Xolos vs América no será transmitido por Youtube; ¿en qué canal podrás verlo?

El partido Xolos vs América ya no podrá ser seguido por Youtube, como se había anunciado en un principio, ni tampoco podrá ser seguido en televisión abierta o restringida, así lo anunció Caliente TV, empresa que cuenta con los derechos de transmisión del conjunto fronterizo.

El encuentro en el Estadio Caliente será el segundo del Play-In, el cual comenzará una vez que termine el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, en algo insólito, ya que ninguno de los dos duelos podrán ser seguidos por señal abierta, ni restringida, ya que ambos equipos apostaron por las plataformas de streaming a partir de Apertura 2024.

Los Xolos han transmitido todos sus partidos mediante Youtube, a través de Caliente TV, un canal que fue creado recientemente por el grupo del mismo nombre, al cual pertenece el equipo de la Liga Mx, junto a Querétaro y Dorados, de la Liga de Expansión Mx.

Para el duelo de Play-In contra América, el equipo de Tijuana había anunciado que podría ser visto mediante su canal de Youtube, completamente gratuito, sin embargo, esta determinación ha cambiado a unas horas del silbatazo inicial. Fue Caliente TV quien dio a conocer el anuncia mediante sus redes oficiales, dando a conocer que se podrá ver de forma exclusiva por su aplicación.

Ambos equipos buscan el séptimo boleto para acceder a la liguilla directa. (Ilustración: Jesús Aviles)

“¡Ya estamos listos desde Tijuana! No te pierdas Xolos vs América en EXCLUSIVA por la app de Caliente TV. ¡Descárgala AHORA para poder disfrutarlo!”, compartió la empresa. Esta situación ha sorprendido a los seguidores de ambos clubes, quienes esperaban poder verlo en Youtube, sumado al hecho de que Fox Sports ya no realiza las transmisiones.

Por fortuna, todo parece indicar que se podrá ver el encuentro del Play-In de forma gratuita, aunque será necesario registrarse en la app para poder ver todas las acciones. Cabe recordar que la aplicación es muy distinta a la que se utiliza para las apuestas, por lo que se debe tener cuidado al momento de descargarla, ya que la encargada de transmitir el partido cuenta con otros partidos y programas en su señal.

Tijuana y América se disputarán el acceso a Cuartos de Final como el séptimo lugar, aunque habrá segunda oportunidad para el perdedor, quien deberá enfrentar al ganador entre Chivas y Atlas por el boleto a octavo lugar. Es necesario señalar, que en caso de que el partido termine empatado en tiempo regular, se define al vencedor mediante una tanda de penales.