Y, por otro lado, ¿cuánto es el monto estimado que se prevé pagar de indemnizaciones para estos 36 predios que se expropiaron ya para el Tramo 5?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, lo mismo, ¿no? cree el león que todos son de su condición. Claudio X. González y sus abogados, piensan que somos iguales a ellos. Nosotros no somos corruptos, somos distintos.

Y hay algo que debe de quedar muy claro: existe la honradez y la honestidad. Y puede ser, puede ser que sean honrados nuestros adversarios, pero no son honestos, porque la honestidad es un concepto más amplio, que incluye la honradez, pero también tiene que ver con la congruencia, con la autoridad moral, con el actuar como se piensa, con la rectitud.

Entonces, Claudio X. González y todo este grupo, entre otras cosas, nos deben una información sobre cómo obtienen sus fondos, eso tiene que ver con la honestidad, quiénes le dan dinero.

Ya nosotros sabemos que recibían dinero de las organizaciones empresariales, de algunos empresarios o influyentes y también de la Embajada de Estados Unidos, pero ellos deberían de decir: ‘Así nos financiamos y con este dinero pagamos abogados para promover los amparos en contra de las obras que está haciendo el gobierno, con este dinero financiamos a supuestas organizaciones de la sociedad civil o asociaciones no gubernamentales’. ¿Por qué no informan?

Nosotros no ejercemos presión contra nadie y lo que hicimos en el caso del Tren Maya fue presentar toda la información que nos solicitaron y además hacer uso de la facultad que tenemos para declarar una obra de interés público, de interés nacional, de seguridad nacional y eso fue lo que hicimos.

Y mientras se resolvía lo de los amparos hubo este decreto que nos permitió avanzar. Y qué bien que ahora ya el juez está desechando todos esos amparos.

Lo mismo que sucedió con el Aeropuerto ‘Felipe Ángeles’. ¿Cuántos amparos interpusieron? No sé, general, si usted se acuerda de eso. ¿Cómo unos 20?

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: No, yo creo que más.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Más, como 150.

Y era abusar de este mecanismo de protección para detener la obra, para que perdiéramos tiempo, para que no cumpliéramos, para hacernos quedar mal y no pudieron, porque como trabajamos día y noche…

Puede ser que nos detengan, como pasó en el tramo este del Tren Maya, dos, tres meses, pero ya estamos y vamos a recuperar el terreno, digo, el tiempo, porque estamos con más equipos intensificando nuestra acción, nuestro trabajo para recuperar lo perdido.

Pero quién sabe con qué van a salir ahora, pero no van a poder detenernos.

Y es también legal el que se utilice el amparo y que haya oposición, es normal. Y además entiendo que estén molestos y hasta les ofrezco disculpas por las molestias que ocasiona el desterrar la corrupción de México, les ofrezco disculpas.

INTERLOCUTORA: Presidente y el monto que se pagara por esta expropiación de 36 predios, ¿de cuánto es?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso se hace a partir de avalúos, no podemos pagar nada si no hay un avalúo, que se tiene que cumplir con este procedimiento. Y esos pagos se están haciendo y hay convenios con los propietarios.

¿A esto te refieres?

INTERLOCUTORA: Sí. ¿Ya se tendría el estimado de estos avalúos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. Entonces, conforme vayan saliendo los avalúos, se va pagando.

Actuó también la gente de la zona y les agradezco mucho, no sólo los campesinos, ejidatarios, sino también otros medianos y grandes propietarios, que lo que hicieron fue darnos anuencias.

Antes de que se hiciera el avalúo y que se les pagara, se llegó a acuerdos con ellos y se demostró, nos entregaron sus escrituras, sus constancias de que eran dueños de los predios y firmaron anuencias para que se usara su terreno. Se portaron muy bien, aprovecho para agradecerles.

Y se quedó de que se iban a hacer los trabajos de medición y avalúo y se les iba a pagar de acuerdo con el avalúo y en todos los casos se aceptó lo que arrojo el avalúo. De veras, extraordinario.

Ojalá y estos opositores, conservadores, tomaran en cuenta eso y recogieran los sentimientos del pueblo, eso les ayudaría mucho; pero son muy elitistas y no quieren salir de la esfera de confort o de su ambiente político, ideológico, porque si salieran de esa esfera elitista entenderían.

