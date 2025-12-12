Revelan pistas de quién podría ser el delantero que suplirá a Ángel Sepúlveda en Cruz Azul: “Es mexicano”

Ángel Sepúlveda se ha convertido en el delantero titular de la Máquina (REUTERS)

Luego de ser eliminado por el Flamengo en la Copa Intercontinental 2025, Cruz Azul avanza en las negociaciones para incorporar a un delantero mexicano de cara al Clausura 2026. Aunque la identidad del futbolista no ha sido revelada, la directiva del club, encabezada por Iván Alonso, ha intensificado la búsqueda de un reemplazo para Ángel Sepúlveda, quien dejará la institución para la siguiente campaña.

El “Cuate” se unirá al cuadro dirigido por Gabriel Milito para vivir su segunda etapa con la camiseta rojiblanca. Y es que cabe señalar que el equipo tapatío cubrirá con “Sepu” la baja de Javier “Chicharito” Hernández, quien de manera oficial dejó de formar parte del club.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Pumas UNAM - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - November 8, 2025 Cruz Azul's Angel Sepulveda clashes with Pumas UNAM's Keylor Navas REUTERS/Henry Romero

Revelan pistas de quién podría ser el delantero que suplirá al “Cuate” Sepúlveda en Cruz Azul

De acuerdo con las declaraciones de Merlo, Cruz Azul ha progresado de manera significativa en la gestión por un atacante nacional, pero descartó de forma categórica que se trate de Alfonso “Plátano” Alvarado, actual jugador del León.

“Cruz Azul tiene bastante avanzado un nueve, no sé quién es, solo se que es mexicano. Va a ser el que reemplace a Sepúlveda. No sé si juega en la Liga MX, en la MLS, en la liga de Hawai. Pero sé que tiene bastante avanzado a un nueve mexicano. No es el Plátano Alvarado, ya pregunté“, aseguró Merlo.

Por otra parte, Merlo desmintió los rumores que vinculaban a Miguel Borja con el conjunto cementero.

“Mucho se viene hablando que Borja está cerrado a Cruz Azul. Me volvieron loco, me llenaron de mensajes. Respeto a quien haya dado esa información pero no está cerrado. Y de hecho la información que tiene este servidor es que Cruz Azul no está atrás de los servicios de Miguel Ángel Borja”, puntualizó el especialista en mercado de pases.

Soccer Football - FIFA Intercontinental Cup - Derby of the Americas - Cruz Azul v Flamengo - Ahmad Bin Ali Stadium, Al-Rayyan, Qatar - December 10, 2025 Cruz Azul's Luka Romero in action with Flamengo's Nicolas de la Cruz REUTERS/Thaier Al-Sudani

El paso de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul

Ángel Sepúlveda se unió a la Máquina durante 2023 tras su paso por Querétaro, en una operación que alcanzó los USD 2,5 millones. En esa etapa, su rendimiento incluyó más de 103 partidos disputados, un total de 39 goles y 12 asistencias, estableciéndose como uno de los referentes ofensivos del equipo celeste y aportando la experiencia y el liderazgo necesarios para alcanzar títulos recientes.

El delantero nacional, con una extensa carrera en el fútbol del país, esperará que el club cementero finalice su actividad en los torneos de la temporada para realizar los exámenes físicos y médicos que exige el conjunto de Guadalajara. Solo entonces quedará concretada su transferencia.

Jul 31, 2025; Seattle, Washington, USA; Seattle Sounders midfielder Cristian Roldan (7) dribbles the ball against Cruz Azul forward Angel Sepulveda (9) during the first half at Lumen Field. Mandatory Credit: Stephen Brashear-Imagn Images

¿Qué otros refuerzos podrían llegar a Cruz de cara a la siguiente campaña?

En medio de los rumores de mercado sobre otros posibles refuerzos, el nombre de Agustín Palavecino, mediocampista de Necaxa, ha circulado con fuerza tanto para la Máquina como para América. Sin embargo, Merlo aclaró que, si bien ambos clubes han mostrado interés en el futbolista argentino, hasta el momento no existe una oferta formal por parte de ninguno.

“Ambos clubes tanto América como Cruz Azul han puesto los ojos en Palavecino, de muy buena campaña en el Necaxa, pero ninguno de los dos hizo una oferta formal, por ende ninguno de los dos está cerca de quedarse con el pase del futbolista en Necaxa. Necaxa sí está dispuesto a venderlo, siempre y cuando pongan algo así como USD 8 millones, pero ni siquiera hay una oferta formal por el futbolista argentino”, detalló el periodista.

Por ahora, la única certeza es que Cruz Azul tiene muy adelantada la llegada de un atacante mexicano, aunque su identidad y procedencia permanecen en reserva