Héctor Herrera confiesa su arrepentimiento por escupirle al árbitro del MLS

Héctor Herrera confesó que se arrepiente de haberle escupido al árbitro del Houston Dynamo vs Seattle Sounders (Maria Lysaker-Imagn Images/File Photo)

Héctor Herrera jugó su último juego con Houston Dynamo a principios de noviembre luego de que Seattle Sounders los eliminó de los play-offs de la Major League Soccer (MLS), más tarde, el equipo confirmó la salida del mediocampista mexicano.

En aquel partido, el futbolista de 34 años le escupió al árbitro principal, razón por la que se quedó sin equipo y fue sancionado por la liga. Después de varias semanas, HH se animó a hablar del incidente, y lo primero que señaló fue que muestra arrepentimiento de su acción.

Su acto antideportivo no solo lo dejó sin equipo para el inicio de la temporada 2025, sino que le provocó un sentimiento de culpa, según narró el propio futbolista. En una reciente entrevista para Fox Sports, Héctor Herrera aceptó su error en aquel partido.

¿Qué dijo Héctor Herrera sobre su error de escupirle a un árbitro de la MLS?

Héctor Herrera fue expulsado del Houston Dynamo vs Seattle Sounders por escupirle a un árbitro (Maria Lysaker-Imagn Images/ USA TODAY Sports via Reuters)

De acuerdo con lo que compartió el exjugador del Houston Dynamo, aceptó que esa acción ha sido la peor que ha cometido en toda su carrera como futbolista profesional. Por ello, se arrepintió de aquel suceso que lo marcó.

“El único error que me arrepiento es mi último partido. Mi acción que tuve, creo que es la única cosa que me arrepiento de mi carrera.

En la misma entrevista para Fox Sports analizó cómo ha sido su carrera en el futbol profesional, y consideró que siempre ha sido correcto, no se había involucrado en escándalos como este. “Creo que siempre he sido muy correcto, siempre he sido buen compañero, siempre he controlado mis impulsos, mis momentos en los que tengo que tener fría la cabeza”, agregó.

Héctor Herrera no será renovado con el Houston Dynamo para 2025 (X/ @HoustonDynamo)

Pero, en aquel partido reconoció que se dejó llevar por las emociones. Narró que días después meditó su acción y habló con su equipo para externar disculpas por su comportamiento en la cancha, incluso agregó que se disculpó con el árbitro del juego.

“La verdad, después de tanto meditarlo, de ya estar tranquilo, hablarlo con mi gente, con mi familia, es algo que me arrepiento y en su momento lo dije y pedí disculpas a mis compañeros, a mi afición, al árbitro”

Por último, agregó que se llevó una gran lección de este error que marcó el rumbo de su carrera. Mostró su sincero arrepentimiento, ahora empezará la búsqueda de un nuevo club para 2025.

“Creo que todos somos seres humanos y nos llega a pasar en algún momento, creo que me va a servir muchísimo, voy a aprender muchísimo de esta lección y, bueno, eso es algo de lo que me arrepiento”.