Porque a veces dicen: ‘Es inexplicable. ¿Cómo es posible que este hombre autoritario, dictador, socialista, populista, tenga el apoyo de la gente?’

Ni modo que lo atribuyan a que tengo el apoyo de los medios de información, porque ellos saben perfectamente que no es así, ellos controlan los medios de información, la mayoría. Y se han metido hasta en las redes sociales y tienen expertos y compran bots, manejan robots y compran lealtades y compran consciencias y no les funciona, porque no aceptan que el pueblo es sabio y tiene un instinto certero la gente. Pero para ellos el pueblo no existe, no le tienen respeto al pueblo y luego no quieren al pueblo. Entonces, por eso no avanzan y no hacen caso. Les doy consejos que no causan honorarios y siguen lo con lo mismo.

Y sí se requiere una oposición fuerte, inteligente, con autoridad moral, visionaria. ¿Por qué no presentan su proyecto alternativo?

Dicen: ‘Está mal lo que están haciendo, lo que deberían de hacer es esto’. Pero, ¿se acuerdan ustedes de algo que estén presentando como alternativa?, ¿han elaborado un volante con 10 propuestas, un volante con 10 propuestas para transformar a México, para que se frene la transformación que estamos llevando a cabo nosotros? Nada, nada, todo es: ‘No, no, no’, sin proponer nada.

Y eso de socialista hasta el expresidente Trump lo dice, hace poco lo repitió. Que, por cierto, con él llevamos muy buenas relaciones en el tiempo que estuvo como presidente, lo respetamos y nos respetó. Y dijo una vez yo era socialista, pero que le caía bien y yo ahora repito ¿no? lo que dije también en ese entonces, de que él era un capitalista, pero que me caía bien. Nos podemos llevar, pensando distinto, si nos respetamos ¿no?, eso es lo que podemos decir.

INTERLOCUTORA: Presidente, en un segundo tema, hace unos días el nuevo director del aeropuerto ‘Benito Juárez’ decía que ya cuenta con el dictamen técnico en torno a la Terminal 2.

Si nos puede platicar qué dice este dictamen, si ya tomó una decisión de lo que se realizarán en esta terminal.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos a reforzar la Terminal 2 y va a estar a cargo del gobierno de la Ciudad de México la obra para reforzarla; sobre todo, la cimentación, porque tiene problemas estructurales. Y ya hay un proyecto con ese propósito, ya nos reunimos y se acordó que se va a reforzar.

De todas formas, ya también se tomó la decisión de limitar el número de vuelos, no hay mucho riesgo de que se esté trabajando en reforzar la terminal y que al mismo tiempo estén las operaciones aéreas. Se van a limitar los vuelos, porque está saturado el aeropuerto.

INTERLOCUTORA: ¿De cuánto sería esta limitación, esta reducción?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Están haciendo el análisis técnico-profesional para decir: ‘Ya no se puede’, porque no sólo son más vuelos de los que pueden operarse en el aeropuerto, sino también más pasaje. Y ahora alguien hacia la observación de que los aviones son más grandes que los de antes y esto significa más gente.

Entonces, es el número de vuelos y el incremento de pasajeros. Son muchas, muchas ya las operaciones en el aeropuerto. Y tenemos el aeropuerto de Santa Lucía, el ‘Felipe Ángeles’. Entonces, se va a ordenar lo del uso del aeropuerto.

INTERLOCUTORA: Presidente, pero ¿el dictamen qué dice?, o sea, ¿que con esta reestructuración quedaría bien o si en un futuro se necesitaría una reconstrucción? que, como usted había dicho, no se comprometería por el tiempo, no le alcanza.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Había dos opciones: una, apuntalarlo para que se hiciera después una reparación de fondo; y otra, intervención para mediano y largo plazo. Y optamos por la segunda, lo vamos hacer porque está de por medio la seguridad de la gente.

Nada más que conste que cuando hicieron esa terminal hablaron de que era para 50 años y no aguantó porque no la hicieron bien. Pero no nos vamos a poner a ver eso, tenemos que garantizar la seguridad de la gente.

INTERLOCUTORA: ¿Cuándo inicia el reforzamiento?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Este mismo año.

A ver, ha intervenido el Instituto de Ingeniería de la UNAM y especialistas en estructuras y ellos son los que han recomendado el que se intervenga.

