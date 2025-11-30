Rayados pone fin a una racha de cuatro finales consecutivas del América y logra su pase a semifinales

Rayados pone fin a una racha de nueve finales consecutivas del América. (REUTERS/Cristian De Marchena)

Cuando parecía que el América volvería a conseguir otra remontada histórica en liguilla, un gol agónico de Germán Berterame al 90 + 3 acabó con las esperanzas del conjunto azulcrema y le dio la clasificación a los Rayados de Monterrey, poniendo fin a una racha de cuatro finales consecutivas de las Águilas.

La era dorada de André Jardine al frente de las Águilas del América parece llegar a su fin. A pesar de haber conseguido un tricampeonato y de haber construido un equipo memorable que alcanzó las finales del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, la relación con la afición se ha deteriorado, pues muchos seguidores no están conformes con la manera en que se dio la reciente eliminación.​

La última vez que las Águilas fueron eliminadas antes de llegar a semifinales fue en el Clausura 2021, cuando cayeron a manos de Pumas y posteriormente mantuvieron una racha de siete temporadas consecutivas llegando a la antesala de la final.

Desenlace dramático en la eliminatoria

El delantero de Rayados acabó con las esperanzas del América. (REUTERS/Raquel Cunha)

En el juego de ida, Rayados tomó ventaja en la eliminatoria gracias a un gol de Sergio Canales y un autogol de Igor Lichnovsky. El conjunto regiomontano mostró mayor solidez en el planteamiento, controlando el mediocampo y aprovechando los errores defensivos de las Águilas.

La polémica arbitral marcó el encuentro desde el minuto 15, cuando Jesús “Tecatito” Corona cometió una dura entrada sobre Álvaro Fidalgo que solo resultó en amarilla tras la revisión en el VAR.

En el Estadio Ciudad de los Deportes, América apelaba a su historial de remontadas en Liguilla y al empuje de su afición para revertir el 0-2 de la ida ante Rayados.

Las Águilas dominaron desde el arranque con asedio constante sobre la portería del Mochís Cárdenas, materializando la superioridad con un golazo de Alejandro Zendejas al 30′ y un tanto de La Pantera Zúñiga para el 2-0, resultado que les daba el boleto a la siguiente ronda.

Sin embargo, cuando todo apuntaba a una nueva hazaña americanista, Germán Berterame silenció el coloso capitalino con gol agónico al 90+3, sellando el pase de Rayados a semifinales por 2-3 en el global y frustrando las aspiraciones de los de Coapa.

Cuál será el siguiente rival de los Rayados de Monterrey

Su siguiente oponente será Toluca o Tigres en semifinales. (REUTERS/Raquel Cunha)

El próximo rival de Rayados en semifinales se definirá por el ganador del cruce entre Cruz Azul y Chivas. De avanzar la Máquina Cementera, los regiomontanos encararían a Toluca en la antesala de la final.​

En cambio, un triunfo tapatío derivaría en un vibrante Clásico Regio, reviviendo la histórica rivalidad norteña en la Fiesta Grande del Apertura 2025.