Afición reconoce con divertidos MEMES al Atlético San Luis luego de recibir goliza de Rayados

Para muchos, su participación fue una buena incursión en la etapa final. (Redes sociales)

Pese a que en estas instancias del torneo las aficiones de los equipos que llegaron a las semifinales del torneo Apertura 2024 se encuentran dispuestas a defender a sus equipos de las burlas, el caso del Atlético de San Luis es diferente. Aunque no lograron acceder a la final tras la goliza que le propinó Rayados, los fans del balompié no dudaron en dedicarles unos divertidos memes.

Fieles a la tradición, los seguidores de la Liga MX se volcaron en redes sociales para hablar sobre el equipo potosino, pero, a diferencia de otras ocasiones, no fue para burlarse de ellos o recriminarles el funcionamiento que tuvieron.

Para esta ocasión, el buen manejo del balón por parte de los dirigidos por Domènec Torrent se ganó a los amantes de este deporte pues, contrario a los pronósticos, lograron meterse de manera directa a la Liguilla y vencer a rivales de alto grado de dificultad como lo fuero los Tigres de la UANL en los cuartos de final.

Redes se rinden ante los potosinos

Si bien la millonaria plantilla de los Rayados de Monterrey se ha caracterizado por traer a refuerzos de alto nivel competitivo, los seguidores del fútbol mexicano no dudaron en apoyar al ‘débil’ de esta película: el Atlético San Luis. Y es que no solo tenía la oportunidad de eliminar a uno de los equipos más dominantes en los últimos años, también habrían accedido a su primera final en su historia, situación que no pudo ser.

Pese a quedar eliminados en la fase de semifinales, la afición quedó totalmente dividida con el resultado: mientras unos hacían los típicos memes para burlarse de la goliza 5-1 en el partido de vuelta (6-3 marcador global), otros coincidieron en que fue un muy buen torneo de los tuneros y destacaron que tienen un buen equipo tanto dentro como fuera de la cancha y eso habría que reconocerlo. Varios comentarios lo dejaron claro:

“Tenían que salir como el partido de ida, con los espacio que dejó Monterrey si les meten dos pero ustedes también dos sin problemas”.

“Orgullos de ustedes, arriba el San Luis”.

“Siendo aficionado de tigres debo decir que este equipo siempre estuvo a la altura y su gente debe reconocer que su equipo luchó hasta el final. Impresionante Atlético de San Luis”.

“Felicidades !! Que buena serie y que equipo tienen ojala se haga costumbre verlos en finales !”.

”Felicidades San Luis, por darle batalla a los que están arriba gracias al billete”.

“Felicidades amigos de San Luis excelente equipo y rival súper digno , la verdad mis respetos gran equipo”.

Monterrey avanza a la final tras golear a Atlético San Luis en una intensa semifinal

Rayados de Monterrey selló su pase a la gran final del Apertura 2024 con una contundente victoria 5-1 sobre Atlético San Luis en el Estadio BBVA, dejando el marcador global en 6-3. El encuentro estuvo lleno de emociones, polémicas y goles espectaculares que marcaron una noche inolvidable para los aficionados regios.

Desde el primer minuto, los dirigidos por Martín Demichelis mostraron su intención de dominar el partido. Con un planteamiento ofensivo que incluía figuras como Germán Berterame, Sergio Canales y Lucas Ocampos, los locales generaron peligro constante. Apenas iniciado el juego, Héctor Moreno tuvo una oportunidad clara de cabeza que fue espectacularmente detenida por el arquero Andrés Sánchez.

San Luis también tuvo sus momentos. En el minuto 9, un disparo de Eduardo Águila fue atajado por “Mochis” Cárdenas, pero una polémica acción posterior, en la que Berterame pareció usar el brazo para despejar dentro del área, generó reclamos del equipo potosino. El árbitro, tras revisar en el VAR, decidió no sancionar penal.

Rayados abre el marcador y amplía la ventaja

El primer gol llegó en el minuto 45, cortesía de Óliver Torres, quien aprovechó un rechace para disparar al primer poste y superar a Sánchez. Poco después, en el 52′, Berterame marcó el segundo tras cazar un rebote dentro del área, desatando la euforia en el BBVA.

Domènec Torrent reaccionó realizando ajustes ofensivos, pero Monterrey mantuvo su intensidad. A pesar de los esfuerzos del visitante, Rayados dominaba las acciones y seguía generando peligro.

En el minuto 73, el VAR intervino para señalar un penal a favor de San Luis por un empujón de Héctor Moreno a Vitinho. Salles-Lamonge convirtió desde los once pasos, reduciendo la desventaja y dejando el global 3-3. Con un gol más, San Luis podía dar la sorpresa.

Cuando el empate parecía posible, Monterrey respondió. Un autogol de Daniel Guillén tras un tiro de esquina amplió la ventaja a 4-3 en el global al 82′. Poco después, Óliver Torres y Brandon Vázquez marcaron goles de antología para cerrar el partido con un contundente 5-1.

