¡Despluman al ave! Javairo Dilrosun se despide de la afición del América y se suma a las bajas de Fidalgo y Maximin

El nido se encuentra atravesando varias dificultades con la salida de algunas de sus más recientes figuras, lo que preocupa a sus seguidores

El jugador no logró figurar
El jugador no logró figurar con el equipo azulcrema y es uno de los que ya no tenían lugar en la plantilla de Jardine.

El Club América anunció desde hace algunas semanas la salida de Javairô Dilrosun en medio de una reestructuración del equipo. Sin embargo, fue hasta ahora, tras publicar un mensaje de despedida dirigido a la afición y a la institución en sus redes sociales cuando puso fin a esta etapa en el fútbol mexicano.

El futbolista neerlandés salió del conjunto azulcrema después de un ciclo marcado por la irregularidad y baja productividad con las Águilas, a tal grado que incluso los seguidores del equipo pedían que fuera liberado.

(X / @ClubAmerica)

Una despedida agridulce con el jugador

A través de sus redes sociales, Dilrosun agradeció al club, a los seguidores y a quienes forman parte del entorno americanista, reconociendo las experiencias vividas y expresando sus mejores deseos para el equipo en el futuro.

La despedida incluyó imágenes de diversos momentos durante su paso por el América y marcó el cierre público de una relación profesional que, en lo administrativo, ya se había resuelto el 14 de enero de 2026, aunque la publicación se realizó el 1 de febrero.

“Quiero agradecer al club, a la afición y a todas las personas que llevan a este club en el corazón por el tiempo que pasé aquí.Viví momentos muy especiales y ahora entiendo por qué es el club más grande. ¡Les deseo mucho éxito y felicidad en el futuro!“, escribió desde su cuenta de Instagram.

Pese a que llegó con pasaporte europeo, no logró ser referente del club. Crédito: Instagram Javairô Dilrosun

El fichaje que no pudo florecer

La llegada de Dilrosun en febrero de 2024 se enmarcó dentro de un proyecto deportivo promovido por la directiva del América. Su llegada, procedente del fútbol europeo, representó una inversión de 4,60 millones de euros, lo que generó expectativas sobre su papel en el ataque y su proyección internacional.

No obstante, su desempeño estuvo condicionado por la falta de continuidad. Alternó entre partidos como titular y suplente, sin consolidar un lugar fijo en el esquema del equipo. Esta situación limitó su impacto a lo largo de los torneos disputados por el club.

En junio de 2025, América decidió cederlo al Los Angeles FC de la liga estadounidense, con la intención de que obtuviera más minutos de juego. En ese periodo, el jugador disputó ocho partidos oficiales y anotó dos goles, aunque ello no supuso un cambio sustancial respecto a su situación al regresar al conjunto mexicano.

Para muchos seguidores azulcrema, el
Para muchos seguidores azulcrema, el neerlandés no cumplía con la exigencia que requería el club.

Tras finalizar la cesión, Dilrosun volvió al América y se reincorporó a los entrenamientos del primer equipo en julio de 2025, ya bajo la dirección técnica de André Jardine. Sin embargo, no regresó a la competición oficial, lo que finalmente aceleró su desvinculación definitiva del club.

En total, Dilrosun acumuló 52 partidos oficiales con el América, con un registro de tres goles y ocho asistencias. Estas cifras evidenciaron una presencia intermitente y un rendimiento por debajo de lo esperado tras su fichaje.

La baja del futbolista neerlandés se suma a los recientes movimientos en la plantilla del América, incluyendo las salidas de Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo, lo que refleja una etapa de ajustes y cambios en el plantel profesional.

