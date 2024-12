Miguel Layún y Tito Villa protagonizan un tenso intercambio palabras antes del Cruz Azul vs América

Los exfutbolistas Miguel Layún y Emanuel Villa discuten por jugadas polémicas y acuerdan apostar 50 mil pesos para donación. (Mexsports)

El duelo de la Semifinal de Ida entre América y Cruz Azul dejó un sabor amargo entre los aficionados, marcado por momentos de polémica como la entrada de Rodolfo Rotondi sobre Kevin Álvarez. La jugada, que muchos consideraron merecedora de tarjeta roja, encendió las redes sociales con un debate que trascendió al campo de juego.

Entre los comentarios destacados estuvo el del exfutbolista del América, Miguel Layún, quien publicó en redes sociales un video de la acción con el mensaje: “¿Los que dicen que le regalan títulos al ame andan por aquí?”. Esto provocó una rápida reacción del exjugador de Cruz Azul, Emanuel Villa, conocido como el ‘Tito’, quien no dudó en defender a su exequipo.

“Parece que hay alguien que trae cola de paja! Me pareces alguien congruente, Miguel! Por eso me extraña tu comentario, queriendo ‘justificar’ los títulos ‘polémicos’ del América con esa jugada de Rotondi! Y yo no me sentí agredido, al contrario, parece que mi comentario te ofendió a ti por lo que veo!”, escribió Villa, utilizando una expresión común para referirse a alguien con culpa.

(X / @Miguel_layun & @TitoVilla1982)

Layún no tardó en responder, haciendo énfasis en la importancia de una comunicación directa: “Me pareces alguien congruente Tito, me sorprende tu respuesta. Si tienes algo que decir, redacta bien tu mensaje, o mejor aún, si te sentiste agredido por mi comentario, tienes mi número personal, ¿o no te gusta escribir directo?”.

El exdelantero de La Máquina no se quedó callado y replicó: “Tú también me pareces alguien congruente, Miguel! Por eso me extraña tu comentario, queriendo ‘justificar’ los títulos ‘polémicos’ del América con esa jugada de Rotondi! Y yo no me sentí agredido, al contrario, parece que mi comentario te ofendió a ti por lo que veo! Y está perfectamente redactado por si te quedaban dudas!”.

(X / @Miguel_layun & @TitoVilla1982)

El intercambio continuó con una indirecta del argentino, quien mencionó: “Pero bue… hay cicatrices frescas todavía del torneo pasado… y tú poniendo este X! Nos vemos el domingo! Tú también sigue defendiendo a los tuyos! Y también tienes mi teléfono por si necesitas algo”.

A pesar de la tensión en sus mensajes, ambos exfutbolistas decidieron darle un giro positivo a la situación al apostar 50 mil pesos, que serán donados a una fundación. No obstante, Villa no dejó pasar la oportunidad para lanzar otro comentario provocador: “El domingo, aunque manden al Gato Ortiz a pitar, nadie los salva!”.

(X / @Miguel_layun & @TitoVilla1982)

El desenlace de esta semifinal se definirá este domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Con el empate en la Ida, Cruz Azul tiene la ventaja para avanzar a la Final gracias a su posición en la tabla. El partido se disputará en punto de las 19:00 horas y promete un lleno total con un ambiente predominantemente celeste.