El sube y baja del bitcoin: así ha cambiado su valor en las últimas 24 horas

(Ilustración: Jovani Pérez)

La criptomoneda bitcoin sigue en un sube y baja y no logra recuperarse del “criptoinvierno” que afecta a las monedas digitales desde hace unas semanas, situación que la mantiene oscilando entre los 28,000 y 30,000 dólares por unidad.

El Bitcoin, la primera criptomoneda lanzada al mercado, fue creado por Satoshi Nakamoto (pseudónimo) en 2008 tras la crisis financiera que afectó al mundo; esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales.

Conocido en el mundo de los mercados bajo las siglas BTC, el bitcoin utiliza la criptografía para garantizar que su gestión sea descentralizada, es decir, que no pueda ser regulado por ninguna institución u organismo bancario, lo que a su vez hace que las criptomonedas sean volátiles.

Fue el 1 de noviembre de 2008 cuando Satoshi Nakamoto envió un mensaje a la lista de correo sobre criptografía de la web de metzdowd.com bajo el título Bitcoin P2P e-cash paper, en donde hacía referencia a un nuevo tipo de sistema de dinero electrónico que no se basaba en intermediarios, sino que era directa.

No pasó mucho tiempo hasta que el 3 de enero de 2009 el bitcoin finalmente entró en funcionamiento con un primer lote de 50 monedas llamadas como “el bloque de génesis” que fue minado por el propio Satoshi Nakamoto. Según registros, actualmente existen 19.04M de bitcoins en circulación, aunque la masa monetaria no deja de aumentar.

En 2013 esta criptomoneda, que no valía casi nada en sus inicios, alcanzó los 1.000 dólares y comenzó a captar la atención de las instituciones financieras. Meses más tarde, enfrentó su mayor crisis con el hackeo de la plataforma MtGox dirigida por Mark Karpelès, donde se intercambiaban hasta el 80% de las unidades en circulación, lo que ocasionó un desplome en su valor.

En los últimos meses de 2017 un nuevo repunte situó su valor en los 19,51 dólares. Hoy su precio ha superado hasta los 68789.63 USD, influenciado también por comentarios de personajes relevantes como Elon Musk, lo que la ha llevado a ser la criptomoneda más importante de estos tiempos.

A pesar del avance y alcance que ha tenido el Bitcoin y otros activos digitales de gran talla como Ethereum, organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aún se muestran escépticos sobre los beneficios de este tipo de criptomonedas.

En contraste, hay otros que han mostrado gran interés en el bitcoin, como es el caso del gobierno de El Salvador, que el 9 de junio de 2021 se convirtió en el primer país en adaptar esta criptodivisa como moneda legal, pero no sólo ello, sino que el mandatario Nayib Bukele también ha dado a conocer su intención de crear la primera Bitcoin City en Conchagua.

De igual forma, Honduras Próspera, una zona especial autónoma centroamericana lanzada en 2020 en la paradisíaca isla turística Roatán, ha optado por la adopción del bitcoin como moneda de curso legal pese a que las autoridades bancarias no garantizan las operaciones de ésta. En México y Portugal, también ha habido personajes de la política que han propuesto la legalización de esta divisa digital.

El 5 de mayo de 2022 la marca Gucci se sumó a la lista de tiendas que apuestan por el uso de esa moneda para adquirir sus productos de lujo. El pago con este activo digital se puede efectuar en las sucursales de Nueva York, Atlanta, Miami, Los Ángeles y Las Vegas en Estados Unidos.

Cotización del bitcoin

Las claves del bitcoin. (Ilustración: Anayeli Tapia)

La cotización del bitcoin para hoy viernes 27 de mayo es de 29,218.45 dólares, lo que significa que la criptomoneda sufrió un cambio de 0,89% en el último día. Por otro lado, registró un cambio positivo de 1,05% con respecto a su valor hace una hora.

El jueves por la mañana la divisa digital cotizaba en 28,944.94 dólares, mientras que en días anteriores había dado señales de recuperación tras rebasar la barrera de los 30,000 dólares, no obstante, su mejoría fue fugaz.

En cuanto a su popularidad con base en la capitalización del mercado, dicha moneda digital se ubica en la posición número uno pese a la crisis que vive.

Criptomoneda, ¿qué es y cómo funciona?

Las criptomonedas nacieron en 2008 como una alternativa ante la devaluación de varias divisas a consecuencia de la crisis económica de aquel año.

El primer activo digital creado fue el Bitcoin y con el tiempo surgieron otras como Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Dogecoin, algunas de las más populares.

Las criptomonedas funcionan a través un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la creación de sus unidades.

Para llevar a cabo transacciones, las criptomonedas utilizan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Bitcoin es la primer criptomoneda del mundo

Es importante mencionar que las criptomonedas son divisas digitales que no existen físicamente y, a diferencia de divisas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no necesitan de intermediarios en las transacciones.

Esto último ha provocado que las criptomonedas no sean vistas con buenos ojos por el mercado formal acusándolos de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Sin embargo, poco a poco se han abierto el paso a tal grado que empresas, millonarios y hasta gobiernos han incentivado o autorizado su uso.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha hecho comentarios a favor de criptomonedas como Bitcoin y Dogecoin, permitendo temporalmente su uso en la empresa de automóviles eléctricos Tesla, lo cual ha desencadenado el aumento de su costo el primer país en hacerlo.

En el caso de México, uno de los empresarios más acaudalados del país, Ricardo Salinas Pliego, ha hecho públicas sus intenciones de aceptar criptomonedas en sus empresas, una de sus principales -la tienda Elektra- ya lo hace. Por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha sugerido usar su uso para combatir la inflación. Incluso, en Perú, el Banco Central de Reserva advirtió que trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