PREGUNTA: ¿Cuánto va a costar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es un promedio de 600 millones de pesos.

PREGUNTA: ¿Del erario?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo va a aportar la federación.

PREGUNTA: ¿Por qué lo hace el gobierno de la ciudad, si es una instalación federal?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Por la capacidad ejecutiva, constructiva. Es que nosotros estamos saturados y tenemos mucha obra y tenemos que dividirnos el trabajo, ayudarnos mutuamente, alivianarnos la carga entre todos.

Ya no podríamos recurrir a los ingenieros militares, que es lo mejor que hay en construcción, está probado, eficiencia, calidad, trabajo, tiempo de terminación de las obras, honestidad, ahorros, sí, pero nos faltan 250 instalaciones militares para la Guardia; llevamos como mil 600 sucursales del Banco del Bienestar, nos faltan como mil; nos faltan como 550 kilómetros, no, como 600 kilómetros del Tren Maya; nos falta el aeropuerto de Tulum; nos falta el distrito de riego en Nayarit ‘Alejandro Gascón Mercado’.

Ya no le quiero llamar Canal Centenario, ya ven que todo le llamaban así, por lo del centenario, que les tocó y todo quedó sin terminar, entonces ya nada más quedó Canal Centenario; sí, pero no se terminó en el centenario. Entonces ya es Distrito de Riego ‘Alejandro Gastón Mercado’, que además es un gran dirigente de Nayarit, luchador social excepcional y es un homenaje para él.

Pero, bueno, que yo recuerde, todo eso.

Ah, van a supervisar también, pero eso nada más es obra de supervisión, el nuevo acueducto de El Cuchillo a Monterrey, son 100 kilómetros.

Entonces, eso es, contestando tu pregunta. O sea, nosotros transferimos los fondos al gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad, como el aeropuerto está aquí en la Ciudad de México, lleva a cabo ya el proceso de construcción.

PREGUNTA: ¿La limitación de vuelos sería a partir de ya o a partir de cuándo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Este año, es que tenemos que avanzar.

PREGUNTA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya se está viendo, yo espero que antes de que finalice el año ya se haya terminado el proceso de licitación y que ya se empiece a construir. Es reforzar, básicamente.

¿Quién sigue?

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo, de Veracruz.

Presidente, en las últimas fechas se ha registrado el incremento en el precio de la tortilla, por ejemplo, en estados como Durango y Veracruz, llegando incluso a precios como 30 pesos por kilógramo.

El Consejo Nacional de la Tortilla explicó que esto se debe al incremento de algunas materias primas. Por su parte, los dueños de algunas tortillerías comentan que también esto se ha debido al aumento en lo que tiene que ver con el precio del maíz y el gas.

Preguntarle si tienen previsto algún programa de subsidio a este alimento de primera necesidad en nuestro país pues, aunque la tortilla de maíz está contemplada dentro de lo que es la canasta básica, solamente se da, digamos, en la venta en tiendas de autoservicio, no en las tortillerías populares o de las colonias.

En este sentido, preguntarle si será considerado este alimento en estos 24 productos básicos.

Y hay también algunos análisis o analistas económicos que dicen que esta situación del aumento del precio en la tortilla podría generalizarse a nivel nacional, sobre todo a finales de este año. No sé qué información tenga o qué percepción tengan ustedes a nivel del Gobierno Federal.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En primer lugar, informar que somos autosuficientes en maíz blanco y ayer también recibí el informe de que ya logramos la autosuficiencia en frijol, que esto es importante, son alimentos básicos.

Se está mejorando el precio a los productores, hay un Precio de Garantía para el maíz que se ha incrementado para que no nos falte.

No hemos querido promover importación de maíz amarillo porque queremos que se siga consumiendo maíz blanco. El maíz amarillo lo importan los productores pecuarios para forraje básicamente. No nos oponemos a eso, pero el gobierno no promueve el que se produzca maíz amarillo o, mejor dicho, que se importe maíz amarillo.

Entonces, estamos apoyando a productores de maíz como nunca, se va avanzando en la entrega de fertilizantes.

Hay que tomar en cuenta que es un porcentaje la tortilla que se vende en las tortillerías, es un porcentaje de lo que se consume de tortilla a nivel nacional. Ojalá y nos lo pueda explicar el lunes Ricardo Sheffield.

