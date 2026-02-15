México Deportes

El mexicano Julián Araujo le da el gol de la victoria al Celtic y se lanza a festejar con la tribuna

El defensor azteca no pudo contener la emoción y llegó hasta las gradas tras un agónico partido que le da a su equipo los tres puntos

El mexicano no pudo evitar correr hacia las gradas y celebrar la victoria en compañía de todos los aficionados verdiblancos. (Especial)

Una anotación de último minuto por medio de Julián Araujo en el minuto 97 le dio al Celtic una victoria por 3-2 frente al Kilmarnock en Rugby Park, permitiendo al equipo de Glasgow mantenerse en la pelea por el liderato de la Premiership de Escocia tras una remontada memorable.

El Kilmarnock tomó ventaja en la primera mitad con goles de Tyreece John-Jules y Joe Hugill, lo que dejó a los visitantes dos tantos abajo antes del descanso. El equipo local, dirigido por Neil McCann, impuso su presión desde el inicio y complicó el juego de los “hoops”. Esto obligó al Celtic a realizar ajustes en la segunda parte.

La reacción surgió en el complemento. Tounekti recortó distancias en el minuto 56 con un remate potente, tras una acción individual que reanimó a los visitantes. Ocho minutos después, Benjamin Nygren empató tras aprovechar un rebote en el área. Esa anotación representó su decimotercer gol de la temporada en la Premiership.

Con la igualdad en el marcador, el Kilmarnock se replegó en busca de defender el empate para tener una pequeña ganancia de puntos. No obstante, el Celtic se volcó al ataque decidido a llevarse la victoria.

El defensor mexicano dejó buenas cifras pese a la caída del Celtic.

El sello mexicano en el Rugby Park

El esfuerzo del equipo visitante tuvo recompensa en el tiempo añadido, cuando Araujo firmó el tanto definitivo con una acción certera frente al arco. Su gol culminó la remontada y desató la euforia de la afición visitante.

Este triunfo coincide con el partido número 300 de Martin O’Neill como entrenador del Celtic y consolida la racha invicta del equipo en la presente temporada. Para Araujo, en su séptimo partido con el conjunto escocés y sexto consecutivo como titular, fue su primera anotación en el fútbol escocés, un aporte relevante en su mejor momento con el club.

El defensor mexicano se convirtió en el héroe de la noche con el remate que le dio los tres puntos a su equipo. Crédito: TW Celtic FC

La victoria permite al Celtic mantenerse en la persecución del Hearts en la tabla de posiciones, renovando las esperanzas de recuperar el liderato y extendiendo la serie de encuentros sin derrota.

El equipo ha demostrado una capacidad constante para remontar y marcar en los minutos finales, un sello distintivo en la etapa decisiva de la temporada. No obstante, deberán continuar con la buena racha si desean escalar posiciones de cara al campeonato local.

¿Cuándo juega Julián Araujo?

El conjunto escocés verá actividad durante la próxima semana cuando enfrente al equipo del Stuttgart de Alemania el próximo jueves 19 de febrero a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en un partido correspondiente al play-off de la Europa League.

Por su parte, dentro del Scottish Premiership se medirá ante el Hibernian en la fase de grupos el domingo 22 de febrero a las 09:00 horas (hora correspondiente a la CDMX) en un partido para matar o morir por parte del equipo donde milita el mexicano.

