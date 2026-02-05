El ex futbolista reconoció la importancia del actual jugador del Real Betis y lo que podría aportar al Tri (REUTERS/Daniel Becerril)

Pável Pardo expresó su respaldo a la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana, en un momento clave en el que la Federación Mexicana de Futbol ha iniciado el trámite formal ante la FIFA para obtener la habilitación oficial del futbolista.

Durante la conferencia de prensa para presentar el partido México vs Brasil Leyendas, Pável Pardo subrayó la legitimidad de que futbolistas naturalizados accedan a la selección y habló del caso de Fidalgo.

“El que sea mexicano por nacimiento o por naturalización está a las órdenes del técnico”, afirmó el exjugador. Remarcó así el marco normativo y la decisión final del cuerpo técnico sobre las convocatorias.

Pardo enfatizó el impacto de Fidalgo en el fútbol mexicano, especialmente por su papel en el Club América. “Sabemos lo que Álvaro Fidalgo dio al América, vino de menos a más y se convirtió en una pieza fundamental para los campeonatos del América”, señaló. Además, destacó que el español “ha dejado un legado en el futbol mexicano”, y reconoció su crecimiento tanto dentro como fuera de la cancha.

Qué dijo Pável Pardo sobre la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana ( Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Para Pável Pardo, la elección final recaerá sobre el seleccionador, quien deberá valorar las opciones del plantel, el talento disponible y la experiencia internacional de Fidalgo antes de determinar si su nombre aparecerá en la convocatoria definitiva.

FMF inicia proceso para convocar a Álvaro Fidalgo

Según ESPN, la documentación fue remitida con el objetivo de que Fidalgo, recientemente naturalizado, pueda ser elegible internacionalmente en el ciclo de partidos amistosos previsto para marzo.

Fidalgo cumplió los requisitos reglamentarios tras completar cinco años de residencia en México y obtener la nacionalidad mexicana en 2024. Este proceso administrativo representa el último paso para que el mediocampista pueda vestir la camiseta del Tri y ser considerado por el seleccionador nacional, Javier Aguirre, a partir de los compromisos frente a Portugal y Bélgica.

FMF inicia proceso para convocar a Álvaro Fidalgo (REUTERS)

Pardo también valoró el alto nivel de competencia en el mediocampo nacional y recalcó que la decisión de sumar a Fidalgo corresponde de manera exclusiva al seleccionador. “Tenemos hoy también buenos mediocampistas”, expresó el exinternacional, y recordó que el análisis deportivo será determinante para definir la plantilla rumbo al Mundial y los próximos amistosos.

A la espera de la resolución administrativa, la expectativa sobre el posible debut internacional de Álvaro Fidalgo con la selección mexicana aumenta, especialmente ante los encuentros amistosos contra Portugal y Bélgica que serán clave para el armado del equipo nacional.

La FMF confía en que la resolución llegará a tiempo y que Fidalgo podrá ser considerado para la doble fecha internacional. Con la expectativa en aumento, sólo la respuesta definitiva de FIFA separa al mediocampista del debut con la selección nacional.