INTERVENCIÓN: También hay tortillas pirata que están haciendo con…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, para que se vea todo y se analice también lo de los precios para buscar tener la información completa, porque debemos de partir de datos reales.

INTERLOCUTORA: ¿Y se podría tomar en cuenta como un alimento prioritario?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, no, es fundamental, sin maíz no hay país y la tortilla es importantísima para la alimentación.

Entonces, sí está por eso en la canasta básica, estamos cuidando que no aumente el precio.

Lo que no queremos es repartir subsidios a diestra y siniestra y que ese subsidio no le llegue al consumidor, sino se quede en manos de intermediarios, tenemos que ser cuidadosos en eso, pero vamos a seguir procurando que no aumente el precio de las tortillas.

Además, yo mido el incremento al salario a partir del precio de la tortilla. Si quieren, hacemos el repaso, es interesante. Hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla, hace 30 años y con la política neoliberal como se cayó el salario… Yo no sé cómo hay gente que sigue apoyando eso.

¿Saben cuánto perdió el salario durante el periodo neoliberal?

Setenta y cinco por ciento de su poder de compra. Y siguen apostando a la misma política neoliberal.

¿Quiénes son?

Pues a los que les fue bien, porque sacaron beneficios del saqueo, pero al pueblo le fue muy mal.

Entonces, cuando llegamos nosotros ya un salario mínimo alcanzaba para comprar cinco kilos. Y llegamos, se aumentó el salario 70 por ciento en términos reales y, sin embargo, por la inflación, apenas llegamos a nueve kilos y ahora debemos de estar como en siete. Pero no estamos igual. A ver, ¿por qué no ponemos el último reporte?

Primero, seguirles recordando a los conservadores de lo que hicieron, aunque se enojen. Todo el salario. Porque esto ayuda mucho, porque ni modo que lo van a ver en el Reforma. En 88, 89, aquí entró Salinas, empezó a caer, miren lo que se llevó.

Aquí llegamos nosotros, lo agarramos en 108 y está en 172. Vean la gráfica.

A ver si Carlos no nos manda el de los 172, para cuántos kilos de tortilla.

A mayo, aquí alcanzaba para tres kilos 100 gramos —así es, ¿verdad? —, de frijol. Sí ¿verdad? Bueno, pero es: 3.1, pasó a 4.6, el frijol. Ahora esto debe estar, porque esto es en mayo, esto debe estar más bajo. Ya vamos a presentar la nueva.

Este es huevo, 3.2 a 4.3, salario mínimo.

Y esto era la tortilla, 6.5 kilos a 9.1, aquí va a bajar.

Entonces, por eso… Porque esto es lo que mide realmente el bienestar.

INTERLOCUTORA: Presidente, ¿entonces el mantener el precio de la tortilla le correspondería a la Profeco?, ¿el evitar justamente quitar esos precios?, ¿o cómo se haría?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, son factores, son varios factores:

Es lo que estamos haciendo, que no aumente el precio de los combustibles, eso ayuda mucho.

Que no les aumente a los tortilleros el precio del maíz o de la harina de maíz.

INTERVENCIÓN: ¿Hay acuerdos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se tienen acuerdos con los que distribuyen.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, forman parte del grupo de productores, distribuidores, comercializadores de los 24 productos básicos y nos reunimos con ellos para que ayuden y que en los básicos no haya aumentos y se ha controlado, pero de todas formas tenemos que seguir insistiendo.

Luego, que haya producción, que eso es lo básico, que haya bastante, suficiente producción.

A mí me da gusto, por ejemplo, de que cuando llegamos se repartía el fertilizante gratuito en La Montaña de Guerrero y en el estado de Guerrero en general, pero no bien y había corrupción, incluso se acaparaba fertilizante y empezamos nosotros a entregar y mucho más a todos.

Y me da mucho gusto que el año pasado, por ejemplo, en La Montaña, en donde se siembra maíz de autoconsumo ya hubo maíz excedente. O sea, no solo fue autosuficiente la región, sino también hubo excedentes para el mercado, porque tuvimos buenas cosechas y ayudó mucho el fertilizante. Por eso ya tomamos la decisión, primero, de reparar todas las plantas de fertilizante.

Segundo, el adquirir fertilizante. Ahora que fui a Estados Unidos les solicitamos y nos van a apoyar con precios justos y vamos a comprar un millón de toneladas de fertilizantes, más lo que nosotros ya estamos produciendo para entregar fertilizantes gratuitos a dos millones de productores, esto nos va a incrementar mucho la producción.

