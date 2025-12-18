México Deportes

Dream Match Friday: CMLL y AEW revelan cartelera completa para la Arena México

Claudio Castagnoli, Último Guerrero, Máscara Dorada y Soberano Jr. encabezan una noche de combates de alto impacto

Guardar
La función Dream Match Friday
La función Dream Match Friday reunirá figuras consagradas y nuevas promesas en una cartelera de alto nivel. (Ilustración: Jesús Aviles)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) alista un cierre de año a la altura de su historia. Como parte de su alianza con All Elite Wrestling (AEW), la empresa mexicana presentará este Viernes Espectacular una función especial en la Arena México bajo el nombre de Dream Match Friday, un evento diseñado para reunir choques inéditos y campeonatos de alto calibre.

Claudio Castagnoli vs Último Guerrero – Campeonato Mundial Completo del CMLL

( Foto: CMLL / Diego
( Foto: CMLL / Diego Cedrix)

La lucha estelar marcará la primera defensa de Claudio Castagnoli como monarca completo del CMLL. Enfrente tendrá a Último Guerrero, uno de los luchadores más experimentados del circuito, quien buscará imponer su colmillo para arrebatar el título y, al mismo tiempo, cobrarse la afrenta sufrida por su hermano Gran Guerrero, despojado anteriormente del cetro.

El luchador de “Otro Nivel”
El luchador de “Otro Nivel” tendrá una difícil defensa del Campeonato de Peso Abierto este martes 27 de mayo, enfrentando a un rival que lo venció en duelo de tríos. (Cortesía CMLL)

Máscara Dorada vs Mike Bailey – Campeonato Mundial Histórico de Peso Welter

Tras ganar en 2024, busca
Tras ganar en 2024, busca repetir la hazaña en un duelo donde la amistad quedará a un lado en honor a la lucha. (Ilustración: Jesús Avilés)

En uno de los combates más dinámicos de la noche, Máscara Dorada defenderá por cuarta ocasión el campeonato welter ante Mike Bailey. El choque promete intensidad tanto en el llaveo como en el estilo aéreo, con dos exponentes conocidos por su ritmo acelerado y creatividad sobre el ring.

El luchador de AEW anticipa
El luchador de AEW anticipa que sus compañeros del equipo internacional serán las sorpresas del torneo del CMLL. (Cortesía CMLL)

Soberano Jr. vs Kevin Knight – Mano a mano internacional

Soberano Jr. dedicó el triunfo
Soberano Jr. dedicó el triunfo a la afición y expresó su alegría por volver al ring. (Foto: Franco Uriel)

Otro de los duelos de ensueño será el enfrentamiento individual entre Soberano Jr. y Kevin Knight. El llamado “Lujo de la lucha libre” continúa consolidándose tras su regreso de una lesión, mientras que Knight buscará demostrar su capacidad ante la afición mexicana.

Final del Torneo de la Gran Alternativa

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)
(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La Gran Alternativa llegará a su desenlace con dos duplas que representan el relevo generacional. Yutani hará equipo con Ángel de Oro para medirse a Xelhua y Atlantis Jr., en una lucha que puede catapultar a las jóvenes promesas al primer plano.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)
(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

Torneo Cibernético rumbo a la jaula

El gladiador habló sobre el
El gladiador habló sobre el Legado de los Alvarado en la lucha libre mexicano y la importante batalla en jaula en donde espera dejar sin máscara a Astral, su mayor enemigo. (Ilustración: Jesús Aviles)

La función arrancará con un Torneo Cibernético que reunirá a Rey Cometa, Espíritu Negro, Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Oro Jr., Diamond, Virus, Cancerbero, Astral, Eléctrico, Pólvora, El Coyote, Blue Shark, El Vigía, Robin y Sangre Imperial, todos con la mira puesta en el combate de máscaras y cabelleras del próximo 2 de enero.

El público será testigo de
El público será testigo de enfrentamientos que reflejan el alcance global en la Arena México

Con esta cartelera, el CMLL busca despedir 2025 con una noche que combine historia, presente y futuro sobre el ring de la Arena México.

Temas Relacionados

CMLLAEWLucha LibreArena Méxicomexico-deportes

Más Noticias

Mike Bailey elogia a Místico y enciende el debate sobre una lucha de máscara vs cabellera: “Catapultaría mi carrera”

Speedball reveló su deseo de apostar la cabellera frente a Místico para escribir historia en el CMLL

Mike Bailey elogia a Místico

Rayados oficializa la salida de Sergio Ramos y lo despide con un emotivo homenaje

La institución albiazul resaltó el impacto deportivo y mediático que tuvo el zaguero español, quien también se despidió de la afición con un mensaje público

Rayados oficializa la salida de

Estadio Azteca advierte sobre sitio fraudulento donde se venden boletos para el Mundial México 2026

Los organizadores del evento buscan que los usuarios puedan tener una experiencia placentera y exhortan a los interesados a revisar bien los métodos de compra oficiales

Estadio Azteca advierte sobre sitio

Turco Mohamed se vuelve viral al protagonizar bochornoso descuido en entrevista

El entrenador del Toluca pasó de levantar el título a ser tema viral por un instante que no estaba en el guion

Turco Mohamed se vuelve viral

Cartelera navideña en la NFL: dónde y a qué hora ver los juegos en México

Netflix llevará por segundo año consecutivo la transmisión de los dos primeros juegos del día de Navidad

Cartelera navideña en la NFL:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Incautan más de 157 kilos

Incautan más de 157 kilos de cocaína ocultos en cargamento de brócoli en Texas, hay un mexicano detenido

Nuevo ataque con bombas molotov se registra en hotel de Cuautla, Morelos: habría dos muertos

Abaten a “Casilda”, jefe de plaza del Cártel de los Caborca, tras enfrentamiento en Felipe Carrillo Puerto

Sentencian a más de 11 años de prisión a “El Guacho”, yerno de “El Mencho”, líder del CJNG

Capturan en EEUU a expolicía de Zapopan por asesinato de una familia en San Cristóbal de la Barranca, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Íñigo Quintero visitará México por

Íñigo Quintero visitará México por primera vez: sede, fecha, boletos y todo sobre su concierto

Guillermo del Toro se lanza de nuevo contra la IA: “Lucho por mi derecho de ser humano y estúpido”

Luis “Potro” Caballero y Fernanda de la Mora terminan su relación

Gala Montes le dedica emotivo mensaje a su pareja Icho Van en redes sociales

Quién es el hombre que habría conquistado a Cazzu durante su gira en México

DEPORTES

Mike Bailey elogia a Místico

Mike Bailey elogia a Místico y enciende el debate sobre una lucha de máscara vs cabellera: “Catapultaría mi carrera”

Rayados oficializa la salida de Sergio Ramos y lo despide con un emotivo homenaje

Estadio Azteca advierte sobre sitio fraudulento donde se venden boletos para el Mundial México 2026

Turco Mohamed se vuelve viral al protagonizar bochornoso descuido en entrevista

Cartelera navideña en la NFL: dónde y a qué hora ver los juegos en México