Isaac del Toro se lleva la victoria en la primera etapa del UAE Tour

El Torito comenzó con el pie derecho su participación dentro del tour llevándose el maillot del líder desde el comienzo de la competencia. (IG Andorra Cycling Masters)

El ciclista mexicano Isaac del Toro comenzó su participación dentro de la UAE Tour con una victoria en la etapa #1, en una recorrido marcado por fuertes vientos que recortaron el trazado a 118 km entre Madinat Zayed Majlis y Liwa Palace.

A lo largo de la prueba se presentaron varios factores que afectaron el desarrollo de la competencia en un recorrido que se desarrolló a través de zonas desérticas y un cierre en ligera pendiente hacia la meta.

Buen comienzo para Isaac del Toro

Isaac del Toro comienza su camino en 2026 con una victoria en un año donde competirá en el Tour de France. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Después de una caída que causó la caída de varios punteros del pelotón final, el pedalista nacional sacó provecho de la situación para despegarse del resto de competidores, cruzando la meta con un tiempo de dos horas, 30 minutos y 56 segundos, al ingresar por delante del neerlandés Cees Bol y al italiano Antonio Tiberi.

Con este resultado, Isaac del Toro aventaja al de Países Bajos por cuatro segundos, mientras que el italiano le saca una diferencia de seis.

La siguiente prueba dentro del UAE Tour será este martes 17 de febrero con la salida y llegada en Hudayriyat Island con un recorrido de 12.3 kilómetros.

Cuáles serán las próximas etapas del Tour

Conoce el calendario para apoyar a Isaac del Toro en su competencia. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

El UAE Tour se llevará a cabo en Emiratos Árabes Unidos del 16 al 22 de febrero, donde Isaac del Toro buscará mantener el buen paso del 2025 que lo catapultó hasta el tercer lugar del ranking mundial.

A continuación, te presentamos cuáles serán las próximas etapas del Tour para que no pierdas detalle de la competencia del ciclista mexicano:

Etapa 2 (martes 17 de febrero): Contrarreloj individual de 12.3 km en Al Hudayriyat Island, primer reto cronometrado que empezará a separar a los favoritos en la general.

Etapa 3 (miércoles 18 de febrero): De Umm al Qwain a Jebel Mobrah (182.9 km), debut montañoso con doble subida final de casi 16 km; rampas hasta el 21% y los últimos 6.8 km al 11.9% de media.

Etapa 4 (jueves 19 de febrero): Tramo desértico en la región de Hajar, ideal para sprinters donde el viento podría alterar los planes.

Etapa 5 (viernes 20 de febrero): Dubái a Universidad Hamdan bin Mohammed Smart (165.8 km), perfil plano que ofrece la última gran chance a los velocistas.

Etapa 6 (sábado 21 de febrero): Cierre en Jebel Hafeet, la ascensión icónica del UAE Tour con 10.8 km finales al 6.8% de media; decisiva para la clasificación general.

Etapa 7 (domingo 22 de febrero): Final llano desde el Museo Nacional Zayed al rompeolas de Abu Dabi, pasando por Yas Island y el circuito de Yas Marina.

La competencia del mexicano podrá sintonizarse a través de las pantallas de Claro Sports.