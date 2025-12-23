México Deportes

La Navidad en que Tigres arruinó el Centenario del América

Una final atípica, disputada en pleno 25 de diciembre, cambió el rumbo del festejo americanista

(YouTube / Tigres Oficial)
(YouTube / Tigres Oficial)

El 2016 estaba destinado a ser un año histórico para el Club América, que celebraba su Centenario con grandes expectativas y la intención de cerrar el ciclo con títulos.

Sin embargo, la temporada terminó marcada por resultados adversos y episodios que empañaron la celebración, incluido el desenlace de aquel 25 de diciembre frente a Tigres, cuando el club perdió la final del Apertura 2016 en una noche que quedó grabada por su dramatismo.

Un año de contrastes rumbo a la final

(YouTube / Tigres Oficial)
(YouTube / Tigres Oficial)

Las Águilas comenzaron el año bajo la dirección de Ignacio Ambriz, con quien ganaron la Concachampions y aseguraron su participación en el Mundial de Clubes por segundo año consecutivo. Sin embargo, la eliminación en semifinales del Clausura 2016 tensó el ambiente en la institución.

En el segundo semestre, la directiva encabezada por Ricardo Peláez decidió prescindir de Ambriz y nombrar a Ricardo Antonio La Volpe como entrenador. Con él, el equipo logró retomar estabilidad, clasificó como quinto lugar y avanzó en la liguilla tras eliminar a Chivas en cuartos de final y a Necaxa en semifinales, hasta encontrarse en la final frente a Tigres.

La definición por el título se aplazó debido al viaje del América al Mundial de Clubes en Japón. Ahí, el equipo venció al Jeonbuk de Corea del Sur, enfrentó al Real Madrid en semifinales y posteriormente cayó ante el Atlético Nacional en el duelo por el tercer lugar. De regreso en México, igualó 1-1 la ida de la final en el Estadio Azteca.

Una Navidad amarga en el Estadio Universitario

(YouTube / Tigres Oficial)
(YouTube / Tigres Oficial)

La vuelta se disputó el 25 de diciembre en el Estadio Universitario. El plantel americanista celebró la Nochebuena en concentración junto a sus familias, con el objetivo de cerrar el día con el título del Centenario. Un gol de Edson Álvarez al minuto 94 del tiempo extra acercó al América al campeonato y parecía encaminar una noche histórica.

Sin embargo, el cierre tomó un rumbo distinto tras las expulsiones de Rubens Sambueza, considerada justa, y de Paolo Goltz, señalada como un error arbitral de Jorge Isaac Rojas. Con el equipo mermado, Édgar Dueñas empató al minuto 119 y envió la final a la tanda de penales.

Mientras la directiva recibía objetos lanzados desde la tribuna, la definición desde los once pasos se volvió determinante. Nahuel Guzmán fue la figura al detener los disparos decisivos, mientras que los tiradores americanistas, incluido Sambueza, terminaron fallando en el momento clave.

La Navidad terminó convirtiéndose en una noche amarga para el América: el año del Centenario concluyó sin título de liga y con una final que dejó uno de los episodios más dolorosos para la institución.