Entonces, sí estamos viendo este asunto.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

En un segundo tema, en mayo pasado usted desechó la iniciativa de la Secretaría de Economía para aplicar una nueva verificación vehicular, porque consideraba iba a impactar la economía popular.

Sin embargo, los automovilistas siguen pagando por la tenencia vehicular, este gravamen que se creó en 1962 bajo el argumento de que se iba a recaudar dinero para la organización de los Juegos Olímpicos, seis años después, en 1968 y con la promesa además de que sería temporal, cosa que nunca sucedió y más bien se estipuló ya en lo que tiene que ver con la Ley de Ingresos.

A lo largo de estos 50 años este impuesto vehicular ha sido eliminado en 17 estados; sin embargo, entidades como la Ciudad de México y Veracruz se sigue pagando este impuesto, aquí en la Ciudad de México cambió de nombre, ahora es lo que tiene que ver con el refrendo vehicular.

El argumento en algunos estados es que este dinero sirve para lo que es, digamos, recaudar y tener dinero disponible para ciertas obras; sin embargo, esto creo que los automovilistas no lo visualizan en lo que tiene realmente que ver con lo el cuidado de las calles y demás.

Preguntarle, presidente, si el gobierno federal está analizando el eliminar o anular este pago.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es un impuesto local, entonces depende muchos de los estados, ellos tienen que decidir. Si hay, como tú dices, 17 entidades federativas donde ya no se cobra, pues faltan 15, ellos tienen que tomar las decisiones, todo de acuerdo a sus finanzas, porque ya se ha hablado y se sabe que muchos gobiernos estatales quedaron endeudados por completo, gobiernos municipales.

Nosotros ayudamos más allá de nuestras obligaciones fiscales a los estados, les adelantamos participaciones, nunca se les ha dejado de entregar lo que por derecho les corresponde, puntualmente, desde que estoy en el gobierno se les entrega y cuando vemos que hay una situación de emergencia, por ejemplo, cuando no les pagan a los trabajadores, a los maestros, entonces ahí intervenimos y ayudamos.

INTERLOCUTORA: Pero ¿cómo se podría dar la transparencia para saber realmente como se canalizan estos recursos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En el caso de la Veracruz y en el caso de la Ciudad de México la confianza está en que son gobiernos honestos. Si fuese Veracruz como antes, yo le diría: Pues está complicado el asunto.

Pero tienen un gobernador honesto, Cuitláhuac. En mi estado, porque mi padre era veracruzano, tuvieron la mala suerte de padecer de gobernadores mediocres y ladrones durante mucho tiempo. Y ofrezco disculpas por decirlo tan fuerte, pero como decimos también en Veracruz y en Tabasco, no nos vamos a estar choreando.

Y ahora tienen un gobernador honesto y aun así ahí están atacándolo y a los que saquearon ni los tocan.

INTERVENCIÓN: Igual que a los expresidentes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, en general.

Entonces, la ventaja es esa. Yo estoy seguro que, si Cuitláhuac logra ahorros, va a poder decir: ‘Suspendemos la tenencia’, o Claudia, porque son gente y así muchos otros gobernadores, mujeres y hombres honestos.

Han ido cambiando las cosas. Por ejemplo, en el caso de Veracruz, hoy se dio a conocer que ya se tiene detenida a la persona que participa en este horrendo crimen de toda una familia.

Ayer me tocó conocer a la fiscal de Veracruz y la felicité, porque el otro fiscal, claro que no puedo yo juzgarlo, porque no me corresponde, pero está detenido y la nueva fiscal, una mujer, está dando resultados porque, si vemos cómo está la incidencia delictiva en Veracruz, ha bajado mucho en homicidios, en secuestros y tuvo que ver el cambio en la fiscalía.

Por eso insisto mucho en que los gobernadores, mujeres y hombres, cuiden quién va de fiscal, porque si no, no se avanza. Quién va de fiscal, quién va de secretario de Seguridad Pública, esto es muy importante. Que sea gente íntegra, que no se venda, que no los coopten, que no los compren, que no sean empleados de la delincuencia, de eso depende muchísimo.

