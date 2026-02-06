México Deportes

Pumas analizaría continuidad de Efraín Juárez tras la goleada que recibió ante San Diego FC

El entrenador mexicano no ha tenido los resultados esperados desde que asumió la dirección técnica del conjunto universitario

Guardar
Efraín Juárez, entrenador de Pumas,
Efraín Juárez, entrenador de Pumas, es captado en un momento de reflexión ante los recientes reportes sobre su posible salida del club (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pumas no logra revertir la crisis que lo ha llevado a estar 15 años sin ser campeón en la Primera División de México, ahora, estos problemas se han trasladado al ámbito internacional. En su debut en la Concacaf Champions Cup perdió por goleada 1 - 4 ante San Diego FC.

La manera en la que perdió el equipo dirigido por Efraín Juárez ha llevado a la directiva a analizar la posibilidad de que otro entrenador tome las riendas del club Universidad Nacional. Este jueves 5 de febrero trascendió el reporte de que la directiva ya estaría analizando opciones.

De acuerdo con Adriana Maldonado, de ESPN, Pumas no estaría satisfecho con el desempeño de Efraín Juárez, por lo que se habla de que no es segura su continuidad en el club, en especial por las posibilidades de quedar eliminados del torneo de Concacaf.

¿Efraín Juárez saldrá de Pumas?

La continuidad de Efraín Juárez
La continuidad de Efraín Juárez al frente de Pumas no está sujeta a un ultimátum formal (REUTERS/Henry Romero)

Según reportó Adriana Maldonado, la continuidad de Efraín Juárez al frente de Pumas no está sujeta a un ultimátum formal, aunque su futuro sí podría depender del resultado que obtenga el equipo en el próximo partido en el Estadio Olímpico Universitario en el torneo de la Concacaf Champions Cup.

“De acuerdo a información que les puedo compartir, es que no es que hay como tal un ultimátum, pero sí va a depender mucho su continuidad si es que queda afuera el próximo martes en el Olímpico Universitario de la Concacaf Champions Cup”, explicó.

Según la reportera, tras la derrota ante San Diego FC, el impacto de la derrota fue notable en el interior del club. Los directivos abandonaron el estadio inmediatamente después del encuentro, sin bajar al vestidor ni permanecer en el recinto, mientras que el cuerpo técnico y los jugadores sostuvieron una reunión privada.

Feb 3, 2026; San Diego,
Feb 3, 2026; San Diego, California, USA; Pumas UNAM goalkeeper Keylor Navas (1) looks on during the pregame ceremony at Snapdragon Stadium. Mandatory Credit: Chadd Cady-Imagn Images

Fuentes indicaron que la charla no tuvo un tono de reproche, sino que se enfocó en identificar errores, fortalecer la unidad del grupo y recuperar el ánimo con la expectativa de revertir la situación en casa.

“Las formas pegaron al interior y también te puedo decir que acabando el partido, inmediatamente los directivos se salieron del estadio, no se quedaron, no bajaron ni siquiera al vestidor, donde hubo una charla profunda entre el técnico y los jugadores. Me dicen: ‘No fue una charla como tal de reclamos, sino fue para ver quién cometió cada error, cerrar filas, levantar un poco el ánimo y pensar en que en casa pueden revertir la situación’”, precisó.

Bajo esa narrativa, una de las opciones consultadas ante la posible baja de Juárez apuntaría a ser Guillermo Vázquez, último entrenador que fue campeón con Pumas. Aunque también empezó a sonar el nombre de Robert Dante Siboldi.

Temas Relacionados

Efraín JuárezLiga MXPumasConcacafmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Artistas, horario y dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en México

El Estadio San Siro recibirá a delegaciones de todo el mundo para dar inicio oficial a los Juegos Olímpicos de Invierno

Artistas, horario y dónde ver

Reportan acuerdo para que Rodrigo Aguirre llegue a Tigres tras su paso por América

El equipo de Guido Pizarro sumaría un refuerzo más antes de que cierre el registro para el Clausura 2026

Reportan acuerdo para que Rodrigo

México presenta su roster completo para el Clásico Mundial de Béisbol 2026: repetirán figuras que brillaron en la edición pasada

Repiten figuras clave que llevaron al equipo al histórico tercer lugar en 2023, como Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Luis Urías y Joey Meneses

México presenta su roster completo

Critican a la Secretaría de Cultura por la publicación de un video del Santo hecho con IA

El aniversario luctuoso 42 del Enmascarado de Plata se vio marcado por un homenaje virtual que mezcló admiración y polémica

Critican a la Secretaría de

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Este sería el sueldo que el piloto mexicano ganará con la escudería estadounidense

¿Cuánto ganará Checo Pérez en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a balazos al alcalde

Atacan a balazos al alcalde de Zacualpan, Veracruz: su chofer resultó herido

Acusan al “Mantecas”, operador del Cártel de Sinaloa, de cuatro cargos relacionados con tráfico de fentanilo en EEUU

Localizan 10 narcocampamentos, municiones y equipo táctico en operativo de búsqueda de los 10 mineros desaparecidos

Quiénes son los funcionarios detenidos junto con el alcalde de Tequila, Jalisco, por nexos con el CJNG

Pablo Lemus asegura que habrá más funcionarios detenidos tras captura del alcalde de Tequila ligado al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Artistas, horario y dónde ver

Artistas, horario y dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en México

Laura Zapata se solidariza con Maribel Guardia y afirma que Imelda Tuñón llevó a la muerte a Julián Figueroa: “Gente enferma”

Mayela Laguna denuncia que no le avisaron que su hijo ya no lleva el apellido Guzmán y se desmarca definitivamente de la familia

Sergio Sendel enciende las redes sociales con fotografía junto a su hijo Graco, actor de Doménica Montero

Los mejores memes que dejó el anuncio de los conciertos de Zayn Malik en México

DEPORTES

Artistas, horario y dónde ver

Artistas, horario y dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en México

Reportan acuerdo para que Rodrigo Aguirre llegue a Tigres tras su paso por América

México presenta su roster completo para el Clásico Mundial de Béisbol 2026: repetirán figuras que brillaron en la edición pasada

Critican a la Secretaría de Cultura por la publicación de un video del Santo hecho con IA

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?