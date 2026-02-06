Álvaro Fidalgo ya puede ser convocado por la Selección Mexicana; FIFA notificó a la FMF

Álvaro Fidalgo, jugador del Real Betis, en un momento de concentración durante un entrenamiento, tras confirmarse su elegibilidad para la Selección Mexicana por parte de la FIFA (X/ @RealBetis)

Álvaro Fidalgo ya puede ser convocado por la Selección Mexicana tras recibir la autorización de la FIFA para su cambio de federación. Este jueves 5 de febrero finalizó el trámite One Time Switch para que el nuevo jugador del Real Betis sea elegible para México.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) completó la gestión y obtuvo el visto bueno esta semana, por lo que el mediocampista está habilitado para jugar en partidos oficiales con el equipo nacional de Javier Aguirre.

La FMF presentó ante la FIFA la documentación que acredita que Fidalgo reunió los parámetros exigidos para el cambio de federación. De esta forma, el futbolista, de origen español, quedó oficialmente incorporado como opción para México en futuras convocatorias.

Álvaro Fidalgo ya puede ser convocado por México (Ilustración Infobae)

Uno de los puntos clave fue comprobar que Fidalgo residió y trabajó en México durante cinco años consecutivos, periodo cumplido gracias a su estancia en el club América. Aunque la transferencia al Betis de España se concretó justamente en la fecha límite, la revisión de papeles confirmó que el plazo reglamentario se completó.

A partir de la aprobación, Fidalgo ya no es considerado elegible por la federación española para competencias internacionales. Su carrera como seleccionado queda supeditada únicamente a la Selección Mexicana.

Actualmente, el jugador no puede participar en la Liga MX por su reciente traslado al fútbol español. Sin embargo, estará disponible para la fecha FIFA de marzo, cuando México enfrentará a Portugal en el Estadio Banorte y a Bélgica en Chicago, según reportó León Lecanda de ESPN.

Este es el jugador americanista que tomará el lugar de Gilberto Mora en selección (X/ @miseleccionmxEN)

La ventana de marzo será determinante, ya que representa la principal oportunidad de Fidalgo para demostrar su calidad y buscar un sitio en la lista para el Mundial 2026. El margen de selección es breve, por lo que deberá aprovechar al máximo cada partido.

El mediocampista ha manifestado reiteradamente su deseo de representar a México tras obtener la nacionalidad en 2024. Luego de cinco años de crecimiento en el América, emerge como alternativa para fortalecer al combinado nacional.

Aunque Fidalgo nació en España, su trayectoria en México ha cimentado su vínculo con el país y lo impulsa a dejar huella en los próximos retos internacionales.

Esto dijo Álvaro Fidalgo de jugar con la Selección Mexicana

El futuro internacional de Álvaro Fidalgo permanece sujeto a evaluación, ya que el mediocampista inicia su etapa en el Betis de Sevilla y la Selección Mexicana ajusta sus procesos de observación con la mira puesta en la próxima Copa del Mundo.

En su contacto inicial con la prensa como jugador del Betis, Fidalgo se refirió al significado de su paso por el América y al sentimiento que dejó en México: “Vengo de un club gigante, no se pueden hacer la idea de lo que es América. Aquí la pasión es muy grande y creo que nos vamos a entender”, dijo. El mediocampista se despidió del América tras alcanzar el tricampeonato y aceptó la propuesta del fútbol de su país natal para dar un nuevo impulso a su carrera.

Respecto a su posible integración a la Selección Mexicana, Fidalgo dejó clara su posición de mesura ante la prensa: “No sé, sería un poco atrevido por mi parte, antes de ni siquiera jugar decirte algo. Tengo la posibilidad, soy mexicano, es una posibilidad que tengo, está todo en el aire. Estoy centrado en hacer bien las cosas aquí.”