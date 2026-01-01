México Deportes

Osmar Olvera va por la medalla que le falta en 2026: ¿cuál es?

La planificación del próximo año incluye competencias internacionales clave dentro de su proceso rumbo al siguiente ciclo olímpico

Guardar
Osmar Olvera ha consolidado su
Osmar Olvera ha consolidado su presencia entre los referentes de los clavados a nivel internacional. (REUTERS/Tingshu Wang)

El clavadista mexicano Osmar Olvera Ibarra atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera deportiva, luego de un 2025 que lo consolidó entre los principales exponentes de los clavados a nivel mundial.

Con 21 años, su trayectoria reciente lo coloca como una de las figuras más relevantes del deporte mexicano, en un contexto donde el año 2026 se perfila como una etapa clave dentro de su proceso competitivo.

Tras un ciclo marcado por resultados consistentes, Olvera ha definido como prioridad competir en escenarios que aún no forman parte de su historial, con la intención de sumar la única medalla que no ha conseguido en competencias oficiales.

Un pendiente competitivo en su trayectoria

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

Osmar Olvera señaló que el próximo año representará una oportunidad especial dentro de su carrera, tanto por la cantidad de competencias programadas como por la posibilidad de participar en eventos en los que aún no ha tenido presencia. En ese sentido, el clavadista mexicano explicó que su calendario contempla varias paradas internacionales a lo largo de 2026.

“Espero que sea un gran año para el deporte en México, que llegue más apoyo, sin duda, eso estaría fenomenal. En lo deportivo, vienen las tres Copas del Mundo, Canadá, Guadalajara y China, pero también Centroamericanos”, declaró Olvera en entrevista con Excélsior.

El propio atleta detalló que su motivación principal para el próximo año está relacionada con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, una competencia en la que aún no ha participado y que representa el único espacio donde no ha sumado medallas.

“Tengo todas las medallas menos las de Juegos Centroamericanos y del Caribe porque no he ido, eso me emociona y me motiva mucho este próximo año”, agregó.

Resultados recientes y proyección rumbo al ciclo olímpico

(REUTERS/Tingshu Wang)
(REUTERS/Tingshu Wang)

La expectativa en torno a Osmar se apoya en los resultados obtenidos durante los Juegos Olímpicos de París 2024, donde consiguió la medalla de plata en trampolín de tres metros sincronizado y la medalla de bronce en trampolín de tres metros individual.

Estos resultados reforzaron su posición dentro del panorama internacional y lo colocaron como una de las principales cartas de México en los clavados.

De cara al siguiente ciclo olímpico, el clavadista mexicano ha establecido como primer objetivo los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, antes de continuar su proceso rumbo a Los Ángeles 2028.

Temas Relacionados

Osmar OlveraClavadosmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Isaac del Toro en 2026: fechas, competencias y debut en el Tour de Francia

Las competencias programadas colocan al mexicano en algunos de los eventos más exigentes del pelotón profesional durante 2026

Isaac del Toro en 2026:

Chicharito admite que llegar a Chivas fue un retroceso en vez de progresar, así se despidió del 2025

Javier admite que mientras recibió críticas por sus comentarios sobre los roles de género en redes sociales, estuvo a punto de perder a su madre

Chicharito admite que llegar a

Cuáles fueron los equipos campeones en cada una de las ligas mexicanas en el 2025

Títulos históricos, hegemonías consolidadas y sequías rotas, esto fue lo más destacado del 2025 en el deporte mexicano

Cuáles fueron los equipos campeones

Boxeo mexicano 2026: peleadores a seguir durante todo el año

Se anticipan enfrentamientos destacados que involucran a grandes guerreros aztecas

Boxeo mexicano 2026: peleadores a

El Atlético San Luis se encontraría negociando el fichaje de Santiago Muñoz

Las directivas trabajarían para cerrar un acuerdo antes de la pretemporada, buscando que el atacante refuerce se adapte pronto al esquema de juego del club potosino

El Atlético San Luis se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Helicópteros, autos blindados, bloqueos y

Helicópteros, autos blindados, bloqueos y armas largas: así fue la detención de “El Sagitario”, allegado de “El Chapo Isidro”

La llegada de expandilleros de los Maras reforzó al CJNG en México

Ellos son los líderes del crimen organizado que identificados como objetivos prioritarios en 2026

Capturan a Pedro Inzunza, “El Sagitario”, en Culiacán: segundo al mando en el cártel de “El Chapo Isidro”

Vinculan a proceso a Alejandro Baruc “N” en Michoacán: lo relacionan con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Ellas fueron las artistas más

Ellas fueron las artistas más escuchadas del 2025 en México: ¿cuánto ganaron?

¿Liberado, sentenciado o extraditado? Sin rastro en EEUU del paradero de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Critics Choice Awards 2026: cuándo y dónde ver desde México

Violinista de Nodal y el video que aviva rumores de un romance: “Debí tirar más fotos de cuando te tuve”

Joanna Vega Biestro llora en “Sale el Sol” tras recordar el momento del 2025 que la rompió

DEPORTES

Isaac del Toro en 2026:

Isaac del Toro en 2026: fechas, competencias y debut en el Tour de Francia

Chicharito admite que llegar a Chivas fue un retroceso en vez de progresar, así se despidió del 2025

Cuáles fueron los equipos campeones en cada una de las ligas mexicanas en el 2025

Partidos NBA: todos los enfrentamientos programados de este 1 de enero

Boxeo mexicano 2026: peleadores a seguir durante todo el año