Osmar Olvera va por la medalla que le falta en 2026: ¿cuál es?

Osmar Olvera ha consolidado su presencia entre los referentes de los clavados a nivel internacional. (REUTERS/Tingshu Wang)

El clavadista mexicano Osmar Olvera Ibarra atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera deportiva, luego de un 2025 que lo consolidó entre los principales exponentes de los clavados a nivel mundial.

Con 21 años, su trayectoria reciente lo coloca como una de las figuras más relevantes del deporte mexicano, en un contexto donde el año 2026 se perfila como una etapa clave dentro de su proceso competitivo.

Tras un ciclo marcado por resultados consistentes, Olvera ha definido como prioridad competir en escenarios que aún no forman parte de su historial, con la intención de sumar la única medalla que no ha conseguido en competencias oficiales.

Un pendiente competitivo en su trayectoria

(Cuartoscuro)

Osmar Olvera señaló que el próximo año representará una oportunidad especial dentro de su carrera, tanto por la cantidad de competencias programadas como por la posibilidad de participar en eventos en los que aún no ha tenido presencia. En ese sentido, el clavadista mexicano explicó que su calendario contempla varias paradas internacionales a lo largo de 2026.

“Espero que sea un gran año para el deporte en México, que llegue más apoyo, sin duda, eso estaría fenomenal. En lo deportivo, vienen las tres Copas del Mundo, Canadá, Guadalajara y China, pero también Centroamericanos”, declaró Olvera en entrevista con Excélsior.

El propio atleta detalló que su motivación principal para el próximo año está relacionada con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, una competencia en la que aún no ha participado y que representa el único espacio donde no ha sumado medallas.

“Tengo todas las medallas menos las de Juegos Centroamericanos y del Caribe porque no he ido, eso me emociona y me motiva mucho este próximo año”, agregó.

Resultados recientes y proyección rumbo al ciclo olímpico

(REUTERS/Tingshu Wang)

La expectativa en torno a Osmar se apoya en los resultados obtenidos durante los Juegos Olímpicos de París 2024, donde consiguió la medalla de plata en trampolín de tres metros sincronizado y la medalla de bronce en trampolín de tres metros individual.

Estos resultados reforzaron su posición dentro del panorama internacional y lo colocaron como una de las principales cartas de México en los clavados.

De cara al siguiente ciclo olímpico, el clavadista mexicano ha establecido como primer objetivo los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, antes de continuar su proceso rumbo a Los Ángeles 2028.