Claudia Sheinbaum revela dónde verá la inauguración del Mundial 2026; reafirma su postura de regalar su boleto (REUTERS/Henry Romero)

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, rectificó en conferencia matutina en Palacio Nacional que donará su boleto para la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 a una niña o joven aficionada al fútbol. La mandataria rectificó este martes 25 de noviembre que sigue su postura firme de regalar su boleto para la inauguración en el Estadio Azteca.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional de Claudia Sheinbaum, la presidenta explicó que el boleto que recibió, identificado como el 001, será entregado a una menor que no cuente con los recursos para asistir al evento y que comparta la pasión por el fútbol. “Ese boleto que me dieron, el 001, se lo voy a regalar a una niña, a una joven que no tiene la oportunidad de ir a ver la inauguración y que sea amante del futbol para que pueda soñar con el futbol”, afirmó la mandataria.

Sin embargo, aclaró que aún está en proceso la definición del mecanismo para seleccionar a la beneficiaria, por lo que la dinámica final se dará a conocer más adelante.

Sheinbaum revela dónde verá la inauguración del Mundial 2026 (Ilustración: Jovani Pérez)

Respecto a su propia participación en el evento, Sheinbaum detalló que optará por vivir la experiencia junto a la población en el Zócalo capitalino. “Lo vamos a ver nosotros desde aquí, desde el Zócalo”, señaló la presidenta en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

En lugar de asistir al Estadio Azteca el 11 de junio de 2026, presenciará el partido desde las pantallas que se instalarán en el Zócalo de la Ciudad de México, acompañada de la ciudadanía. La presidenta contextualizó su decisión dentro de una estrategia para promover la inclusión de mujeres y niñas en el fútbol, un ámbito históricamente dominado por hombres. Sheinbaum destacó que la entrega del boleto busca inspirar a nuevas generaciones y dar visibilidad a las jóvenes que practican o siguen este deporte. “

La inauguración del Mundial 2026 será el 11 de junio de 2026 (AP Foto/Fernando Llano)

En el mismo foro, Sheinbaum anunció que su administración impulsará programas y proyectos para fortalecer el fútbol femenil y el deporte en general en México. Entre las iniciativas previstas se encuentran la construcción de nuevas canchas y la organización de “mundialitos”, pequeños torneos regionales que fomentarán la participación de niñas y jóvenes en el fútbol. “Ha crecido mucho el fútbol femenil en el país y nuestro interés es que siga”, expresó la presidenta, quien enfatizó que estos esfuerzos buscan consolidar el desarrollo deportivo más allá del periodo que abarcará el Mundial.

Al concluir su intervención en la conferencia matutina en Palacio Nacional de Claudia Sheinbaum, la presidenta subrayó que el objetivo es que los programas deportivos y el impulso al fútbol femenil continúen después del Mundial, con la intención de dejar una huella duradera en la promoción del deporte y la inclusión en México.