Dream Match Friday: CMLL y AEW revelan cartelera completa para la Arena México

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) alista un cierre de año a la altura de su historia. Como parte de su alianza con All Elite Wrestling (AEW), la empresa mexicana presentará este Viernes Espectacular una función especial en la Arena México bajo el nombre de Dream Match Friday, un evento diseñado para reunir choques inéditos y campeonatos de alto calibre.
Claudio Castagnoli vs Último Guerrero – Campeonato Mundial Completo del CMLL
La lucha estelar marcará la primera defensa de Claudio Castagnoli como monarca completo del CMLL. Enfrente tendrá a Último Guerrero, uno de los luchadores más experimentados del circuito, quien buscará imponer su colmillo para arrebatar el título y, al mismo tiempo, cobrarse la afrenta sufrida por su hermano Gran Guerrero, despojado anteriormente del cetro.
Máscara Dorada vs Mike Bailey – Campeonato Mundial Histórico de Peso Welter
En uno de los combates más dinámicos de la noche, Máscara Dorada defenderá por cuarta ocasión el campeonato welter ante Mike Bailey. El choque promete intensidad tanto en el llaveo como en el estilo aéreo, con dos exponentes conocidos por su ritmo acelerado y creatividad sobre el ring.
Soberano Jr. vs Kevin Knight – Mano a mano internacional
Otro de los duelos de ensueño será el enfrentamiento individual entre Soberano Jr. y Kevin Knight. El llamado “Lujo de la lucha libre” continúa consolidándose tras su regreso de una lesión, mientras que Knight buscará demostrar su capacidad ante la afición mexicana.
Final del Torneo de la Gran Alternativa
La Gran Alternativa llegará a su desenlace con dos duplas que representan el relevo generacional. Yutani hará equipo con Ángel de Oro para medirse a Xelhua y Atlantis Jr., en una lucha que puede catapultar a las jóvenes promesas al primer plano.
Torneo Cibernético rumbo a la jaula
La función arrancará con un Torneo Cibernético que reunirá a Rey Cometa, Espíritu Negro, Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Oro Jr., Diamond, Virus, Cancerbero, Astral, Eléctrico, Pólvora, El Coyote, Blue Shark, El Vigía, Robin y Sangre Imperial, todos con la mira puesta en el combate de máscaras y cabelleras del próximo 2 de enero.
Con esta cartelera, el CMLL busca despedir 2025 con una noche que combine historia, presente y futuro sobre el ring de la Arena México.