“LogComex”, una palabra que sintetiza al motor que mueve el mundo

LogComex abasteciendo al mundo (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué es LogComex? Un término que representa la unión natural entre la actividad logística y el comercio exterior, una conexión indivisible ligada al desarrollo mismo de la humanidad y a la actividad económica global.

El comercio internacional y su logística vinculada han sido vitales para el crecimiento económico y del bienestar de las personas alrededor del mundo, impulsando la industrialización, la especialización, la creación de cadenas de suministro globales, el desarrollo de mercados emergentes y la integración económica regional.

Sin embargo, no suele ser reconocida la importancia crucial que tienen estas actividades para que la dinámica de la economía, tal cual como la conocemos, ocurra.

El término LogComex apunta a iluminar esta conexión vital que existe entre la logística y el comercio exterior, para visibilizar una falta de visión integral que, incluso, se observa también en la oferta educativa especializada, donde muchas veces pareciera que ambos sectores transitan por caminos separados.

Un concepto integrador

El significado de la palabra logística es, “el conjunto de los medios necesarios para llevar a cabo un fin determinado de un proceso complicado” y el de comercio exterior es, “el intercambio de un bien o servicio entre al menos dos países diferentes”.

Sin comercio exterior no hay posibilidades de desarrollo en los países y sin logística el comercio exterior no podría ser una realidad.

A raíz de esta situación queda claro que ambas actividades impactan no solo en la economía y en la vida de las personas, sino también en el desarrollo de las sociedades y en el cuidado del medioambiente, donde la tecnología tiene cada vez más cabida.

Conectados por el LogComex

En el comercio internacional se mueven átomos, mercancías físicas, y es la logística la que nos permite conectarnos y nutrirnos del mundo. Tal es así, que si miramos a nuestro alrededor, seguramente nos encontraremos con muchos “souvenirs” de los más diversos países, aún sin haber viajado para conseguirlos.

LogComex vital para el mundo (Imagen ilustrativa Infobae)

Incluso los desafío a encontrar a su alrededor algún producto que no haya viajado en camión e, hilando más fino, alguno que no tenga al menos un componente que no haya viajado en barco, avión o tren.

La logística internacional engloba un conjunto de operaciones destinadas a transportar materias primas o productos terminados desde un país exportador (origen) hacia un país importador (destino), donde estos recursos se utilizarán como insumos para la producción o bien para su comercialización directa.

La logística internacional es para el mundo lo que las arterias son para el cuerpo.

El determinante factor humano

En el contexto de un comercio cada vez más globalizado, y si bien la regionalización del comercio es una tendencia que viene pisando fuerte, por las disrupciones crecientes e impensadas que se están registrando en el mundo, el LogComex, es decir, la logística asociada al comercio exterior, siempre ha sido y seguirá siendo fundamental para que este mundo continúe vinculado.

Desde luego, las personas juegan un rol clave en esta dinámica, ya que los profesionales del sector son quienes desde siempre han dotado a las cadenas de suministro de la flexibilidad necesaria para adaptarse a los diversos contextos y superar las más diversas disrupciones a lo largo de la historia. Una historia que nos muestra un mundo siempre con volatilidad y sin margen para la quietud.

En este punto, la comunicación efectiva, la capacidad de adaptación y de generar vínculos sanos y sostenibles entre colegas y organizaciones, incluso trascendiendo fronteras y diferencias culturales, es y será clave para transformar las posibilidades en hechos.

Está claro que el comercio exterior y la logística son actividades que están fuertemente vinculadas una a la otra y que ambas toman cada día más impulso en la economía y en la vida de las personas.

Por eso, no es descabellado que con el correr del tiempo y, sobre todo, del conocimiento, el LogComex gane cada vez más protagonismo y nos resulte cada vez más atractivo.