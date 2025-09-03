Argentina vs Venezuela: ¿A qué hora y dónde ver en México el duelo de la penúltima jornada de eliminatorias mundialistas?

El estadio Monumental será testigo del último compromiso oficial de Lionel Messi en territorio argentino. (Jesús Avilés)

Luego de dos años de competencia y estando ya en el ocaso de las eliminatorias mundialistas de Sudamérica, la Selección Argentina (ya clasificada) recibirá en Buenos Aires a un combinado venezolano sin margen de error para mantener sus aspiraciones de clasificar a su primera Copa del Mundo.

Más allá de los puntos en juego, el duelo cobra mayor valor y ha despertado morbo entre propios y extraños por tratarse el último duelo de Lionel Messi dentro de las eliminatoria mundialistas en territorio argentino. Si bien, la ‘Pulga’ apunta a disputar su sexto Mundial, el mismo astro señaló que ya no volverá para los siguientes clasificatorios de Conmebol de cara al 2030.

Argentina ya clasificada, llega a este compromiso con 35 puntos cosechados en 16 encuentros, amarrando ya el liderato de la tabla tras tener 10 unidades de ventaja sobre el segundo lugar (Ecuador con 25). No obstante, al ser el “último baile” de Messi en su casa y con su gente, harán lo posible para que el Monumental viva noche histórica.

Por su parte, Venezuela llega con la necesidad de ganar para seguir dependiendo de ellos mismos. Con 18 unidades registradas, la Vinotinto se ubica en la séptima posición de los clasificatorios, ocupando el sitio que otorga un boleto al repechaje mundialista, pero estando aún a 4 puntos de diferencia con respecto al sexto lugar (Colombia), el cual obtiene boleto directo al Mundial.

A su vez, Bolivia es su más cercano perseguidor con 17 puntos, solo una unidad por debajo. Por lo que, una derrota ante la albiceleste, sumado a un triunfo de los bolivianos (ante Colombia), los pondría al borde de la eliminación para la última jornada. Curiosamente, en la fecha 18, Venezuela también se verá las caras con los cafeteros, pero en territorio venezolano.

De igual manera, es importante señalar que un triunfo de Colombia (sexto lugar) en su duelo ante Bolivia, obligaría a los pupilos de Fernando Batista a buscar su pase para el Mundial por medio del repechaje.

A continuación, dejamos el horario con tiempo del centro de México, así como las señales por las cuáles se podrán sintonizar en el país azteca el duelo entren Argentina vs Venezuela en esta jornada 17 de clasificatorios para la Copa del Mundo 2026:

¿A qué hora ver en México?

Jueves 4 de septiembre, 18:30 horas, Estadio Monumental, Argentina

Señales de transmisión

VIX+

La última vez que Argentina y Venezuela se vieron las caras, fue en la novena jornada de eliminatorias. Aquél encuentro culminó con empate a uno en la casa de la Vinotinto.