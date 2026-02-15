América vs Rayadas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 9 de la Liga Mx Femenil

Los dos equipos tienen como objetivo claro el campeonato, luego de quedarse con las manos vacías en 2025. (X/ @AmericaFemenil)

América y Rayadas de Monterrey se enfrentarán este domingo 5 de febrero en punto de las 19:05 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Ciudad de los Deportes en juego correspondiente a la jornada 9 de la Liga Mx Femenil.

Una revancha para las Rayadas de Monterrey

Para el equipo regiomontano, este juego representa una revancha tras la goleada de 5-0 sufrida la temporada pasada. (EFE/ Miguel Sierra)

Este duelo enfrentará a dos de los mejores equipos de la competición, en un juego crucial para escalar posiciones y afianzarse en la parte alta de la tabla general.

Las Rayadas de Monterrey han tenido un gran comienzo de torneo con 22 puntos de 24 posibles encabezando la clasificación de la Liga Mx Femenil.

Después de un gran comienzo de torneo, el equipo regiomontano buscará mantener el buen paso en una visita complicada al Estadio Ciudad de los Deportes, donde fueron goleadas por el América en los cuartos de final del torneo anterior.

Obligación del campeonato

El América busca el campeonato tras dos finales perdidas. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

En Coapa no se habla de otra cosa que no sea un título y en caso de no conseguirlo, el puesto de Ángel Villacampa estaría en peligro, luego que el equipo el año pasado llegara a dos finales consecutivas pero sin conseguir el campeonato.

Ambas finales perdidas en 2025 todavía duelen en el americanismo, por lo que buscarán cambiar la historia en esta temporada.

Actualmente, las Águilas se encuentran en el segundo lugar de la clasificación con 20 puntos, por lo que de ganar estarían superando a las Rayadas de Monterrey y se pondrían en lo más alto de la tabla general.

Cuándo y dónde ver el juego en México

Este será uno de los juegos de la temporada que será transmitido a través de tele abierta por el Canal Nueve. (Luz Coello/ Infobae México)

El encuentro entre América y Rayadas podrá seguirse en punto de las 19:05 horas (tiempo del centro de México) a través de tele abierta en Canal Nueve o el Youtube de la Liga Mx Femenil