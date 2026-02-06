Pumas analizaría continuidad de Efraín Juárez tras la goleada que recibió ante San Diego FC

Efraín Juárez, entrenador de Pumas, es captado en un momento de reflexión ante los recientes reportes sobre su posible salida del club (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pumas no logra revertir la crisis que lo ha llevado a estar 15 años sin ser campeón en la Primera División de México, ahora, estos problemas se han trasladado al ámbito internacional. En su debut en la Concacaf Champions Cup perdió por goleada 1 - 4 ante San Diego FC.

La manera en la que perdió el equipo dirigido por Efraín Juárez ha llevado a la directiva a analizar la posibilidad de que otro entrenador tome las riendas del club Universidad Nacional. Este jueves 5 de febrero trascendió el reporte de que la directiva ya estaría analizando opciones.

De acuerdo con Adriana Maldonado, de ESPN, Pumas no estaría satisfecho con el desempeño de Efraín Juárez, por lo que se habla de que no es segura su continuidad en el club, en especial por las posibilidades de quedar eliminados del torneo de Concacaf.

¿Efraín Juárez saldrá de Pumas?

Según reportó Adriana Maldonado, la continuidad de Efraín Juárez al frente de Pumas no está sujeta a un ultimátum formal, aunque su futuro sí podría depender del resultado que obtenga el equipo en el próximo partido en el Estadio Olímpico Universitario en el torneo de la Concacaf Champions Cup.

“De acuerdo a información que les puedo compartir, es que no es que hay como tal un ultimátum, pero sí va a depender mucho su continuidad si es que queda afuera el próximo martes en el Olímpico Universitario de la Concacaf Champions Cup”, explicó.

Según la reportera, tras la derrota ante San Diego FC, el impacto de la derrota fue notable en el interior del club. Los directivos abandonaron el estadio inmediatamente después del encuentro, sin bajar al vestidor ni permanecer en el recinto, mientras que el cuerpo técnico y los jugadores sostuvieron una reunión privada.

Fuentes indicaron que la charla no tuvo un tono de reproche, sino que se enfocó en identificar errores, fortalecer la unidad del grupo y recuperar el ánimo con la expectativa de revertir la situación en casa.

“Las formas pegaron al interior y también te puedo decir que acabando el partido, inmediatamente los directivos se salieron del estadio, no se quedaron, no bajaron ni siquiera al vestidor, donde hubo una charla profunda entre el técnico y los jugadores. Me dicen: ‘No fue una charla como tal de reclamos, sino fue para ver quién cometió cada error, cerrar filas, levantar un poco el ánimo y pensar en que en casa pueden revertir la situación’”, precisó.

Bajo esa narrativa, una de las opciones consultadas ante la posible baja de Juárez apuntaría a ser Guillermo Vázquez, último entrenador que fue campeón con Pumas. Aunque también empezó a sonar el nombre de Robert Dante Siboldi.