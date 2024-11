Jake Paul y el día que se burló de Julio César Chávez Jr.: “No peleo con perdedores”

El youtuber se burló al boxeador mexicano. (REUTERS/jcchavezjr)

El nombre de Jake Paul ha ganado relevancia entre la audiencia del boxeo en los últimos años, ya que a pesar de que su popularidad comenzó por ser un youtuber polémico, desde 2018 se adentró en el mundo del pugilismo con peleas de exhibición contra celebridades de internet o deportistas retirados.

Recientemente, el youtuber “boxeador” volvió a ser foco de atención al derrotar a la leyenda estadounidense Mike Tyson, quién abandonó el retiro a sus 58 años de edad. La pelea entre Paul y Tyson tuvo lugar en el AT&T Stadium de Arlington, Texas y fue transmitida exclusivamente por el servicio de streaming Netflix, generando una recaudación de 80 millones de dólares según información de DraftKings Network.

A pesar de que el youtuber ha sido criticado por ex boxeadores y analistas por el tipo de peleas realiza, Paul ha mostrado una actitud indiferente a las críticas y está decidido a seguir con su carrera boxistica, incluso llegó a rechazar una pelea con el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., por considerarlo un rival débil.

¿Qué dijo Jake Paul sobre Chávez Jr.?

El estadounidense lleva 12 combates como boxeador, con marca de 11 victorias por una derrota.

En octubre de 2021, a solo tres años de iniciar su carrera como boxeador, Jake Paul descartó por completo pelear con Julio César Chávez Jr., luego de rumores que aseguraban que el mexicano estaba interesado en enfrentarlo en su regreso al ring.

“No me gusta pelear con perdedores… pierde todo el tiempo. Perdió contra Anderson Silva, siento que soy un mejor peleador que él. Si quiere ser noqueado en una sesión de sparring, entonces arreglaremos algo”, indicó el estadounidense en entrevista con Los Angeles Times.

En ese momento, el mexicano excampeón de peso medio CMB, pasaba por un momento muy complicado de su carrera, ya que había perdido 3 de sus últimas 4 peleas, la última contra el boxeador brasileño de 46 años, Anderson Silva.

Luego del desprecio del youtuber, Chávez Junior explotó en sus redes sociales al considerarlo un cobarde que no enfrentaba a boxeadores profesionales.

“¡El miedo no anda en burro! Así decimos los mexicanos. Cuando aprendas a boxear Jake Paul me dices. Yo creo que no me ganas ni poniéndome tacones, no me interesa pelear con alguien que no sabe boxear.” expresó el mexicano en su cuenta de X.

El nuevo reto de Chávez Jr. al youtuber

La última pelea profesional del mexicano fue en 2021. (Cuartooscuro)

Después de que Jake Paul derrotó a Mike Tyson por decisión unánime, el mexicano reto nuevamente al youtuber mediante una publicación de Instagram, donde aseguró de que ya era hora de que se midiera contra un boxeador profesional en activo.

“Dices que puedes luchar contra quien quieras, lo que probablemente sea cierto por el dinero. Pero no pelearás con alguien que sabe cómo luchar…Es hora Jake”, publicó Chávez Jr en un post que incluía una imagen de ambos.

Sin embargo, la posibilidad de la pelea no agrada a todos, el pasado 18 de agosto el exboxeador mexicano Juan Manuel Marquéz se pronunció totalmente en contra de las peleas entre boxeadores e influencers y criticó duramente a Chávez Jr por buscar enfrentarse a Jake Paul.

“Es una gran falta de respeto al boxeo, se están preocupando más por el negocio, por el dinero, porque podría generar dinero por supuesto, pero Julio César Chávez Jr. tiene nombre a pesar de que ya no está en su mejor momento. ¿Qué está pasando con el boxeo?”, comentó el excampeón mexicano para ProBox TV.

Además, Márquez comentó que la pelea sería dispareja por la diferencia de edades entre Jake Paul con 27 años y Chávez Junior con 36.