Preocupación en la Selección Mexicana: Edson Álvarez será baja por cirugía de tobillo

El mexicano anunció que tenía varias molestias, por lo que decidió recurrir a esta medida. (REUTERS/Marko Djurica/File Photo)

Edson Álvarez, mediocampista de la Selección Mexicana, fue sometido a una operación en el tobillo en Países Bajos. Esta noticia ha generado un ambiente de incertidumbre pues se trata de uno de los pilares del equipo dirigido por Javier Aguirre y una pieza fundamental del equipo que buscará hacer historia en el Mundial 2026.

El periodo estimado de recuperación oscila entre cuatro y ocho semanas, por lo que quedará fuera de partidos relevantes en la fase decisiva de la temporada, según afirmó el medio ESPN. La atención se concentra en su evolución rumbo al Mundial 2026.

La cirugía fue el resultado de una recaída sufrida el 25 de enero, cuando el dolor se intensificó, lo que le impidió disputar la final de la Supercopa turca. Posteriormente, el propio Álvarez compartió: “En coordinación con el cuerpo médico y gracias al trabajo que realizamos, pude continuar jugando en los encuentros posteriores, sin embargo, las molestias persistieron, por lo que se tomó la decisión de parar, lo que lamentablemente me impidió disputar la final de la Supercopa”, según publicó en sus redes sociales.

El centrocampista decidió operarse para poder estar al cien durante la Copa del Mundo. (Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images)

¿Cuándo regresaría a las canchas?

El futbolista podría reincorporarse a la competencia entre finales de marzo y mediados de abril, condicionado a su progreso en la rehabilitación. En consecuencia, su presencia en el Mundial 2026 no corre riesgo y la probabilidad de una ausencia prolongada es baja, según previsiones médicas.

Álvarez busca consolidarse como referente de la Selección Mexicana de cara a su tercer torneo mundialista y reforzar su perfil como figura clave del plantel nacional, con la expectativa de aumentar su valor internacional en la máxima cita del fútbol.

El hospital en el Tri

La Selección Mexicana atraviesa uno de sus momentos más críticos en cuanto a sanidad se refiere. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el “Vasco” Aguirre enfrenta un panorama desolador: una lista de lesionados que incluye a piezas fundamentales de su columna vertebral, lo que pone en jaque la planificación para el torneo inaugural.

En el ataque, la incertidumbre rodea a Santiago Giménez. El delantero del AC Milan fue operado en diciembre y, aunque su recuperación progresa, llegará con el tiempo justo para recuperar ritmo competitivo. A este caso se suman bajas definitivas o de muy pronóstico reservado como las de Rodrigo Huescas y Jesús “Chiquete” Orozco, quienes, salvo un milagro médico, verán el Mundial desde las gradas debido a graves lesiones ligamentarias y óseas.

Un video protagonizado por Agustina Giménez y su hermano Santiago, en recuperación por lesión, desató risas y apoyos en redes sociales al mostrar el lado más cercano del delantero mexicano en momentos difíciles. (Instagram/ agus.gimenez)

Edson Álvarez: Operado del tobillo derecho; baja para la fecha FIFA de marzo.

Santiago Giménez: En rehabilitación tras cirugía de tobillo; regreso estimado en marzo/abril.

Luis Chávez: Rotura de ligamento cruzado; se encuentra en la etapa final de recuperación.

Rodrigo Huescas: Rotura de ligamento cruzado anterior; prácticamente descartado para el Mundial.

Jesús “Chiquete” Orozco: Luxación de tobillo con daño en ligamentos; baja de larga duración.

Alexis Vega: Limpieza articular en la rodilla; regreso previsto para finales de febrero.

César “Chino” Huerta: Lesión en la zona pélvica; en proceso de retomar entrenamientos.

Gilberto Mora: Cuadro de pubalgia; bajo monitoreo constante por sobrecarga.

Israel Reyes: Lesión muscular en el oblicuo y serrato anterior.