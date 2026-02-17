Cuándo y dónde ver el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Sóftbol

León albergará a las mejores peloteras de la temporada en una celebración que marcará un presente en la historia del deporte en México. (Infobae México: Jovani Pérez)

Por primera vez en su historia, la Liga Mexicana de Sóftbol celebrará este martes 17 de febrero su Juego de Estrellas, donde se congregará a las mejores jugadoras del circuito en un espectáculo inédito desde León, Guanajuato.

El encuentro está programado para llevarse a cabo en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México), donde la Zona Sur y el Norte competirán por la victoria.

Qué jugadoras participarán en el Juego de Estrellas

La ganadora de la triple corona de bateo estará presente en el encuentro. (Instagram: Jazmyn Jackson)

La festividad en la ciudad del zapato comenzó desde ayer con la celebración del Home Run Derby, donde la jugadora del Águila de Veracruz, Erika Piancastellli se alzó con el campeonato al conectar 105 cuadrangulares.

Cada zona contará con 16 peloteras, donde hay un máximo de cuatro jugadoras por equipo con el objetivo principal de que todos los clubes tengan participación en el clásico de mitad de temporada.

La lista de peloteras estará conformada de la siguiente forma:

Zona Norte

Algodoneras de Unión Laguna

Reagan Glanz (C)

Ciara Bryan (OF)

Sarah Willis (OF/P)

Aliyah Binford (P)

Charros Softbol Femenil

Valeria Quiroga (IF)

Mikiko Eguchi (OF)

Eva Voortman (P/OF)

Yeraldine Carrión (P)

Naranjeros Softbol Femenil

Paettyn López (C)

Kyleigh Sand (IF)

Mariana Rodríguez (IF)

Morgan Smith (OF/P)

Sultanes Femenil

Baylee Klingler (IF)

Suka Van Gurp (IF)

Morgan Howe (OF)

Yanina Treviño (P)

Zona Sur

Bravas de León

Marta Gasparotto (C)

Makena Brocki (IF)

Arisdelsy Higuera (OF)

Jordan Johnson (P)

Diablos Rojos Femenil

Leannelys Zayas (IF)

Janae Jefferson (IF)

Jazmyn Jackson (OF)

Yilian Tornés (P)

El Águila Softbol

Erika Piancastelli (C/OF)

Diana Vizcarra (IF)

Suzzy Brookshire (UTIL)

Lisa Hop (P)

Las Olmecas de Tabasco

Samaria Benítez (IF)

Wakako Chikamoto (IF)

McKenzie Clark (OF)

Donnie Gobourne (P)

Estas jugadoras harán historia al participar en el primer Juego de las Estrellas de la historia.

Cuándo y dónde ver el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Sóftbol

Habrá una variedad de canales para ver la competencia. (Instagram: Liga Mexicana de Softbol)

La Liga Mexicana de Sóftbol (LMS) ofrecerá una amplia variedad de canales para que los aficionados elijan su opción preferida y disfruten al máximo del Juego de Estrellas.

Entre las señales disponibles se encuentran las habituales transmisoras de los juegos de LMS: ESPN, FOX, TVC Deportes, AYM Sports, Claro Sports, LMB TV, Disney+, FOX ONE y TV Cuatro, asegurando cobertura total para todos los seguidores.

La transmisión del evento comenzará a las 20:00 horas para que no te pierdas a las máximas jonroneras del circuito.