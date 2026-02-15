‘Yayo’ de la Torre se burla del América tras el Clásico Nacional: “Le siguen dando rivales fáciles a Chivas”

El delantero le dio la victoria al club tapatío con el único tanto del encuentro. (TW Chivas)

Entre corazones, amor y regalos este 14 de febrero se llevó a cabo el Clásico Nacional correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026. Con un gol, Chivas logró vencer al América y afianzarse en el primer lugar general, posición que Eduardo ' Yayo’ de la Torre no dejó pasar desapercibida para hacer algunas bromas contra los capitalinos.

Fue durante la edición del programa de ‘La Última Palabra’ en donde se inició una pequeña discusión sobre la realidad del rebaño sagrado y si podría considerarse como un candidato para llevarse el título de este campeonato.

Ante ello, el periodista Raoul Ortiz, con antecedentes de apoyar a las Águilas, minimizó el buen momento por el que atraviesan los dirigidos por Gabriel Milito: “Voy a repetir lo mismo aunque no les guste: son partidos prácticamente de pretemporada... No es cómo empieces es como acabas”.

Estas declaraciones encendieron el panel entre los que aseguran que el equipo tapatío tiene un gran mérito al jugar con puros jóvenes mexicanos y quienes creen que tarde o temprano empezará el descenso de Chivas en el torneo local.

Jugadores del Guadalajara celebran este sábado al finalizar un partido de la Liga MX eante e América disputado en el Estadio Akron, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

¿Qué respondió De la Torre?

Tras las palabras de Ortiz, Yayo no dudó en responder al ‘ataque’ en contra de los rojiblancos, pero utilizó las mismas palabras de ‘El Pollo’ para recalcar el mal momento por el que atraviesan los azulcremas en este inicio de torneo.

“Habían dicho que Chivas, que el calendario y todo esto, ¿no?. Pero por qué siguen dando equipos tan fáciles a Chivas. ¡Es cierto! Calendarios regalados...”, haciendo alusión a que las Águilas no resultaron ser un rival de peso para los dirigidos por Milito.

A ello, el exdirectivo del rebaño añadió: “A ver si con Cruz Azul se empieza a complicar, pero hasta ahorita ha sido regalado (el torneo), totalmente de acuerdo”. Ante la risa de sus compañeros de panel, De la Torre añadió: “Los superaron como ninguno, quizá con Pachuca jugaron igual de bien. Qué bueno que viene Cruz Azul para que ahora sí le den mérito a las Chivas”.

Para De la Torre fue un compromiso más para el rebaño. (Captura de video LUP)

Paul Aguilar reconoce buen paso de Chivas

El partido dejó divididos a los fanáticos de ambos clubes, sin embargo, para el exjugador de las Águilas era necesario hablar sobre el ganador en la cancha dejando de lado los colores. Externó que si bien la ventaja fue mínima, los locales se vieron en mejor momento futbolístico por lo que la victoria fue totalmente merecida.

“Hoy lo demostró, lo ha venido mostrando estos últimos seis partidos. Hay que reconocer. Lo vuelvo a repetir hoy Guadalajara le pasó por encima al América. También hay que aprovechar el buen momento que viven y hoy Milito le está sacando el mejor jugo a todos los jugadores a pesar de que hizo dos cambios y hasta jugó mejor”.