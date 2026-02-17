México Deportes

Cuándo y dónde ver el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Sóftbol

León albergará a las mejores peloteras de la temporada en una celebración que marcará un presente en la historia del deporte en México

Guardar
León albergará a las mejores
León albergará a las mejores peloteras de la temporada en una celebración que marcará un presente en la historia del deporte en México. (Infobae México: Jovani Pérez)

Por primera vez en su historia, la Liga Mexicana de Sóftbol celebrará este martes 17 de febrero su Juego de Estrellas, donde se congregará a las mejores jugadoras del circuito en un espectáculo inédito desde León, Guanajuato.

El encuentro está programado para llevarse a cabo en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México), donde la Zona Sur y el Norte competirán por la victoria.

Qué jugadoras participarán en el Juego de Estrellas

La ganadora de la triple
La ganadora de la triple corona de bateo estará presente en el encuentro. (Instagram: Jazmyn Jackson)

La festividad en la ciudad del zapato comenzó desde ayer con la celebración del Home Run Derby, donde la jugadora del Águila de Veracruz, Erika Piancastellli se alzó con el campeonato al conectar 105 cuadrangulares.

Cada zona contará con 16 peloteras, donde hay un máximo de cuatro jugadoras por equipo con el objetivo principal de que todos los clubes tengan participación en el clásico de mitad de temporada.

La lista de peloteras estará conformada de la siguiente forma:

Zona Norte

Algodoneras de Unión Laguna

  • Reagan Glanz (C)
  • Ciara Bryan (OF)
  • Sarah Willis (OF/P)
  • Aliyah Binford (P)

Charros Softbol Femenil

  • Valeria Quiroga (IF)
  • Mikiko Eguchi (OF)
  • Eva Voortman (P/OF)
  • Yeraldine Carrión (P)

Naranjeros Softbol Femenil

  • Paettyn López (C)
  • Kyleigh Sand (IF)
  • Mariana Rodríguez (IF)
  • Morgan Smith (OF/P)

Sultanes Femenil

  • Baylee Klingler (IF)
  • Suka Van Gurp (IF)
  • Morgan Howe (OF)
  • Yanina Treviño (P)

Zona Sur

Bravas de León

  • Marta Gasparotto (C)
  • Makena Brocki (IF)
  • Arisdelsy Higuera (OF)
  • Jordan Johnson (P)

Diablos Rojos Femenil

  • Leannelys Zayas (IF)
  • Janae Jefferson (IF)
  • Jazmyn Jackson (OF)
  • Yilian Tornés (P)

El Águila Softbol

  • Erika Piancastelli (C/OF)
  • Diana Vizcarra (IF)
  • Suzzy Brookshire (UTIL)
  • Lisa Hop (P)

Las Olmecas de Tabasco

  • Samaria Benítez (IF)
  • Wakako Chikamoto (IF)
  • McKenzie Clark (OF)
  • Donnie Gobourne (P)

Estas jugadoras harán historia al participar en el primer Juego de las Estrellas de la historia.

Cuándo y dónde ver el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Sóftbol

Habrá una variedad de canales
Habrá una variedad de canales para ver la competencia. (Instagram: Liga Mexicana de Softbol)

La Liga Mexicana de Sóftbol (LMS) ofrecerá una amplia variedad de canales para que los aficionados elijan su opción preferida y disfruten al máximo del Juego de Estrellas.

Entre las señales disponibles se encuentran las habituales transmisoras de los juegos de LMS: ESPN, FOX, TVC Deportes, AYM Sports, Claro Sports, LMB TV, Disney+, FOX ONE y TV Cuatro, asegurando cobertura total para todos los seguidores.

La transmisión del evento comenzará a las 20:00 horas para que no te pierdas a las máximas jonroneras del circuito.

Temas Relacionados

Juego de EstrellasLiga Mexicana de SóftbolTransmisiónPreviamexico-deportes

Más Noticias

Reportan que Shocker atraviesa momento crítico en su vida personal: duerme en la calle y pide limosna

Testimonios atribuidos a terceros describen un panorama complejo en su vida fuera del cuadrilátero

Reportan que Shocker atraviesa momento

Hermano de Chucky Lozano revela por qué ningún club quiere ficharlo

Bryan Lozano habló sobre la actitud del exjugador del San Diego FC y su impacto en su carrera

Hermano de Chucky Lozano revela

Óscar Duarte y su opinión sobre ser la cara del boxeo cuando Canelo Álvarez se retire: “Quiero estar en la lista”

“La Migraña” Duarte tendrá la oportunidad de su vida cuando dispute este fin de semana el título mundial superligero de la FIB

Óscar Duarte y su opinión

Kenia Os capta a Peso Pluma viendo un partido de futbol mientras celebraban San Valentín

La cita de la pareja quedó marcada por una inesperada pasión futbolística por parte del cantante tapatío

Kenia Os capta a Peso

Torneo de Escuelas del CMLL 2026: seis ciudades compiten por conquistar la Arena México

El torneo busca proyectar nuevos talentos al máximo escenario del CMLL

Torneo de Escuelas del CMLL
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos mujeres, una de ellas

Dos mujeres, una de ellas en silla de ruedas, son asesinadas en Guanajuato

Joaquín Wirth sería otro objetivo mortal del bar Sala de Despecho de Puebla: su familia detalló el crimen y a qué se dedicaba

Sólo tenía 13 años: cuerpo enterrado desde hace dos años fue hallado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco

El inesperado vínculo entre los monos exóticos y los lujos del crimen organizado en México

Adolescente de 16 años es ligado a tres ejecuciones en García, Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

“El Potrillo” dedicó un

“El Potrillo” dedicó un emotivo mensaje a Vicente Fernández por su cumpleaños

Jeno y Jaemin debutan como dueto: revelan fecha de estreno de su primer álbum en México

Bellakath quiere entrar a La Casa de los Famosos México y manda mensaje: “Sólo Dios me puede funar”

María León anuncia nuevo sencillo tras su paso por el Benidorm Fest 2026

Gran final de ‘Doménica Montero’ hoy: mexicanos solicitan a ViX subir los capítulos ante posibles spoilers

DEPORTES

Preocupación en la Selección Mexicana:

Preocupación en la Selección Mexicana: Edson Álvarez será baja por cirugía de tobillo

Reportan que Shocker atraviesa momento crítico en su vida personal: duerme en la calle y pide limosna

Hermano de Chucky Lozano revela por qué ningún club quiere ficharlo

Óscar Duarte y su opinión sobre ser la cara del boxeo cuando Canelo Álvarez se retire: “Quiero estar en la lista”

Kenia Os capta a Peso Pluma viendo un partido de futbol mientras celebraban San Valentín