No se avanza en algunas partes porque hay contubernio entre delincuencia y autoridades. Acabo de estar en Colima y la gobernadora está resistiendo fuertes presiones, pero es por lo mismo, porque no tienen con quién arreglarse y se requiere que haya autoridades honestas.

Entonces, tu pregunta sobre la tenencia va a depender de eso, de cómo están las finanzas de los estados.

Hablando de Colima, cuando estaba en anterior gobernador, llego y manifestaciones porque llevaban dos, tres, cuatro meses sin cobrar los trabajadores y así en otros casos.

Entonces, sí hay un cambio. Ahora, por ejemplo, no es como antes, que les decían de Hacienda: ‘Te autorizo que construyas un hospital, te autorizo que construyas un edificio administrativo nada más que te lo va a hacer esta empresa y lo vas a ir pagando de tus participaciones en 10 años, en 15, no te va a costar nada y vas a tener ahí tu edificio’.

Sí, nada más que ese edificio o ese hospital costaba hasta 20 veces más su valor, porque, además de que inflaban los costos de construcción, cobraban intereses exagerados, onerosos. Y hay estados que cada vez que se les entregan las participaciones hay que hacerles el descuento para pagarle a las empresas que hicieron esas obras; hospitales, bueno, reclusorios, mantenimiento de carreteras, todo con cargo a los presupuestos, a las participaciones federales. Era una relación de complicidad entre los funcionarios de Hacienda y las empresas…

INTERVENCIÓN: Y banqueros…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y banqueros y desde luego las autoridades que aceptaban.

Aunque, en abono a ellos, también estaba muy difícil que dijeran no, porque si no, no les daban nada o apenas les daban lo que tenían derecho y no había posibilidad ni que les adelantaran ni que les dieran recursos adicionales. Entonces, muchos gobiernos quedaron quebrados.

Ahora yo quiero expresar que de manera muy responsable los gobernadores ahora ya le piensan, ahora incluso, aunque se trate de crédito de Banobras, dicen: ‘No, mejor no’ y esa es una nueva actitud que no había anteriormente.

INTERLOCUTORA: Finalmente, presidente, usted en los últimos días ha propuesto a los países que se enfoquen a resolver las cuestiones económicas y dejar a un lado esta situación de los conflictos bélicos. Obviamente se han hecho algunos esfuerzos, justamente para generar una cultura de pacificación a nivel mundial.

Aquí a nivel nacional en el 2002 se creó en Coahuila el programa Juntos Construimos la Paz, cuyo objetivo es, desde el inicio de la educación básica, involucrar a los niños al respeto hacia las diferencias, el respeto hacia el otro y así buscar un equilibrio armónico que vaya más allá de lo que son las gerencias ideológicas, incluso políticas.

Este programa toma como base el argumento filosófico de la bandera de la paz, que es un símbolo que se le atribuye al filósofo y pintor ruso, Nikolái Konstantínovich Roerich, quien justamente en 1935 toma trascendencia bajo el Pacto Roerich que se dio en la Casa Blanca. En esta ceremonia participaron 21 países de América y estuvo presidido por los entonces presidentes de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt y de México, el general Lázaro Cárdenas.

Preguntarle si usted conocía o conoce esta iniciativa. Y si de alguna manera se ve como viable este proyecto, que tiene además… pues es un respaldo filosófico y a lo mejor podría coadyuvar en lo que tiene que ver con el cambio actual ante la problemática de violencia que vivimos actualmente.

De hecho, este programa, ya tiene conocimiento la Secretaría de Educación Pública, allá en Coahuila en algunas escuelas se estuvo ya implementando. Y si, bueno, si usted no conoce esta información, si estaría usted en la disposición de conocer más allá, más allá de este proyecto, porque sí podría ayudar justamente a crear esta cultura de respeto y de tolerancia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo conocimiento sobre la aplicación de este plan, pero sí voy a explorar, voy a indagar de lo que se trata. Y sí, todo lo que hagamos por el respeto, por la paz, por la no violencia hay que impulsarlo, es muy importante. Y como dices, independientemente de banderías partidistas o de creencias hay que lograr una convivencia en armonía y nos hace falta.

Nosotros lo procuramos constantemente. Las diferencias las tenemos con nuestros adversarios, pero también los respetamos y ellos también nos respetan; a veces insultan, pero no pasa de eso.

