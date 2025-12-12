Revelan que hay otro rival para Canelo a parte de Crawford: “Hay una opción B interesante”

Canelo Álvarez podría volver a los cuadriláteros para mayo de 2026 (X@Canelo)

El 2026 está apunto de terminar una de las incertidumbres para los fans de Canelo Álvarez es quién será su próximo rival luego de haber perdido el campeonato indiscutido de las 168 libras el pasado 13 de septiembre ante Terence Crawford.

El jalisciense fue sorprendido por el estadounidense en el Allegiant Stadium y tras 12 rounds intensos, Crawford se impuso de manera contundente por decisión unánime con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113. Así, la era del mexicano como campeón absoluto de las 168 libras llegó a su fin tras años de dominio, mientras que Bud hizo historia al convertirse en el primer pugilista en unificar en tres categorías distintas.

El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

Salvador Rodríguez revela que hay otro rival para Canelo Álvarez aparte de Crawford

En una edición del podcast de Luis Parra, Salvador Rodríguez de ESPN aseguró que la opción número 1 para Canelo Álvarez es Terence Crawford. Sin embargo, durante la misma charla, el periodista señaló que también existe una segunda posibilidad, y aunque no reveló el nombre, destacó que es un peleador interesante.

“Yo sabía que el plan A, era la revancha con Terence Crawford, por eso se somete Saúl a este tema de la cirugía en un codo. Y yo sabía que tenían la intención de buscar la revancha, evidentemente fue sorprendido por un Crawford que pasó un año trabajando precisamente para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez. Para mí si, es la opción A (Crawford). Sin embargo, me acaban de decir que hay una opción B interesante. Estoy trabajando en ello con mis fuetes, hay otra opción que puede surgir muy pronto. Aproximadamente las peleas de Canelo para mayo, se están trabajando a finales de enero, así que todavía queda algo de tiempo”, comentó el periodista.

Cabe recordar que hace algunos días Azteca Deportes reveló que la intención de Álvarez es ir por la revancha ante Crawford, esto con la mira puesta en recuperar sus títulos mundiales de las 168 libras.

Canelo Álvarez reveló los planes que tiene para su carrera tras perder con Crawford (X@Canelo)

¿Habrá revancha entre Canelo y Crawford?

El futuro de una posible revancha entre Álvarez y Crawford permanece incierto, aunque ambos boxeadores se mostraron dispuestos a considerar un segundo enfrentamiento tras la conclusión de su combate más reciente. Al cerrar el evento, dejaron entrever que sus caminos podrían cruzarse de nuevo en el cuadrilátero.

Durante las semanas posteriores a este enfrentamiento, Terence ha optado por dedicar tiempo a compartir con su familia y disfrutar de un periodo de descanso. Por su parte, el pugilista originario de Jalisco debió someterse a una intervención quirúrgica en el codo, situación que lo mantuvo alejado del entrenamiento profesional por un tiempo limitado. Recién ha comenzado a retomar su preparación, consolidando su proceso de recuperación para estar en condiciones de regresar a la actividad de alto nivel.

Canelo Álvarez tendrá que ser operado del codo y su regresó al ring tardará más de lo esperado (REUTERS)

¿Qué otras opciones y cuántas peleas le quedan al pugilista tapatío?

Otras de las opciones para Saúl Álvarez también puede ser Hamzah Sheeraz, quien ha manifestado el interés en combatir con el ex campeón mexicano. El británico se impuso de manera contundente a Edgar Berlanga el 12 de julio pasado en el Louis Armstrong Stadium de Nueva York, donde noqueó al boricua en el quinto round y se aseguró el puesto de retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el peso supermediano.

A este nombre se suma el de Christian Mbilli, quien presume un récord invicto de 29 triunfos y un empate, y actualmente se prepara para una revancha ante Lester Martínez (19-0-1), tras el empate alcanzado en la cartelera de Canelo vs Crawford.

Cabe mencionar que el boxeador mexicano mantiene además dos peleas vigentes dentro de su contrato multimillonario con el jeque árabe Turki Al-Alshikh, responsable de organizar varias de las peleas más relevantes del boxeo en tiempos recientes.