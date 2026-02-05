Así será el uniforme que Checo Pérez usará con Cadillac en la Fórmula 1

México Deportes

Cadillac dio un nuevo paso rumbo a su debut en la Fórmula 1 al presentar el nomex que utilizarán Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas en la temporada 2026, a un mes de que arranque el campeonato y en medio de una serie de lanzamientos con los que la escudería estadounidense comienza a mostrarse públicamente.

La revelación del uniforme de competencia antecede a la presentación oficial del monoplaza, programada para el próximo domingo durante el Super Bowl, así como a la salida de la mercancía oficial del equipo.

Con ello, Cadillac continúa delineando su identidad en la máxima categoría del automovilismo, en la que hará su estreno el próximo año.

El diseño del nomex y los primeros patrocinadores

(X / @Cadillac_F1)
(X / @Cadillac_F1)

El nomex que portarán Checo Pérez y Valtteri Bottas fue dado a conocer este miércoles y ya incorpora al patrocinador principal del equipo, además de marcas que han acompañado al piloto mexicano a lo largo de su trayectoria en la máxima categoría.

Al tratarse de una escudería en proceso de consolidación, el uniforme no presenta una saturación de anunciantes, aunque sí muestra una base comercial definida.

En la parte central del diseño destaca la presencia de TWG AI, mientras que también se observan los logotipos de Claro e Infinitum, empresas de América Móvil, grupo que recientemente anunció su colaboración con Cadillac.

TWG AI, el respaldo detrás del proyecto Cadillac

(X / @Cadillac_F1)
(X / @Cadillac_F1)

TWG AI es la división de inteligencia artificial de TWG Global Holdings LLC, un fondo de inversión estadounidense fundado por Mark Walter.

El grupo cuenta con inversiones en distintos sectores y una presencia relevante en el ámbito deportivo, donde mantiene vínculos con organizaciones como Los Angeles Dodgers, Los Angeles Lakers y Tampa Bay, entre otros.

En el automovilismo, su participación se canaliza a través de TWG Motorsports, estructura que forma parte del proyecto de Cadillac en la Fórmula 1.

Este respaldo financiero y tecnológico se perfila como uno de los pilares del equipo en su etapa inicial dentro de la categoría, mientras se prepara para presentar oficialmente su monoplaza y completar la imagen con la mercancía oficial.