Además, como yo conozco cómo han sido los conservadores en México y cómo son los conservadores en el mundo, yo les diría que los conservadores actuales no son extremistas, no; tienen pensamiento así, conservador, rancio, pero no son extremistas y no despiertan o desatan odios.

Además, como no suelen ser muy inteligentes, cada vez que sacan algo así insultante ¿no? hacen el ridículo y eso los autolimita, los va moderando.

Pero en general bien, muy bien. Y es una transformación la que se está llevando a cabo, profunda, y, sin embargo, no hay problema mayor en el país. Nada más véanlo con las manifestaciones, espero que así continúe y no creo que vaya a cambiar, pero llevamos ya cerca de cuatro años, ¿y dónde están las manifestaciones de protesta?

Y no es porque no quieran los líderes y que no sepan; si quieren y saben, lo que pasa es que la gente no está inconforme. A pesar de que hemos enfrentado graves problemas con la pandemia, esta crisis económica que nos está afectando, pero la gente sabe que se está trabajando todos los días y que también se avanza mucho en varios campos, en varios terrenos.

Hay un gran respeto a México en el extranjero, siempre ha habido respeto a nuestro país y afecto en el mundo por México, pero ahora mucho más, mucho más, México tiene un sitio especial en el concierto de las naciones.

Entonces, todo eso ayuda y tu propuesta la voy a revisar.

INTERLOCUTORA: Sí, nada más, finalmente, presidente, ¿tiene contemplado acudir a la mina allá en Sabinas, Coahuila, en las próximas horas o en los próximos días?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Voy a seguir pendiente, lo estoy desde los primeros momentos y voy a seguir estando pendiente.

Vamos a ver cómo se presentan las cosas. Yo lo que deseo, repito, con toda mi alma, es que rescatemos a los mineros, a los 10 mineros.

Bueno ya me voy.

PREGUNTA: Una más, una precisión, presidente, presidente una precisión, sí, sí, nada más rápido.

Para el subsecretario Berdeja, solamente la precisión de cuántos detenidos en total fueron, porque nos dijo que fueron seis en Jalisco y después 11. ¿Cinco en Jalisco?

RICARDO MEJÍA BERDEJA: Sí.

INTERLOCUTORA: Ah. Si todos estaban relacionados con el cártel de Jalisco y si hubo abatidos, si nos puede confirmar eso.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: De los detenidos, cinco en el área y 11 en Guanajuato.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cinco en Jalisco y 11 en Guanajuato, más vinculados a los incendios.

PREGUNTA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No hay eso, no hay eso, pero sí se supone que son personajes influyentes, porque por eso se despertó esa reacción tan fuerte.

PREGUNTA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso lo informa más tarde ¿no?, la fiscalía, se da el informe en general.

PREGUNTA: Un civil muerto, se menciona, en Jalisco, que hubo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, parece que sí hubo un civil que perdió la vida. No un civil, un miembro de este grupo.

PREGUNTA: Y sobre el secretario de Salud, ¿fue operado? Es que se menciona en redes sociales que fue operado ayer el secretario de Salud.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no.

INTERLOCUTOR: Que fue operado, según.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, yo pensaba que…

Sí, sí se iba a atender. Le deseamos lo mejor a Jorge. Está muy fuerte. Además, él es especialista y los médicos lo están atendiendo bien.

Debe estar en Nutrición, me imagino. Ahí ha trabajado siempre como investigador, Premio Nacional de Ciencias, es maestro. Entonces está en uno de los mejores hospitales del sector público de México.

INTERVENCIÓN: Y de América también.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí y de América. Nutrición es de lo mejor que hay.

Es un asunto, al parecer, no grave, pero tenía que atenderse y lo estaba dejando y ya era momento. Es una intervención, al parecer, sin gravedad, sí, por eso estamos bien.

¿Cómo se enteraron ustedes?

PREGUNTA: Es que somos mirones profesionales.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mirones profesionales, sí.

Es que a mí me informó, pero no sabía que ya…

PREGUNTA: Nada más, un chofer de una pipa, se decía, en Jalisco que fue el abatido.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTERLOCUTOR: Que un chofer de una pipa, se menciona que…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, lo que hubo fue un incendio de una pipa de Pemex, pero esto fue en…

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: En Guaymas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En Guaymas, sí, en el libramiento de Guaymas.

INTERLOCUTOR: Nada que ver con lo…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, nada que ver.

+++++

