Kiana Palacios se perderá el comienzo de las eliminatorias mundialistas con México por lesión

Kiana Palacios causó baja en la concentración de la Selección Mexicana Femenil para los clasificatorios rumbo a Brasil 2027, siendo reemplazada por Myra Delgadillo de Tuzas Pachuca. (REUTERS/Ivan Alvarado)

La Selección Mexicana Femenil informó a través de un comunicado en redes sociales que Kiana Palacios causará baja en la concentración para la primera ronda de los clasificatorios en CONCACAF rumbo al mundial 2027, tras lesionarse durante el juego de la final del Apertura 2025 entre Tigres y América Femenil.

La Selección Mexicana Femenil confirmó que Kiana Palacios causará baja por lesión y su lugar en la convocatoria será ocupado por Myra Delgadillo, jugadora de las Tuzas del Pachuca. Aún no se han dado detalles sobre la gravedad de la lesión de la delantera del América, por lo cual se espera que en los próximos días haya más información.

Con esta ausencia, las dirigidas por Pedro López comenzarán su camino en las eliminatorias en búsqueda de volver a un mundial femenil, al cual no clasifican desde Canadá 2015.

Jugadoras convocadas y grupo de México en la primera ronda

La convocatoria de la Selección Mexicana Femenil para los clasificatorios de Concacaf W 25/26 está encabezada por jugadoras de Amazonas, América, Rayadas y Pachuca, formando un equipo sólido en busca del pase al Mundial Brasil 2027. (AP Foto/Marcio Jose Sanchez)

La convocatoria de la Selección Mexicana Femenil está integrada principalmente por jugadoras de las Amazonas, América, Rayadas y Pachuca, quienes forman la columna vertebral del equipo, combinando experiencia y talento joven para enfrentar los clasificatorios de Concacaf W 25/26.

Las futbolistas llamadas para esta primera ronda son:

Porteras

Itzel Velasco (América).

Celeste Espino (Chivas).

Esthefanny Barreras (Pachuca).

Defensas

Kimberly Rodríguez (América).

Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul).

Kenti Robles (Pachuca).

Reyna Reyes (Portland Thorns).

Greta Espinoza (Tigres).

Rebeca Bernal (Washington Spirit).

Mediocampistas

Scarlett Camberos (América).

Nicolette Hernández (América).

Alexia Delgado (Tigres).

Aaliyah Farmer (Tigres).

Alice Soto (Monterrey).

Fátima Servin (Monterrey).

Karla Nieto (Pachuca).

Delanteras

Myra Delgadillo (Pachuca).

Charlyn Corral (Pachuca).

Stephany Mayor (Tigres).

Diana Ordoñez (Tigres).

María Sánchez (Tigres).

Montserrat Saldívar (América).

Jacqueline Ovalle (Orlando Pride).

México forma parte del Grupo A, donde se medirá ante San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Puerto Rico.

El calendario para los partidos de esta primera ronda es:

San Vicente y las Granadinas vs México (29 de noviembre a las 17:00 horas).

Santa Lucía vs México (2 de marzo, horario por definir)

México vs Islas Vírgenes de Estados Unidos (10 de abril, horario por definir).

México vs Puerto Rico (18 de abril, horario por definir).

El combinado tricolor busca sortear esta primera ronda para definir su boleto a la Copa del Mundo en la siguiente instancia.

Cuál es el formato de las eliminatorias en CONCACAF

La zona repartirá cuatro cupos directos al mundial, dos repechajes y dos boletos a los Juegos Olímpicos. (AP Foto/Ryan Sun)

La primera ronda de las eliminatorias contará con la participación de 29 naciones y se disputará durante las fechas FIFA de noviembre, así como en febrero y abril de 2026.

Para esta fase, que no incluirá a las dos selecciones mejor posicionadas en el ranking regional (Estados Unidos y Canadá), los equipos se dividirán en seis grupos que competirán en la Fase de Grupos.

En esta instancia, cada selección jugará dos partidos como local y dos como visitante, donde el líder de cada uno de los sectores avanzará a la fase de final de las eliminatorias.

La segunda etapa de las eliminatorias comenzará con los cuartos de final en formato de eliminación directa (donde se ubicaran los equipos del 1 al 8 de acuerdo al ranking de la zona), seguida de un Play-In, las semifinales, el duelo por el tercer lugar y la final.

Después de los cuartos de final, los cuatro ganadores avanzarán a las semifinales y asegurarán su pase directo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. Por otro lado, los cuatro equipos perdedores disputarán un Play-In que determinará a dos equipos que participarán en el Play-Off Intercontinental para el Mundial.

Además, las dos selecciones finalistas de esta última ronda obtendrán su clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En caso de que Estados Unidos, país anfitrión de los Juegos, llegue a la final, la segunda plaza de Concacaf será otorgada al tercer lugar, conforme al precedente de asignar plaza automática al país sede en ediciones previas.