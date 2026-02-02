México Deportes

Benjamín Gil va por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y lanza advertencia para EU y Dominicana: “Les vamos a ganar”

El técnico de los Charros de Jalisco tiene la mira puesta en el trofeo internacional y asegura que puede competir con las selecciones más complicadas del mundo

El reconocido mánager confía en que su rooster está a un alto nivel. (Foto: LMB)

Benjamín Gil, manager de la selección mexicana, afirmó estar convencido de que su equipo tiene capacidad para superar a cualquier rival en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, incluso frente a selecciones de la calidad de Estados Unidos y República Dominicana.

Expresó que, sin importar qué tan fuertes sean los planteles, debido al renombre de estrellas como el pelotero de los New York Yankees, Aaron Judge, la meta es luchar por el campeonato mundial de béisbol para demostrar el buen nivel del béisbol mexicano.

México quiere meterse a la final este 2026. (Instagram/ @sebastianvalle52_)

Confiado en su alienación

Actualmente, México se encuentra en el top 3 de las mejores selecciones del mundo y para Benjamín Gil es indispensable demostrar el poderío azteca, sobre todo porque se jugará cerca de la afición mexicana.

“República Dominicana es un equipo espectacular, Estados Unidos tiene un equipo espectacular, esos dos equipos son quizá los mejores dos equipos que han existido en la historia del béisbol. Pero si nos toca enfrentarlos, yo creo que les vamos a ganar y yo creo en mi equipo, y me van a escuchar decir que vamos a ganarle a quien sea”, declaró el manejador.

El técnico también subrayó que, en partidos de eliminación directa, un resultado inesperado es posible. “Un muy buen equipo le puede ganar a un súper equipo, aunque pongas a un MVP en cada posición, en un juego un buen equipo le puede ganar a un súper equipo”, recalcó.

El jardinero de los Yankees confirmó su asistencia a la competición. (Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images)

¿Cuál es la clave para vencer a las potencias?

Para Gil, elevar el rendimiento colectivo es ahora la prioridad. Señaló que, para alcanzar el título, será necesario vencer a dos de los tres favoritos internacionales.

La selección de México comparte el Grupo B con Estados Unidos, Italia, Brasil y Gran Bretaña. Todos los partidos de esta fase se jugarán en el Daikin Park de Houston, donde estarán en disputa dos pases hacia los cuartos de final.

Con la mira puesta en el trofeo y la certeza de que ningún adversario es invencible, la escuadra tricolor enfrenta el reto de derrotar a los grandes del béisbol mundial para alcanzar su mayor aspiración.

El equipo dirigido por Benjamín Gil sumará a Jonathan Aranda, Joey Ortiz, Alek Thomas y Taijuan Walker al plantel nacional, fortaleciendo distintas áreas del diamante de cara a la próxima edición del torneo internacional. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

¿Quiénes llegan al rooster?

Si bien celebridades como Shohei Ohtani, el propio Judge, Vladimir Guerrero y Fernando Tatis Jr. ya confirmaron su asistencia, México no se queda atrás y presenta una alineación que combina el talento de las grandes ligas con lo mejor de la liga mexicana:

Jardineros (Outfielders)

  • Randy Arozarena: Seattle Mariners
  • Jarren Duran: Boston Red Sox
  • Alek Thomas: Arizona Diamondbacks

Cuadro (Infielders)

  • Isaac Paredes: Tampa Bay Rays
  • Ramón Urías: Houston Astros
  • Luis Urías: Athletics (Recientemente con Milwaukee/Seattle)
  • Jonathan Aranda: Tampa Bay Rays
  • Joey Ortiz: Milwaukee Brewers (Primera participación oficial confirmada)

Receptores (Catchers)

  • Alejandro Kirk: Toronto Blue Jays

Lanzadores (Pitchers)

  • Taijuan Walker: Philadelphia Phillies
  • Patrick Sandoval: Los Angeles Angels
  • José Urquidy: Houston Astros
  • Andrés Muñoz: Seattle Mariners
  • Javier Assad: Chicago Cubs

Aunque Benjamín Gil ha mencionado que tiene el 90% del roster definido, la lista oficial de 30 jugadores suele completarse en las semanas previas al torneo. Nombres como Joey Meneses y Austin Barnes se encuentran en la lista preliminar de 35 jugadores, pero sus confirmaciones definitivas se anuncian paulatinamente.

